Ngày 21/3, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao tặng nhà mẫu tại huyện Cư M'gar và kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Bộ Công an có chủ trương thực hiện đề án xây dựng 1.200 căn nhà tại Đắk Lắk, Văn phòng Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khảo sát thực tế để tham mưu, triển khai đề án ý nghĩa này.

Đại diện Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk trao tặng nhà cho hộ nghèo tại huyện Cư M'gar (Ảnh: Uy Nguyễn).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, cho biết đây là một đề án ý nghĩa, nhân văn, thiết thực của Bộ Công an và của Đảng bộ, chính quyền cùng Công an tỉnh Đắk Lắk hướng tới chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành hỗ trợ kinh phí triển khai xây dựng nhà trao tặng các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương Công an Đắk Lắk và chính quyền địa phương trong thời gian ngắn đã xây dựng xong 2 căn nhà mẫu trao tặng hai hộ dân khó khăn về nhà ở tại huyện Cư M'gar.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quà tặng 2 gia đình nhận nhà mẫu, quà động viên cán bộ Công an cơ sở trên địa bàn huyện Cư M'gar (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Quang cũng đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị thi công đồng loạt xây dựng 1.198 căn còn lại trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo chất lượng và hoàn thành trước ngày 31/10 để kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà khoảng 96 tỷ đồng, được huy động từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an, tỉnh Đắk Lắk, các nhà tài trợ cùng các nguồn xã hội hóa khác.

Lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Trong buổi lễ, Bộ Công an đã trao 2 căn nhà đầu tiên cho hộ bà H' Ngêh Êban ở buôn Ea Sút (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar) và hộ ông Y Krêch Ađrơng ở buôn Kna A (xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar).

Đón nhận căn nhà mới do Bộ Công an trao tặng, bà H' Ngêh Êban xúc động cho biết, trước đây cả 4 người gia đình bà phải sống trong căn nhà gỗ vách tôn chỉ hơn 10m2 rất thiếu thốn.

"Được trao nhà mới tôi vui lắm, từ nay có nơi ở khang trang, sạch đẹp, gia đình tôi không phải lo lắng khi mùa mưa đến. Tôi xin được cảm ơn lực lượng công an đã giúp chúng tôi có nơi ở và sẽ cố gắng làm ăn vươn lên thoát nghèo đói", bà H' Ngêh Êban chia sẻ.