Bi hài chuyện "quý tử" vặt tiền cha mẹ

Khổ nhục kế của "giai sữa"

H. "trọc" từng là một "giang hồ kiếm khách" song đã "thau vàng rửa tay" được một thời gian. Hiện tại, nghề kiếm cơm chính của anh ta là làm "tài chính". Qua một số mối quan hệ, chúng tôi gặp anh ta và được nghe những sự thật kinh hoàng về đủ chiêu "nã" tiền cha mẹ của những cậu quý tử.

H. bảo giờ cả xã hội khó khăn, lắm thằng khi vay thì cun cút một anh hai bác, hứa sẽ trả đủ cả gốc và lãi. Song, khi đã giải ngân xong thì đứa nào đứa nấy chỉ mắt trước mắt sau là biến, có giời tìm. Vì thế, công ty của H. giờ cho vay hết sức chọn lọc. Thường phải có đồ thế chấp, còn tín chấp cũng phải có giấy tờ. Và, khách hàng ưa thích của H. là những cô cậu rick-kid.

Do tình cờ, H. đào được cái "mỏ vàng" từ L. "sữa". L. "sữa" là điển hình của người "sinh ra đã ở vạch đích". Từ bé L. đã được cung phụng, muốn gì được nấy. Cậu ta nổi tiếng cả trường cấp 2 khi đi học có tài xế riêng đưa đón bằng xe Mercedes. Với kiểu coi tiền như... lá nên L. thường xuyên thụt két của bố mẹ để ăn tiêu. Đến độ "ông bà bô" lắp nhiều lớp khóa, gắn camera canh 24/24h thì L. chịu không trộm được nữa. Vậy là cậu "đặt vấn đề" với H. "trọc".

Biết được gia thế của cậu ta, H. nhanh chóng làm hợp đồng tín dụng, quay phim chụp ảnh đầy đủ. Cứ khoảng 1-2 tháng H. lại cho đàn em mang hợp đồng đến nhà hoặc lên cơ quan mẹ của L. để "nói chuyện". Sợ tai tiếng ảnh hưởng đến công việc, vị phụ huynh phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trả đủ số tiền ghi trong hợp đồng.

Sau năm lần bảy lượt phải trả nợ thay con, hai vị phụ huynh đã tuyên bố thẳng: "Đây là lần cuối, lần sau mày đi tìm thằng L. mà đòi. Tao sẽ không bao giờ trả hộ cho nó nữa. Vớ vẩn tao báo công an".

Song, do nắm được thóp của cha mẹ, L. bàn với H. làm hợp đồng vay nợ "khống", sau khi hoàn thành sẽ ăn chia tỷ lệ 80-20. H. gật gù: "Cũng được, nhưng làm sao để moi được tiền".

Chả hiểu học ở đâu, L. bảo H. cho mấy thằng đệ người đầy "mực" diễn cảnh... tra tấn rồi lấy điện thoại di động quay lại. Sau đó lại kiếm thuốc bôi cho môi sưng lên... Nhận được những hình ảnh cậu quý tử trong tình trạng đó, mẹ của L. xót con, lập tức cho người ôm tiền đến trả.

Nếu nói về độ ăn chơi, dạng như "công tử Bạc Liêu" thì trong giới ít ai không biết đến tên của T. Không chỉ xài đồ hiệu "cả cành", mỗi cuộc chơi của cậu quý tử này tốn vài trăm triệu là bình thường. Cũng do được nuông chiều từ nhỏ, T. có thể cá độ một trận bóng lên tới hàng chục ngàn USD mà không cần nghĩ. Quý tử đem xe máy, ô tô của mẹ đi cắm, bán rẻ lấy tiền "thả lô" là chuyện thường ngày. T. "phá" đến nỗi một ngày bà mẹ tuyên bố "từ" mặt con. T. lập tức xách valy ở lỳ khách sạn và vẫn ăn chơi, bao bạn như thường. Tiền thì cứ "ới" là có công ty tài chính cung cấp.

Ở khách sạn đến ngày thứ... 30, "công tử" chột dạ vì không thấy "bà bô" đâu. Song, sang ngày thứ 31 thì bà mẹ nước mắt ngắn dài đứng ở cửa phòng khách sạn, bảo: "Về đi, mẹ tha cho lần này, nợ nần, mẹ trả hết...".

