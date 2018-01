Xuân Bắc nói gì về việc Trấn Thành thay thế mình ở “Ơn giời cậu đây rồi”?

Trấn Thành đảm nhận vị trí host thay Xuân Bắc.

Là MC dẫn xuyên suốt 4 mùa “Ơn giời cậu đây rồi”, NSƯT Xuân Bắc gây ấn tượng với tài ăn nói duyên dáng. Tuy nhiên trong tập 6 mới đây, Xuân Bắc bất ngờ vắng khỏi vị trí dẫn dắt chương trình mà người thay thế vị trí host lại là Trấn Thành. Sự thay đổi chưa có tiền lệ này khiến khán giả khá bất ngờ.

Nói về sự thay đổi đột ngột này, Trấn Thành cho biết tất cả đều có lý do. “Tôi nghĩ lý do đó không khác hơn là do ăn ở. Thưa quý vị, sở dĩ anh Xuân Bắc vắng mặt cũng là do thói quen đọc thư của anh ấy. Ba mùa trước có đọc thư đâu, mùa này bày đặt đọc làm chi cho người ta gửi ý kiến về chương trình. Chương trình thấy đúng thực hiện luôn… mới chết”, nam diễn viên hài nói.

Trấn Thành thay Xuân Bắc làm host tại "Ơn giời cậu đây rồi" khiến khán giả bất ngờ.

Tung hứng cùng Trấn Thành trong clip là Trường Giang. Anh đọc thư của khán giả: “Em yêu chương trình và chỉ yêu cầu một điều thôi là… cho đổi MC mới được không? Chúng ta giữ anh Tự Long nhưng có thêm anh Hoàng Sơn và chú Trung Dân nên em đề nghị chương trình nên thay đổi, cho mỗi người làm MC một số vì sự xuất hiện của anh Xuân Bắc thật sự thừa thãi…”

Không chỉ có Trấn Thành, Trường Giang; NS ƯT Hoài Linh cũng nhận định: “Vắng Xuân Bắc chương trình vẫn đủ đầy”…

Trước nghi vấn của khán giả về thông tin Xuân Bắc nghĩ dẫn hẳn tại chương trình này, phóng viên Dân trí đã liên lạc với NSƯT Xuân Bắc.

Vì sao Xuân Bắc đột ngột vắng mặt trong tập 6 “Ơn giời cậu đây rồi”? Có thông tin anh sẽ nghỉ dẫn hẳn chương trình này, thực hư thế nào?

Điều này liên quan đến cả chương trình, không còn là chuyện cá nhân của riêng tôi nữa nên tôi xin phép không trả lời về vấn đề này.

Xuân Bắc từ chối trả lời về việc nghỉ làm MC tại chương trình.

Người bất ngờ thay thế vị trí của anh là Trấn Thành. Anh đánh giá thế nào về khả năng diễn xuất cũng như dẫn chương trình của Trấn Thành?

Trấn Thành là diễn viên kiêm MC trẻ có tài diễn xuất, hoạt ngôn và có kiến thức tổng hợp. Tôi đánh giá cao về khả năng diễn xuất cũng như sự hoạt náo của Trấn Thành. Việc Trấn Thành đảm nhận vị trí host khiến khán giả rất vui vẻ. Xin chúc mừng Trấn Thành!

Trong một clip ngắn được BTC chương trình chia sẻ, Trấn Thành và Trường Giang có đọc thư của khán giả và yêu cầu của họ chính là… đổi MC vì “sự xuất hiện của anh Xuân Bắc thật sự thừa thãi”. Cảm giác của anh thế nào?

Là người tham gia xuyên suốt các mùa “Ơn giời cậu đây rồi”, chúng tôi đều cố gắng tìm tòi những tình huống mới mẻ đem đến nhiều bất ngờ, thú vị cho khán giả. Và lần này, cũng không ngoại lệ.

Không chỉ Trấn Thành “xỏ xiên” mà Hoài Linh cũng buông rằng: “Vắng Xuân Bắc, chương trình vẫn đủ đầy”. Anh nghĩ sao?

Ô, anh Hoài Linh nói thế à? Tôi chưa xem clip nên cũng không biết anh nói trong tình huống nào để mà… phản ứng. (Cười)

Không riêng gì trong chương trình “Ơn giời cậu đây rồi”, mà ở một số gameshow khác, giữa anh và nghệ sĩ Hoài Linh luôn có những nhận định “tréo nghoe”, “phang nhau chan chát”. Anh có thể nói gì về điều này?

(Cười lớn) Anh em chúng tôi làm việc rất tôn trọng nhau. Khi làm việc với anh Hoài Linh, tôi nể phục và càng yêu mến anh hơn. Anh có kiến thức văn hóa các vùng miền và kiến thức về các loại hình nghệ thuật dầy dặn hơn nhiều người nghiên cứu về văn hóa.

Còn chuyện đối nhau về quan điểm, tôi nghĩ rằng, chẳng riêng gì giữa các nghệ sĩ mà ngay cả bố con, anh em trong gia đình cũng có những quan điểm trái ngược, phụ thuộc tính cách, cách nhìn nhận. Ngay cả với Tự Long, người đồng nghiệp anh em gắn bó hàng chục năm trời; giữa chúng tôi vẫn có những tranh luận bất phân thắng bại.

Vì thế cho nên, giữa tôi và anh Hoài Linh có những nhận định, quan điểm “chênh nhau” là chuyện bình thường. Và chính vì thế mới tạo nên màu sắc cho chương trình, đem đến nhiều bất ngờ, thú vị cho khán giả.

