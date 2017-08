Kỳ vọng gì vào nhan sắc Việt sắp bước lên "đấu trường nhan sắc" quốc tế?

Những tín hiệu manh ánh sáng niềm tin

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2 người đẹp chính thức đại diện cho nhan sắc Việt Nam dự thi hai “đấu trường nhan sắc” có tiếng là Á hậu Huyền My và Á hậu Thùy Dung.

Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Trần Huyền My được đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) tại Việt Nam gửi lời mời tham dự cuộc thi này vào hồi tháng 3/2017. Và cô đã hoàn tất các thủ tục để trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 10 tới.

Á hậu Huyền My đang chuẩn bị hành trang cho đấu trường mới. Ảnh: NVCC.

Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2016 - Huỳnh Thị Thùy Dung cũng đã nhận được thư mời từ Ban tổ chức Miss International 2017 (Hoa hậu Quốc tế 2017). Và cô đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ xin phép Cục Nghệ thuật Biểu diễn để đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi này.

Mới đây, một số nguồn tin cũng cho biết, khả năng cao Hoa hậu Việt Nam 2017 - Đỗ Mỹ Linh sẽ là đại diện của Việt Nam tham gia “đấu trường nhan sắc” lớn nhất thế giới - Miss World 2017 (Hoa hậu Thế giới 2017). Sở dĩ Đỗ Mỹ Linh được cho sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017 vì xét theo tiêu chí "danh hiệu cấp quốc gia mới nhất, chưa trao lại vương miện cho người kế nhiệm" của cuộc thi này thì người đẹp họ Đỗ xứng đáng hơn cả.

Điều này càng có cơ sở tin cậy hơn khi trên trang cá nhân của Ei Kyawt Khaing - Miss Myanmar World 2017 mới đây có đăng tải hình ảnh cô chụp chung với Đỗ Mỹ Linh kèm dòng chú thích "Miss Vietnam World" (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Về phía Đỗ Mỹ Linh, cô cho biết, bản thân chưa có thông tin gì mới. Tuy nhiên, theo nhiều người, nếu chuyện Đỗ Mỹ Linh dự thi Miss World 2017 là hoàn toàn chính xác thì đây sẽ là tín hiệu đáng mừng của nhan sắc Việt.

Nỗ lực tập luyện cho hành trình mới

Để chuẩn bị cho hành trình mới, vào tháng 6/2017 vừa qua, gia đình Huyền My đã mời các chuyên gia hàng đầu Philippines đến Hà Nội để huấn luyện kỹ năng catwalk, thần thái của một "beauty queen" cho Huyền My trong 3 tuần. Thời điểm này, mỗi ngày Huyền My lại phải tập luyện các kỹ năng catwalk, kỹ năng giải phóng hình thể trên sân khấu rồi quay clip gửi qua Philipines cho các chuyên gia để nhận xét, góp ý và chỉnh sửa.

Ngoài ra, người đẹp này cũng đang nỗ lực tập gym để có vóc dáng chuẩn nhất, học tiếng Anh để có thể giao tiếp với BTC lẫn bạn bè quốc tế, học make-up để chủ động trong quá trình tham dự cuộc thi và đang tìm nhà thiết kế chuẩn bị trang phục cho các phần thi.

Phía đại diện truyền thông của Thùy Dung cũng cho biết, để chuẩn bị cho Miss International 2017, cô đã có một quá trình âm thầm chuẩn bị từ tháng 2/2017. Bên cạnh lịch học tập, Thùy Dung sắp xếp thời gian tham gia các khóa học như: giao tiếp tiếng Anh, tiếng Nhật, catwalk cùng nhiều kỹ năng mềm khác... Cô cũng rèn luyện kỹ năng ăn nói, phong thái giao tiếp trước công chúng qua những lần “lấn sân” sang lĩnh vực dẫn chương trình.

Thuỳ Dung chia sẻ: "Là một thí sinh trưởng thành từ Hoa hậu Việt Nam, tôi nghĩ mình có trách nhiệm đại diện nhan sắc, trí tuệ Việt Nam chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc lớn và uy tín trên thế giới. Đây cũng là vinh dự mà tôi phải nỗ lực rèn luyện bản thân, bứt phá hơn nữa".

Có quyền kỳ vọng vào những nhan sắc Việt

Hoa khôi Lan Khuê cho rằng, các cuộc thi sắc đẹp bây giờ không chỉ đơn thuần là thi nhan sắc mà còn như một diễn đàn quốc tế, nơi thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự tinh tế và khả năng hùng biện. Một “Beauty Queen” thế hệ mới phải là những cô gái hội tụ những yếu tố đó.

Nhìn nhận về Huyền My, Lan Khuê cho rằng, năm nay Miss Grand International 2017 tổ chức ở “sân nhà” sẽ thuận tiện hơn cho người đẹp này trong việc di chuyển lẫn tâm lý. Tuy nhiên, nó cũng sẽ tạo ra áp lực đối với cô gái sinh năm 1995 này bởi khán giả sẽ theo sát cuộc thi và có nhiều kỳ vọng hơn.