Cậu quý tử lúc ấy còn làm cao, chần chừ không về ngay nhưng trong bụng thì "mở cờ". T. hứa, chiều sẽ về. Mẹ vừa ra khỏi khách sạn, T. gọi chủ nợ đến, nhờ viết thêm 2 "giấy nợ khống" để "rút ruột" bà bô thêm mấy tỷ đồng, lấy tiền tiêu pha trong thời gian làm "con ngoan ở nhà". Một khách hàng VIP của H. "trọc" là M. "quẩy". Do bố mẹ thuộc loại "rắn mặt" nên M. cũng phải áp chiêu nặng đô hơn để "quay" tiền. M. nhờ một "thằng bạn xã hội" đóng vai chủ nợ đến nhà đòi. Đầu tiên, "thằng bạn xã hội" này rất lịch sự, mẹ M. tưởng là bạn tốt của con, lấy nước tiếp đón đàng hoàng.

Chẳng ngờ, khi M. vừa thò mặt ra thì "thằng bạn" túm cổ áo, gí súng (nhựa) vào đầu, nói như ra lệnh: "Con bà vay chúng tôi 500 triệu, tính lãi đến ngày hôm nay là hơn 1 tỷ...". Trước thái độ hùng hổ của "thằng bạn", mẹ M. tái mặt, M. năn nỉ: "Con xin lỗi mẹ, mẹ thương con, trả cho con lần này thôi, con hứa, con thề con không thế nữa...".

"Thằng bạn" của M. được thể, lấy báng súng đập vào đầu M. hai cái, đập vào mũi một cái làm chảy máu mũi, ép M. ra cửa, lên xe ô tô. Trước khi bỏ đi, "thằng bạn" còn gằn giọng: "Bà muốn con nguyên vẹn thì 2 tiếng nữa đưa tiền. Sai hẹn, tôi cho hai thằng nghiện mắc SIDA xử lý". Lên xe ô tô của "thằng bạn", M. cười đắc thắng trong khi mẹ hắn thì tái xanh mặt, luôn miệng gọi: "Con ơi, con ơi...". Trong thế giới của những "rick-kid" có những chuyện mà mới thoạt nghe thì người ta cho đó là chuyện... bịa. Song, đó lại là chuyện thật đến 99%. Tuy nhiên, cũng có không ít những vụ quý tử bị "bể sô" đến nỗi phải chịu hậu quả nặng nề.

Quý tử trả giá

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang hoàn tất hồ sơ liên quan đến vụ con trai bắt tay với bạn lập kế hoạch giả bị bắt cóc đòi nợ, để tống tiền bố mẹ đẻ.

Tháng 5/2022, trực ban Công an huyện Thạch Thất nhận được trình báo từ ông T., là bố đẻ cháu Đỗ Đình Hoàng (SN 2002, trú tại xã Mường Min, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa - là sinh viên Trường Đại học FPT) về việc con mình đang bị một nhóm đối tượng bắt cóc đòi tiền chuộc.

Gia đình vô cùng lo lắng, sợ hãi khi nhận được những hình ảnh con trai bị trói, nhốt. Thậm chí, họ còn nhận được thông tin nếu không nhanh chóng chuyển tiền thì sẽ chỉ còn nước "đi mà nhận xác con". Gia đình đã phải chuyển cho các đối tượng số tiền 30 triệu đồng để mong giữ tính mạng cho Hoàng. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, công an phát hiện đây chỉ là "khổ nhục kế" của Đỗ Đình Hoàng.

Hóa ra, do vay nợ của Đỗ Viết Mạnh (SN 2001, trú tại xã Mường Min, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) 10 triệu đồng để tiêu xài, Đỗ Đình Hoàng nghĩ ra "chiêu vòi tiền của bố mẹ là giả bị người khác bắt giữ để tống tiền gia đình. Hoàng bàn với Mạnh và Tạ Việt Hoàng (SN 2003, trú tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) thực hiện phi vụ như phim. Đầu tiên Đỗ Đình Hoàng lên một chiếc taxi rồi sử dụng ứng dụng Messenger gọi điện thoại video cho bố mẹ thông báo việc "bị người khác bắt giữ, đưa đi vì nợ tiền". Sau đó, Đỗ Đình Hoàng liên tục giả giọng người khác gọi điện thúc ép gia đình phải đưa tiền nếu không sẽ "nhận xác con về".

