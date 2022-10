Cha hành hạ con ruột ở Đà Lạt: Hành vi nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Luân (37 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em. Nguyễn Thành Luân được xác định là người đã hành hạ cháu N.A.H. (10 tuổi, con trai ruột Luân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 19/10, khi đi nhậu về, Luân nghe vợ nói con ruột là cháu N.A.H (SN 2012) lấy trộm 100 nghìn đồng. Đang sẵn có men rượu trong người, Luân dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, mông của con.

Nguyễn Thành Luân còn dùng dây thắt lưng liên tục đánh cháu H. Không dừng lại ở đó, Luân yêu cầu con trai cởi hết quần áo, dùng dây thắt lưng buộc vào cổ, bắt con bò dưới đất còn mình thì dắt đi.

Hình ảnh Luân dùng dây thắt lưng buộc vào cổ, bắt con bò dưới đất còn mình thì dắt đi

Theo clip người dân quay và camera an ninh trong chung cư ghi lại, Luân còn bắt cháu H sủa tiếng chó. Đối tượng này bắt con ruột bò từ căn hộ xuống cầu thang rồi lại bò vào căn hộ. Tiếp đó, Luân kéo cháu H trần truồng bò từ căn hộ ra tới hành lang chung cư, kéo xuống tầng trệt rồi ra tới ngoài đường.

Ngay sau tiếp nhận tin báo của người dân, Công an TP Đà Lạt đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đã test nhanh chất ma túy đối với Nguyễn Thành Luân nhưng cho kết quả âm tính. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Luân.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do say rượu nên mất kiểm soát hành vi. Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết thêm, Nguyễn Thành Luân đang chấp hành án phạt tù về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng được hưởng án treo, đối tượng cũng đã nhiều lần dùng cây, gậy đánh con trai.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Ủy viên BCH Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biết, hành vi của người cha là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cháu bé khiến dư luận xã hội bức xúc, lên án.

Do đó, cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ và bắt khẩn cấp nghi phạm để xử lý là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tin vụ việc cho thấy, toàn bộ hành vi của Luân được camera an ninh ghi lại, đây là những chứng cứ rất rõ ràng khiến đối tượng này không thể chối cãi được. Ngoài ra, những thương tích trên cơ thể cháu bé là bằng chứng tố cáo hành vi bạo hành của người cha.

Những vết thương trên người cháu bé.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra dấu vết trên thân thể cháu bé và có thể tiến hành trưng cầu giám định thương tích cho cháu bé.

Trường hợp hành vi đánh đập cháu bé dẫn đến thương tích, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố người đàn ông này về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp không xác định được thương tích của cháu bé nhưng hành vi được xác định là đối xử tàn ác với người lệ thuộc, Nguyễn Thành Luân cũng có thể bị xử lý hình sự về tội "Hành hạ con" theo quy định tại điều 185 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu bị chứng minh là có tội hành hạ con, Nguyễn Thành Luân có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 2 đến 5 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 185. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, người dưới 16 tuổi là trẻ em, là đối tượng được bảo vệ chăm sóc và giáo dục đặc biệt theo quy định của hiến pháp, luật trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan.

Mọi hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của trẻ em đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Pháp luật nghiêm cấm việc sử dụng bạo lực để giáo dục trẻ em, dù bất kể người đó là ai. Trẻ em là đủ tuổi chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, chưa có nhận thức đầy đủ về cuộc sống nên dễ mắc sai lầm.

"Việc giáo dục trẻ em đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và bao dung. Vì vậy, dù bất kỳ lý do gì, hành vi đánh đập trẻ em cũng là hành vi vi phạm pháp luật", Luật sư Đặng Văn Cường nói.