Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ 213 container bỗng dưng “biến mất”

Hơn 200 container đã bị các đối tượng, trong đó có cả cán bộ Hải quan hô biến trên đường vận chuyển đi Campuchia

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã phát hiện vào giữa năm 2015 có 213 container của 56 doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh qua cảng Cát Lái - TPHCM (cửa khẩu nơi đi) để trung chuyển bằng đường bộ.

Lô hàng 213 container sau đó được xuất đi Campuchia (cửa khẩu nơi đến), tuy nhiên số container này đã được doanh nghiệp vận chuyển khỏi cảng Cát Lái nhưng không được đưa đến cửa khẩu xuất theo quy định.

Về vụ việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra - Bộ Công an, cung cấp hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan đến 213 container hàng hóa quá cảnh nhưng không xuất cảnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Khẩn trương đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định về giám sát hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển cửa khẩu, hàng trung chuyển, đảm bảo hàng hóa không bị tháo dỡ, tẩu tán, thẩm lậu trên đường vận chuyển.

Bộ Tài chính phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý sự việc này trước ngày 1/12/2017.

Đây là vụ án buôn lậu được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra và khỏi tố vụ án, bắt tạm giam 4 bị can, trong đó 2 bị can là công chức Hải quan.

Quá trình điều tra và thi hành Lệnh khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Châu Như Quỳnh