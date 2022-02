Chi hỗ trợ 3 triệu đồng tới hộ dân gặp khó khăn do Covid-19

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 theo khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg.

Theo đó, tiêu chí xác định đối tượng thụ hưởng là hộ có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố, bình quân từ 2,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực nông thôn và từ 3 triệu đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực thành thị, bao gồm:

Hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm ngư nghiệp, làm muối không phải đăng ký hộ kinh doanh;

Những người bán hàng rong, quà vặt, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh; thực hiện các dịch vụ: đánh giày, sửa chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, vẽ tranh, chụp ảnh có hoặc không có địa điểm cố định.

Người bán hàng rong được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ (Ảnh: Khánh Hồng).

Điều kiện hỗ trợ là bị mất việc làm hoặc phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian từ ngày 1/5/2021 - 31/12/202; có hộ khẩu thường trú hoặc có sổ tạm trú dài hạn do cơ quan công an cấp theo quy định, kể từ ngày 1/5/2021 trở về trước và chưa được hỗ trợ theo Kế hoạch số 135/KH-UBND và khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Thực hiện hỗ trợ theo hộ (hộ có thể là một người hoặc nhiều người làm cùng công việc hoặc làm khác công việc) với mức 3 triệu đồng/hộ/lần. Mỗi hộ kinh doanh, người lao động, mỗi đối tượng chỉ được nhận một suất hỗ trợ cao nhất. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 28/2/2022.

UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành công văn hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; UBND các quận, huyện triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Với nguyên tắc mỗi người lao động, mỗi đối tượng chỉ được nhận một suất hỗ trợ cao nhất, các đối tượng được hỗ trợ gồm:

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã nhận trợ cấp đến tháng 9/2021 và chưa được nhận hỗ trợ theo Kế hoạch số 135/KH-UBND; mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần.

Người có công cách mạng bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên (hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố) theo Kế hoạch số 135/KH-UBND, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/lần.

Giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập của bậc học mầm non và phổ thông (trừ giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục làm việc không có giao kết hợp đồng lao động đã được hỗ trợ), các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học trên địa bàn thành phố (không hoạt động theo Luật doanh nghiệp) nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5 - 31/12/2021, mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần.

Giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (nhân viên vệ sinh, nhân viên cấp dưỡng, quản sinh bán trú...), không thuộc số lượng người làm việc theo biên chế được giao, phải nghỉ việc không lương từ ngày 1/5-31/12/2021, mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần.