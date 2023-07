50 trẻ đuối nước mỗi năm, Nghệ An rót tiền xây gần 200 bể bơi tại xã, phường

Gần 50 trẻ em thiệt mạng vì đuối nước mỗi năm

Theo ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn từ 2021 đến tháng 6/2023, trên địa bàn tỉnh này có 131 trẻ em tử vong do đuối nước. Bình quân mỗi năm tại Nghệ An xảy ra 35 vụ đuối nước trẻ em khiến trên 50 trẻ bị tử vong.

Ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An thông tin về tình trạng đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Hoàng Lam).

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cũng chỉ rõ những nguyên nhân đuối nước ở trẻ em. Ngoài nguyên nhân khách quan về điều kiện địa hình, khí hậu..., theo ông Đoàn Hồng Vũ, một bộ phận gia đình lo làm ăn kinh tế, bố mẹ đi làm ăn xa, con cái ở nhà với ông bà, anh chị; do người thân sơ ý, thiếu sự giám sát khiến trẻ em bị rơi xuống ao, hồ, sông dẫn đến đuối nước.

"Theo thống kê các vụ đuối nước, tỷ lệ đuối nước tại ao nhà, hồ nước cạnh nhà khá cao. Cụ thể, năm 2020, tỷ lệ là 34% với 19/56 trẻ tử vong; năm 2021, tỷ lệ là 40,4% (21/52 trẻ); năm 2022, tỷ lệ là 43,34% (23/53 trẻ). Trong 6 tháng đầu năm nay, có 26 trẻ tử vong do đuối nước thì có 7 trẻ đuối nước ở ao, hồ cạnh nhà, chiếm tỷ lệ 26,9%", ông Vũ thông tin.

Hiện trường vụ đuối nước tập thể tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An khiến 3 nữ sinh tử vong hồi tháng 4 (Ảnh: H.L).

Tỉ lệ trẻ chưa biết bơi hoặc chưa có kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước được xác định là nguyên nhân thứ 2 dẫn tới đuối nước ở trẻ em. Theo thống kê, trẻ từ 6 đến 15 tuổi biết bơi chỉ chiếm 23,6% trong tổng số 511.498 trẻ em trên toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, số giáo viên, người hướng dẫn đáp ứng yêu cầu dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn ở các trường mới đạt 1.193 người, mỗi giáo viên phải chịu trách nhiệm 428 học sinh ở bậc tiểu học và THCS.

Sự quan tâm của chính quyền, cấp ủy và trường học đối với công tác phòng, chống đuối nước chưa sâu sắc; trách nhiệm phối hợp giữa địa phương, gia đình và nhà trường chưa cao, chưa đánh giá đúng nguy cơ để tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm... Mặt khác, các hoạt động vui chơi cho trẻ em còn ít; chưa ngăn chặn được nguy hiểm ở một số vị trí khi xảy ra mưa lũ, dẫn đến những cái chết thương tâm.

Công tác truyền thông phòng, chống đuối nước trong các trường học tại Nghệ An đã được chú trọng (Ảnh: H.L).

"Từ năm 2021 tới nay, ngân sách chỉ chi trực tiếp hơn 16,6 tỷ đồng cho công tác này. Xã hội hóa trong lĩnh vực này còn yếu nên đến nay, toàn tỉnh mới có 216 bể bơi đạt yêu cầu, trong đó, có 111 bể bơi cố định và 105 bể bơi di động. Đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em còn thiếu và yếu, chưa có cán bộ chuyên trách công tác trẻ em ở cấp huyện và cấp xã; chế độ, phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên khối, xóm, thôn, bản còn thấp", ông Vũ chỉ rõ.

Xây bể, dạy bơi, giảm đuối nước

Trước tình trạng trẻ tử vong do đuối nước cao, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với từng gia đình trong công tác phòng chống đuối nước với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Rà soát các tiêu chí để hỗ trợ công tác dạy bơi, học bơi. Về mặt xu thế lâu dài, theo ông Quý, cần nghiên cứu đưa môn bơi vào giảng dạy trong trường học.

Tại một số địa phương ở Nghệ An, do thiếu bể bơi nên các tổ chức, địa phương tận dụng kênh, hồ để dạy bơi cho trẻ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn (Ảnh: Y.T).

Thống kê cho thấy tỉ lệ trẻ em biết bơi thấp, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy bơi còn hạn chế. Hiện toàn tỉnh có 216 bể bơi đạt yêu cầu về kích thước (111 bể bơi cố định và 105 bể bơi di động), 76 bể bơi hỗn hợp do nhân dân tự tạo để dạy bơi cho trẻ em. Tuy nhiên, các bể bơi hỗn hợp này không an toàn và không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An sáng 7/7, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết hỗ trợ xây dựng bể bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em.

Theo đó, mỗi đơn vị cấp xã hoặc trường học được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 1 bể bơi di động, kích thước tối thiếu 8x18m. Cụ thể, mỗi xã hoặc trường thuộc khu vực I, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đầu tư xây bể bơi nhưng không quá 100 triệu đồng. Các xã, trường học còn lại được hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/bể bơi.

Việc xây dựng bể bơi để dạy bơi an toàn là điều kiện cần thiết trong mục tiêu giảm số vụ tử vong do đuối nước ở trẻ (Ảnh: Y.T).

Trong năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ xây dựng 178 bể bơi. Ngoài ra, tỉnh này cũng sẽ hỗ trợ kinh phí 2 năm dạy bơi, mỗi năm 20 triệu đồng đối với 76 xã, trường thuộc khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ xây bể bơi.

Với những nỗ lực này, mục tiêu đến năm 2025, 50% trẻ em tỉnh Nghệ An trong độ tuổi 9-16 được phổ cập bơi, biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 100% huyện, thành phố, thị xã hoàn thành việc xây dựng mô hình "Trẻ em toàn xã biết bơi", "Học sinh toàn trường biết bơi" và giảm thiểu từ 5-10% số trẻ em tử vong do đuối nước.