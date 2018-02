Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khiến huấn luyện viên "choáng" tại Britain's Got Talent

Nghệ sĩ Quốc Nghiệp cho biết, họ nhận được lời mời sang Anh dự thi Britain's Got Talent từ đầu năm 2017 nhưng không muốn nhận lời vì chương trình này ưu ái nhảy - hát hơn xiếc. Ngoài ra, bản thân Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cũng “lấn cấn” chuyện họ đã lập kỷ lục Guiness mà tham gia cuộc thi với tư cách thí sinh sẽ có phần không đáng.

Tuy nhiên, nhờ có sự động viên và hỗ trợ rất lớn từ phía gia ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, nhà thiết kế áo dài Trịnh Hoàng Diệu (em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, biên đạo múa Tấn Lộc và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nên cả hai đã quyết nhận lời.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và các vị giám khảo của Britain's Got Talent.

Theo Quốc Nghiệp thì nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu đã thiết kế áo dài, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí thiết kế đồ diễn, biên đạo múa Tấn Lộc biên đạo tiết mục và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn giúp hai anh em thực hiện phần âm nhạc.

Tất cả mọi người đều cố gắng làm gấp rút mọi thứ để Quốc Cơ – Quốc Nghiệp kịp lên đường sang Anh dự vòng thi đầu tiên của Britain's Got Talent. Chính sự giúp đỡ tận tình và những lời động viên ấm áp mà cả hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã quyết tâm tham gia chương trình truyền hình thực tế này.

“Mọi người bảo đây là một dịp để quảng bá và lan truyền cho thế giới biết xiếc Việt Nam mà không tham gia sẽ rất phí. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà chúng tôi lên đường với một tâm thế rất thoải mái, không nặng chuyện thắng thua. Chúng tôi sẽ mang những gì tinh tuý, sáng tạo nhất cho cuộc thi lần này”, Quốc Nghiệp khẳng định.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chính thức lên đường sang Anh tham gia Britain's Got Talent - một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng ở Anh do do nhà sản xuất Simon Cowell sáng lập vào tối ngày 7/2.

Nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu đã giúp anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thiết kế áo dài.

Ngày 10/2 mới đây, trong vòng đầu tiên của chương trình, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã quyết định diện áo dài Việt Nam bước ra sân khấu trước khi biểu diễn tiết mục “Giang Brothers”. Và tiết mục biểu diễn của họ đã xuất sắc tới mức cả 4 vị HLV cùng khán giả trong trường quay đã đứng dậy vỗ tay nhiều lần khi cả hai hoàn thành xong tiết mục của mình. Cả 4 vị HLV, trong đó có nhà sản xuất Simon Cowell đã cùng chọn Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đi tiếp vào vòng 2.

“Trước khi thực hiện phần biểu diễn, chúng tôi mặc áo dài. Tôi mặc áo đen, anh Quốc Cơ mặc áo dài trắng tượng trưng cho sự đoàn kết anh em như hình với bóng và cũng thể hiện trang phục nổi tiếng của Việt Nam. Chúng tôi đã vô cùng tự hào lẫn xúc động khi được mang áo dài truyền thống và tinh hoa xiếc của người Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Britain's Got Talent được viết từ năm 2005 do Simon Cowell - nhà sản xuất chương trình, hiện được coi là “ông trùm” làng giải trí Anh quốc. Thông qua những phần thi và câu chuyện đời thường của thí sinh, Britain’s Got Talent đã đưa tên tuổi nhiều tài năng đến với công chúng. Đây cũng là chương trình đã phát hiện ra giọng hát thiên thần đầy xúc cảm của người phụ nữ trung niên mập mạp Susan Boyle.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tự hào vì đã mang được áo dài truyền thống và xiếc Việt ra thế giới.

Vào năm 2014, chương trình được sách Kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là định dạng chương trình truyền hình thực tế thành công nhất toàn cầu. Chương trình hiện được hơn 58 quốc gia đã mua bản quyền, trong đó có Việt Nam với tên gọi “Tìm kiếm tài năng Việt”.

Hà Tùng Long