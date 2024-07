Bí thư Đoàn xã kể khoảnh khắc cứu bé gái giữa dòng sông chảy xiết

Ngày 24/7, ông Mai Chí Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Ka (huyện Lắk, Đắk Lắk) cho biết, chính quyền địa phương sẽ biểu dương, ghi nhận sự dũng cảm của 3 cán bộ xã cùng người dân đã cứu thành công bé gái bị đuối nước trên sông Krông Nô.

Bé gái 11 tuổi chới với trên sông được cán bộ xã và người dân ứng cứu (Ảnh: Uy nguyễn).

"Thời điểm nghe thông tin có trường hợp bé gái đang chới với dưới dòng nước, phía xã lập tức liên hệ cùng thủy điện Chư Pông Krông để xả nước cứu cháu bé và đơn vị này đồng ý. Tuy nhiên, khi chưa kịp xả nước thì nhận được tin đã cứu được cháu bé", ông Dũng cho hay.

Anh Y Phích Điêr (Bí thư Đoàn xã Nam Ka) kể lại, khoảng 14h ngày 23/7, anh cùng anh Y Thuy Busria (Bí thư Chi đoàn Quân sự xã Nam Ka, trưởng buôn Krái), anh Y Thanh Bing (công an viên buôn Krái) và anh Y Dhing Knul (người dân) di chuyển từ xã Ea R'bin về xã Nam Ka.

Đến tại khu vực buôn Ea Ring (xã Ea R'bin, huyện Lắk), mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của nạn nhân đang chới với dưới dòng sông Krông Nô nên dừng lại để ứng cứu.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời cháu bé may mắn thoát nạn (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Tôi quan sát dưới sông thấy bé gái chỉ bám vào một hòn đá, nước dâng ngày một cao, nếu không cứu kịp nước sẽ cuốn đi ngay sẽ rất khó cứu. Lúc này tôi thấy có một cây tre dài ở dưới sông nên chủ động nhảy xuống vớt, đưa cho các anh em triển khai cứu ngay cháu bé", anh Y Phích Điêr nhớ lại.

Theo Y Phích Điêr, do nước chảy xiết, nên 2 người phải nối tay nhau để đưa cây tre ra giữa sông và hô hoán, động viên cháu bé bám chắc vào cây tre để kéo vào. May mắn, chỉ sau vài phút triển khai, cháu bé đã được đưa vào bờ an toàn.

"Khi cháu bé lên được bờ, thấy cô bé ướt sũng, mặt tái mét, cơ thể run bần bật vì sợ hãi, chúng tôi động viên và nhanh chóng đưa bé đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Cứu được cháu bé, ai nấy đều cảm thấy rất hạnh phúc", anh Y Phích Điêr tâm sự.

Cháu gái được chăm sóc sức khỏe sau sự cố (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo anh Y Phích Điêr, cháu bé 11 tuổi sau khi tỉnh táo đã kể về việc, vào trưa (23/7) đã cùng 2 người bạn đến khu vực sông Krông Nô để vui chơi, chụp ảnh. Sau đó, nước sông dâng lên do thủy điện tích nước, sự việc quá nhanh nên bé gái chỉ kịp bám vào tảng đá, 2 người bạn còn lại vội vàng chạy đi kêu người lớn đến cứu.

Vào sáng 24/7, anh Nguyễn Văn Chín (42 tuổi, bố cháu gái) cùng vợ đến gia đình các cán bộ xã và người dân đã cứu con gái mình để gửi lời cảm ơn.

"Con gái tôi thật may mắn, nếu không có sự dũng cảm, gan dạ của các cán bộ xã cùng người dân không biết con tôi sẽ ra sao. Biết tin con gái sống sót, cả gia đình chỉ biết ôm chầm lấy nhau mà khóc", anh Chín chia sẻ.

Sau vụ việc, anh Chín cũng đã nhắc nhở con cái của mình phải cẩn thận, không vui chơi tại khu vực sông, suối rất nguy hiểm.