Không dừng lại ở đó, Đình Hoàng còn nhờ Việt Hoàng chụp và quay nhiều video ghi lại hình ảnh mình đang bị bắt giữ, trói, nhốt. Mạnh tư vấn cho Đình Hoàng phải tắt hoạt động trên Facebook, hạn chế gọi điện thoại về cho bố mẹ, tuyệt đối không được liên lạc với người yêu để tránh bị lộ việc dàn dựng, uy hiếp đòi tiền chuộc. Ngoài ra, Mạnh còn "mách" Đình Hoàng sử dụng tài khoản ngân hàng của người lạ để nhận tiền. Tuy nhiên, màn kịch vụng về của 3 đối tượng đã bị Công an huyện Thạch Thất bóc trần. Cả 3 đã bị khởi tố về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Một vụ việc tương tự cũng từng được Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) xử lý. Ông Phạm Văn Anh (SN 1954, ở xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội) là bố đẻ của P.T.H.T (SN 1994, trú tại Văn Khê) nhận được tin con gái mình bị bắt cóc và phải chi 30 triệu để chuộc.

Theo chỉ đạo của đối tượng qua điện thoại, ông Anh mang tiền đến khu vực chợ Mê Linh để đổi lại thông tin về tung tích cô con gái. Tuy nhiên, khi ông Anh đem số tiền 30 triệu tới khu vực chợ Mê Linh đưa cho người thanh niên, lại nhận được lời hứa hôm sau sẽ biết chỗ của con gái. Sau đó đối tượng lại viện lý do, chưa nhận đủ tiền, yêu cầu gia đình ông Anh nộp thêm 15 triệu đồng nữa thì mới biết con gái đang ở đâu.

Nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Mê Linh đã tổ chức điều tra. Khi đối tượng nhận số tiền 15 triệu đồng từ tay ông Anh ở khu vực chợ Mê Linh thì bị trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mê Linh bắt quả tang. Hai đối tượng được làm rõ là Phạm Phú Mạnh (SN 1986, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Sáng (SN 1985, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Hóa ra, T. trốn nhà xuống Hải Dương, thuê nhà trọ và sau đó dự định sẽ vào miền Nam sinh sống. Nhưng, do không có tiền nên T. đã bàn với một cô bạn gái, mượn tay người khác tống tiền gia đình để "lấy vốn đi xa lập nghiệp". Mạnh và Sáng đã nhận việc với thù lao là 2 triệu đồng.

Bôi tiết lợn vào mặt ép bố mẹ trả nợ

Ngày 20/4/2022, ông Đào Văn Thà (SN 1951, thường trú tại Yên Mỹ, Lạng Giang) trình báo về việc sáng cùng ngày, gia đình ông nhận được tin nhắn của một đối tượng không rõ lai lịch thông báo đang bắt giữ Đào Văn Lý (SN 1986, con trai ông Thà). Để Lý an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng, gia đình ông Thà phải chuyển trả bọn chúng 50 triệu đồng. Kèm theo những tin nhắn là hình ảnh Đào Văn Lý bị giam giữ tại một địa điểm không xác định, bị đánh đập, máu me be bét nhằm gây áp lực gia đình phải nhanh chóng chuyển tiền cho chúng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/4, Công an huyện Lạng Giang xác định chính xác căn phòng Lý và một đối tượng khác đang thuê ở một nhà trọ trên địa bàn thị trấn Kép (Lạng Giang).

Tại cơ quan điều tra, Đào Văn Lý khai nhận do nghiện ma túy nặng, thời gian qua có mượn xe máy của bạn gái đi cắm lấy tiền ăn tiêu và mua ma túy. Đến hạn không có tiền trả để lấy xe máy ra, Lý liền nghĩ đến kịch bản tống tiền gia đình. Đào Văn Lý và Lý Văn Chiến (SN 1987, thường trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi mua tiết lợn về bôi lên người và chụp ảnh gửi cho gia đình Lý, dựng chuyện bị bắt cóc, đánh đập, buộc gia đình chuyển tiền.