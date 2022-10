Bị kẻ gian lừa tiền, mẹ nghèo bất lực xin lỗi con gái mang trọng bệnh

Những dòng viết đẫm nước mắt đó là của chị Tạ Thị Hiên (33 tuổi, trú tại xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) gửi con gái của mình. Con gái của chị Hiên là bé Vũ Tạ Như Quỳnh, 6 tuổi, bị mù một mắt, mất khả năng vận động do di chứng u não để lại.

"Nhà nghèo khó, để cứu chữa cho con, bố mẹ phải vay mượn hai bên nội ngoại, anh em họ hàng, bạn bè, thế chấp sổ đỏ của ông bà nội vay tổng cộng 130 triệu đồng. Trái ngang thay, bố mẹ chưa dám sử dụng một đồng nào thì bị kẻ gian lừa lấy sạch...

... Mẹ không còn nhìn đâu ra nơi vay mượn để tiếp tục cứu con nên đành bất lực ôm con về nhà chấp nhận số phận. Nhìn con thế này, mẹ càng đau đớn hơn. Chỉ vì phút dại dột, nhẹ dạ cả tin, mẹ đã làm con gái của mẹ thêm khổ. Suốt hơn một tháng qua, mẹ đã phải trả giá bằng việc tự dằn vặt bản thân mình.

Xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con. Hãy tha lỗi cho phút dại dột nhất thời của mẹ", người mẹ trẻ trút tâm tư dày vò trên trang Facebook cá nhân.

Chị Tạ Thị Hiên bên cạnh cô con gái 6 tuổi bị di chứng nặng nề của căn bệnh u não (Ảnh: T.H).

2 năm trước, bé Quỳnh va chạm với một người đi xe đạp, đầu bị đập xuống nền cứng. Thấy con không có bất thường về sức khỏe, chị Hiên và chồng chủ quan, không đưa đi kiểm tra kỹ. Đến khi thấy con đi loạng choạng, không vững, thường xuyên bị ngã, chị Hiên mới đưa con đi kiểm tra thì bàng hoàng khi bác sĩ thông báo phát hiện trong não bé Quỳnh có khối u.

Trải qua cơn phẫu thuật thập tử nhất sinh vào tháng 4/2022, bé Quỳnh giữ được mạng sống nhưng bên mắt trái bị mù và không thể nhắm lại được. Từ đó, bé không thể tự đi lại. Thể trạng vốn yếu ớt, lại bị Covid-19, cuộc sống của bé Quỳnh ở bệnh viện còn thường xuyên hơn ở nhà.

Từ ngày con bị bệnh, chị Hiên phải nghỉ việc tại một nhà máy trong vùng. Chồng chị làm nghề đi biển nhưng sức khỏe yếu, thành thử thu nhập cũng phập phù.

Mới đây, hoàn cảnh của bé Quỳnh được một số nhà hảo tâm biết đến và tổ chức kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội. Thế nhưng ngày 1/9 vừa qua, số tiền người mẹ nghèo nhận được đã "bốc hơi" khi chị Hiên bị kẻ xấu giả danh nhà hảo tâm lừa đảo.

"Số tiền mọi người và anh em, bạn bè quyên góp giúp đỡ được hơn 100 triệu đồng. Em không dám tiêu lấy một đồng vì bệnh tình của con còn phải điều trị lâu dài, tốn kém. Em cứ nghĩ để trong thẻ ATM là an toàn rồi, không ngờ chỉ một phút nhẹ dạ, thiếu cảnh giác mà bị kẻ xấu chiếm thẻ, rút sạch số tiền trong đó.

Em xót tiền, thương con, lúc đó chỉ nghĩ hay ôm con cùng chết quách cho xong. Vì em mà con lại phải chịu khổ...", chị Hiên đau đớn.

Bé Quỳnh hiện đang phải điều trị phục hồi chức năng, dự kiến cần nhiều thời gian và kinh phí (Ảnh: T.H).

Không biết chia sẻ cùng ai, chị Hiên viết những dòng tâm tư day dứt lên trang Facebook cá nhân, tâm niệm đó cũng là cách để cảnh báo những người khác không bị rơi vào bẫy lừa đảo của kẻ xấu. Dòng trạng thái nhận về nhiều động viên, chia sẻ nhưng cũng có nhiều người vào trách móc sự nhẹ dạ, cả tin của người mẹ nghèo, thậm chí buông lời phê phán nặng nề.

"Hơn một tháng nay, tôi ân hận, giày vò, thường xuyên mất ngủ vì chuyện xảy ra. Mỗi khi thấy mẹ khóc, Quỳnh tuy nói không rõ, cử động khó khăn nhưng vẫn ôm lấy tôi, bảo mẹ đừng buồn, tôi lại càng khổ tâm hơn", chị Hiên ngậm ngùi.

Nhờ hướng dẫn của người quen, chị Hiên viết đơn trình báo gửi đến Công an huyện Diễn Châu và Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An nhờ giúp đỡ.

Ngày 10/10, nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận trình báo, làm việc với người bị hại để xác minh tin báo, tổ chức điều tra.