Thêm nữa, Huyền My có thời gian khá dài để chuẩn bị mà thời gian chuẩn bị đó lại có sự đầu tư hết sức bài bản và nghiêm túc. Chẳng hạn, gia đình Huyền My thuê hẳn chuyên gia Santos là một chuyên gia đào tạo hoa hậu khá có tiếng ở Philipines. Khi được trực tiếp chuyên gia Santos huấn luyện, Huyền My dường như học lại từ đầu. Từ những kiến thức sơ đẳng về catwalk cho đến cách tạo ấn tượng khi giới thiệu về bản thân, cả cách make – up… như vậy đủ cho thấy sự đầu tư. Điều đó cho thấy quyết tâm của người đẹp này tại đấu trường Miss Grand International 2017 năm nay rất cao. Và chúng ta hoàn toàn có quyền kì vọng vào nhan sắc này”, Lan Khuê nói.

Á hậu Thùy Dung. Ảnh: Đại diện truyền thông cung cấp.

Lan Khuê cũng bày tỏ rằng, cô thấy ở Thùy Dung có rất nhiều điều khiến cô hài lòng. Á hậu Thùy Dung là người rất thông minh, lại sinh ra trong một gia đình rất cơ bản nên bộc lộ những nét tính cách rất khác biệt.

“Tôi gặp Thùy Dung lần đầu tiên tại cuộc thi Sinh viên thanh lịch Đại học Ngoại Thương, cuộc thi đầu tiên mà Dung tham gia. Trong cuộc thi đó, Dung không phải là người nổi bật nhất nhưng trong tất cả các phần thi, Dung luôn để lại dấu ấn. Có sự đầy đủ, gần như hoàn hảo để chạm tay tới ngôi vị cao nhất. Thời gian gần đây, tôi có theo dõi Thùy Dung trong vai trò MC, Dung có cách dẫn rất duyên dáng và thông minh”, Lan Khuê nói.

Bản thân Lan Khuê cũng đặt nhiều kỳ vọng ở Thùy Dung tại Miss International 2017. Cô cho rằng, Thùy Dung rất phù hợp để đề cử đến với Miss International 2017 vì cô mang vẻ đẹp Á Đông, không rực rỡ, không phô trương nhưng có sự tinh tế và thông minh. Đó là điều rất quan trọng vì phù hợp với tiêu chí của cuộc thi năm nay là tìm kiếm một vẻ đẹp mang sự thân thiện, gần gũi, trí tuệ…

Ngoài ra, Thùy Dung là người có mục tiêu rõ ràng và rất nghiêm túc với con đường mình đã vạch ra nên Lan Khuê khá yên tâm về các kỹ năng mềm của người đẹp này. Cô hoàn toàn đặt kỳ vọng vào hai “ứng viên” sáng giá của Việt Nam.

Siêu mẫu Hà Anh cho rằng, nếu thông tin Đỗ Mỹ Linh được đề cử dự thi Miss World 2017 là chuẩn xác thì đây quả là điều đáng mừng cho một mùa nhan sắc mới của Việt Nam. Theo siêu mẫu gốc Hà Nội, cả 3 “nhân vật” trên đều là 3 cô gái rất đẹp. Tuy nhiên, chỉ hơi tiếc là với cả 3 người, đây đều là những lần “chinh chiến” đầu tiên trên “đấu trường nhan sắc” quốc tế. Vì thế, có thể họ sẽ gặp những bất lợi nhất định khi cạnh tranh với những “đối thủ” khác.

“Chuyện lọt top, ngoài khả năng bản thân còn tùy thuộc vào mặt bằng chung của thí sinh năm nay và nhiều yếu tố khách quan khác nữa. Điều này không nói trước được. Tuy nhiên, các thí sinh khác ai cũng đẹp, cũng có đầu tư thì phải "đấu" với nhau về kỹ năng trình diễn, tỏa sáng, giao tiếp, ứng xử, làm chủ và khả năng làm mình nổi bật... Dù có đẹp và đầu tư mà không biết cách làm mình nổi bật, tỏa sáng, thuyết phục giảm khảo mình có tư chất của một nữ hoàng sắc đẹp thì cũng sẽ không gây được chú ý với ai. Lời khuyên của tôi là hãy tiếp tục tập luyện trước giờ G. Tập luyện, không bao giờ là thừa cả”, Hà Anh nói.

Bản thân Hà Anh cũng tin tưởng, Miss Grand International 2017 sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 10 tới chắc chắn sẽ mang lại những điểm lợi nhất định cho Huyền My.

“Kinh nghiệm cho thấy, nếu cuộc thi tổ chức ở một đất nước thì nước chủ nhà có thể được ưu ái, lọt vào vòng top sâu hơn. Top 15, 10 chẳng hạn, để chiều lòng khán giả nước nhà tới xem. Nhưng lọt vào đến Top 5 thì phải do khả năng thí sinh cộng với uy tín và công bằng cuộc thi. Nếu ứng viên biết tận dụng được lợi thế để thể hiện khả năng xuất sắc và dành thứ hạng cao thì vinh quang sẽ nhân lên gấp bội”, Hà Anh nói thêm.

