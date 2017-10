Showbiz Việt “nổi bão” trước những lời chê “rát mặt”!

Những phát ngôn “gây bão” showbiz Việt

Trong một bài trả lời phỏng vấn, Thanh Lam nói: “Không có ngành nghề nào không cần phải học cả. Vì khi không có trình độ thực sự thì không khai thác chiều sâu được, nó chỉ hớt váng được lúc đầu thôi. Nhưng trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này…”

Trước phát ngôn của Thanh Lam, một loạt nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Nguyên Vũ, Ánh Tuyết, nhạc sĩ Nguyễn Hà, Quốc Bảo… đã lên tiếng phản ứng. Ca sĩ Ánh Tuyết cho rằng, nghệ sĩ ở đâu cũng có cái dở, không ai hoàn hảo nên đừng phát ngôn đụng chạm.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Nguyễn Hà cho rằng việc "đặt dấu hỏi" về hiện tượng nhiều ca sĩ miền Nam không học hành vẫn thành công của Thanh Lam là tiêu cực. Ca sĩ Nguyên Vũ, Quách Tuấn Du, Lâm Khánh Chi cũng lên tiếng trên báo chí thể hiện thái độ không đồng tình về ý kiến có phần chủ quan của nữ ca sĩ…

Chẳng riêng lần này, từ lâu Thanh Lam đã nổi tiếng là một Diva có những phát ngôn thẳng thắn, thậm chí “sốc”, không ngại đụng chạm.

Thanh Lam "gây bão" với phát ngôn về nghệ sĩ ít trau dồi mà chỉ mải mê đánh bóng hình ảnh.

Trong một bài phỏng vấn năm 2012, nữ ca sĩ đã không ngần ngại khi nhận xét về việc Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà ngồi trên ghế nóng của chương trình Giọng hát Việt: "Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?...".

Ngay lập tức, phát ngôn “sốc” của chị khiến người bị nhận xét phản ứng dữ dội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều trên các mặt báo.

Hay trong một bài phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về lứa nghệ sĩ mới của Vpop hiện nay, Thanh Lam cũng khiến không ít người giật mình khi chị thẳng thắn nói: "Ca sĩ trẻ ngày nay ít có văn hoá nhạc được định hình rõ rệt, như kiểu đang bị tẩu hoả nhập ma"…

Trước Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương cũng “gây bão” làng giải trí khi phát ngôn về việc dòng nhạc Bolero đang lên ngôi trên sân khấu ca nhạc Việt. Anh nhận định: "Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi".

Ngay lập tức Tùng Dương phải hứng chịu “cơn mưa gạch đá” từ phía những người hâm mộ dòng nhạc này cũng như các ca sĩ đang theo đuổi dòng nhạc này.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khiến không ít nghệ sĩ trẻ "nhảy dựng" vì những lời khen chê thẳng thừng.

Nhưng nếu nói phát ngôn “chấn động” showbiz Việt phải kể đến những nhận định, mổ xẻ về một thế hệ ca sĩ đình đám nhất hiện nay của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong một bài phỏng vấn năm 2013.

Nhận xét về diva Thanh Lam, ông nói: "Nghe Thanh Lam hát bài “Cô đơn” của tôi, tôi buồn lắm! Nó không ra cái cô đơn, thua một ca sĩ nghiệp dư hát vì hát không có hồn dù giọng đẹp thiệt! Thanh Lam hát những bài sâu lắng nhiều khi đóng kịch nhiều hơn là hát".

Nhận xét về Hà Hồ: "Hồ Ngọc Hà hát chỉ nghe chơi thôi! Giọng Hồ Ngọc Hà yếu lắm, khều khào không à! Hồ Ngọc Hà đẹp, có vóc dáng sân khấu, chịu khó múa… cái gì cũng đẹp nhưng giọng hát thì lại không được.

Khi diễn tả nội tâm, Hồ Ngọc Hà diễn kịch tính nhưng đóng kịch chứ không thật. Ca sỹ hát phải biến mình thành nhân vật trong ca khúc mới hiểu nỗi đau làm sao. Không lẽ, ngoài đời mình buồn là phải hét, gào thét? Đâu phải vậy!"

Còn về Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Ánh 9 nói thẳng: “Đàm Vĩnh Hưng chỉ được bề nổi vậy thôi, tôi không cho là ca sĩ đúng nghĩa. Tôi chỉ cho Đàm Vĩnh Hưng là một người hát. Đàm Vĩnh Hưng cố hát nhạc xưa, nhạc vàng mà hát có ra đâu!

…Thật ra, giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu…”

Những nhận định của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 được NSND Thanh Hoa ví là “thật đến đau lòng”, GS.TS Trần Quang Hải cho rằng ông là người “có đủ can đảm vạch những điểm yếu của các ca sĩ "nổi danh". Dù được nhiều nghệ sĩ tên tuổi lên tiếng chia sẻ thì vị nhạc sĩ tài năng, ít va chạm thế giới mạng xã hội cũng đau đầu trước ý kiến trái chiều từ dư luận…

Phê bình trong showbiz là sự... dũng cảm!

Từ những sự việc trên, có ý kiến cho rằng showbiz Việt “dị ứng” với những lời chê mà chỉ ưa những lời phỉnh nịnh?

Có thể thấy trong “cơn bão” vừa qua, nhiều người tâm đắc với ý chia sẻ của ca sĩ Thanh Lam trong bài trần tình về phát ngôn gây tranh cãi: “Là nghệ sĩ câu chữ đâu được vẹn toàn như nhà triết học, nên mong những ai bị tổn thương hãy vì thiện ý và tính xây dựng của Thanh Lam mà bỏ quá cho. Còn sự thật không Thanh Lam nói sẽ có người khác nói, hy vọng sẽ có cách nói ngọt ngào hơn.”

Nhạc sĩ Dương Thụ cho rằng: "Việc phê bình rất khó còn là bởi cả xã hội có nỗi sợ hãi mình bị làm sao đó cho nên ai cũng muốn an toàn..."

Cũng xin trích lại phát ngôn của nhạc sĩ Dương Thụ về văn hóa ứng xử “gây sốc” xoay quanh lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 như một góc nhìn khác: “Người Việt Nam xưa nay không quen nghe phê bình nên hiệu quả phê bình không tới. Thường mọi người cho rằng phê bình là phải chuẩn mực, phê bình chỉ là cái góc của người này nhận xét về cái kia.

Việc phê bình rất khó còn là bởi cả xã hội có nỗi sợ hãi mình bị làm sao đó cho nên ai cũng muốn an toàn… Vì thế tự nhiên nó hình thành cách an toàn là khen nhau, muốn chê thì chê sau lưng. Chê trước mặt có khi bị…trả thù. Cả xã hội này có nỗi sợ hãi vì ai cũng mong an toàn, mong khen để an toàn”.

Nhạc sĩ Dương Thụ cũng cho rằng những lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong một bối cảnh bình thường là bình thường nhưng trong showbiz hiện nay là một sự… dũng cảm!?

Nguyễn Hằng