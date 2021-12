Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khuyết tật

Dân trí Với thủ đoạn nhận làm hồ sơ xin đi học nghề cho người khuyết tật, Trần Đình Cường đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng của gần 20 người khuyết tật và người đau ốm, bệnh tật.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Cường (SN 1968) trú tại xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174, Bộ luật hình sự.

Đối tượng Trần Đình Cường tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thái Bình).

Theo điều tra, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Đình Cường đã nhận làm hồ sơ chế độ người khuyết tật và làm hồ sơ xin đi học tại trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình để lừa đảo 17 người ở thôn Cộng hòa, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, chiếm đoạt số tiền là 167 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Trần Đình Cường khai nhận từ cuối năm 2018 đến khoảng tháng 7/2021, đã nhận làm 7 hồ sơ xin đi học trường trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2021, Trần Đình Cường đã tìm gặp 10 người bị ốm, bệnh tật và đặt vấn đề giúp họ làm hồ sơ chế độ chính sách cho người khuyết tật mặc dù bản thân không có khả năng làm việc này, rồi yêu cầu họ đưa cho Cường các khoản tiền để làm chi phí và chiếm đoạt số tiền của họ.

Công an huyện Hưng Hà khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục điều tra làm rõ.

