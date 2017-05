Phẫu thuật thành công cho sản phụ có 2 tử cung hiếm gặp

Hà Tĩnh:

Trước đó, sản phụ là Nguyễn Thị Ánh (trú tại phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) mang thai tuần thứ 35 thì xuất hiện tình trạng đau bụng từng cơn ở vùng thượng vị và hạ sườn nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Các bác sỹ Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh đã phẫu thuật thành công cho sản phụ Ánh có 2 tử cung hiếm gặp

Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ phát hiện sản phụ có chảy máu trong ổ bụng do rau cài răng lược, ăn xuyên cả đáy tử cung…. Các bác sỹ xác định đây là một trường hợp hiếm gặp, khó chẩn đoán, khó xử lý.

Sau khi hội chẩn, các bác sỹ Khoa Sản phối hợp với bác sỹ Daniel Derval (Cộng hòa Pháp), chuyên gia sản phụ khoa (hiện đang công tác tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành phẫu thuật mổ bắt con.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, cả hai mẹ con đều an toàn. Hiện tại sức khỏe của sản phụ Ánh đã ổn định, còn cháu bé chỉ nặng 1900 gam đang được chăm sóc tại khoa Nhi do sinh non. Dự kiến hai mẹ con chị Ánh sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh cho biết, tử cung đôi là hiện tượng có 2 tử cung trong một hệ cơ quan sinh dục của nữ giới. Nguyên nhân dẫn đến tử cung đôi thường do yếu tố bẩm sinh. Đây là một dị dạng rất hiếm gặp và ảnh hưởng rất lớn tới khả năng sinh sản của nữ giới. Thai phụ có tử cung đôi có thể có nguy cơ sinh khó, vì khi mang thai tử cung chứa bào thai lớn lên, tử cung còn lại chỉ lớn hơn bình thường 1 chút.

“Những thai phụ nếu đã phát hiện mình mang tử cung đôi, cần tăng cường nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng, không căng thẳng quá mức. Nếu có dấu hiệu bất thường thì phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời” Bác sỹ Thúy khuyến cáo.

