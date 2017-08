“Despacito” trở thành video được xem nhiều nhất trên YouTube

Mới đây, “Despacito” đã chính thức trở thành MV nắm giữ kỷ lục trên YouTube với số lượt xem nhiều nhất.

Với hơn 3 tỷ lượt xem, “Despacito” đã vượt qua MV từng nắm giữ kỷ lục trước đó - “See You Again” (2,996 tỷ lượt xem).

“See You Again” chỉ được nắm giữ ngôi vương trong một thời gian ngắn ngủi bởi MV này mới chỉ vừa vượt qua “Gangnam Style” (2,919 tỷ lượt xem) hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Trước đó, trong suốt 5 năm, “Gangnam Style” từng được xem là MV “bất khả chiến bại” về số lượng người xem trên YouTube.

Giờ đây, top 3 video được xem nhiều nhất trên YouTube thuộc về 3 MV với thứ tự lần lượt: “Despacito”, “See You Again”, và “Gangnam Style”.

Điều đặc biệt ở “Despacito” là trước đó MV này còn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ trở thành MV “gây bão” khi mới ra mắt hồi tháng 1.

Chỉ cho tới khi hoàng tử pop Justin Bieber cùng nam ca sĩ Luis Fonsi và rapper Daddy Yankee thực hiện một bản “remix” lại ca khúc, và cho ra mắt hồi giữa tháng 4 vừa qua, từ đó, “Despacito” mới bắt đầu được biết đến trên khắp thế giới và thực sự “gây bão” kể từ đây.

Như vậy, con số hơn 3 tỷ lượt xem mà “Despacito” vừa đạt được chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn nếu đem so với “See You Again”, bởi “See You Again” đã phải mất tới hơn hai năm “cày cuốc” mới vượt được qua “Gangnam Style” và vươn lên ngôi vị video có lượt xem nhiều nhất trên YouTube hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Kể từ khi được người yêu nhạc quốc tế biết đến, “Despacito” đã cho thấy sức mạnh của một bản hit mùa hè khi có tới 12 tuần đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 của Mỹ và vẫn đang tiếp tục “chinh chiến” trên bảng xếp hạng này.

Chia sẻ với tờ tạp chí âm nhạc Billboard về thành công mới nhất của “Despacito”, rapper Daddy Yankee nói: “Cảm ơn YouTube vì thành công của Despacito. Tôi đã nhận thấy tầm ảnh hưởng mà sàn nhạc này tạo nên. Nền công nghiệp âm nhạc đã thay đổi. Quy luật âm nhạc cũng thay đổi. Phá vỡ được kỷ lục là điều tuyệt vời, tôi vui vì mình đang truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ khác làm điều tương tự”.

