Cò mồi cải trang giống bảo vệ, dàn hàng "lùa" bệnh nhân sang phòng khám tư

Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương:

Chặn bệnh nhân vào viện, lùa sang phòng khám tư

Chị Trần Thị Kim Dung (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) chưa hết bức xúc khi kể lại câu chuyện đưa em gái đi khám bệnh tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương.

Trước cổng bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, lãnh đạo BV này thừa nhận rất phức tạp về nạn cò mồi, bởi nhiều lực lượng giả danh, ngăn không cho bệnh nhân vào viện khám.

Trước đó, sáng thứ 5 (4/5), chị Dung đưa em gái là là chị Trần Thị Vân Anh (từ Nghệ An) ra Hà Nội đi khám viêm mũi dị ứng. Khoảng hơn 9h sáng, khi hai chị em vừa tới cổng bệnh viện, khoảng 4 – 5 người mặc đồ đồng phục ngăn chị lại, bảo bệnh viện không khám dịch vụ, chỉ khám bảo hiểm, rồi yêu cầu chị và em gái đi ra ngoài.

“Họ nói rất to, bệnh viện không khám dịch vụ, chỉ khám bảo hiểm, sang hết… bên kia đường. Nói rồi họ dồn khoảng 8 – 9 bệnh nhân đi, tôi lớ ngớ không biết gì cũng cùng em gái đi theo nhóm bệnh nhân sang phòng khám đó”, chị Dung kể lại.

“Trong lúc ngồi chờ kết quả, tôi cứ nghi nghi, vì cách đây 1 tháng, tôi và chồng vẫn đưa con vào khám bình thường. Cũng có người ngăn không cho vào khám nhưng chồng tôi cứ xông vào thì cháu vẫn được khám. Nghĩ thế, khi em gái khám xong tôi lại sang đường, quay lại bệnh viện thì không thấy nhóm người này đâu nữa. Vào trong viện (lúc khoảng 11 giờ trưa), tôi thấy bác sĩ vẫn khám bệnh nhân như bình thường. Ấm ức quá, vì mình nghèo, ở xa xuống khám còn bị lừa, tôi gọi điện cho chồng, khóc nức nở ngay tại bệnh viện”, chị Dung kể lại.

Thấy chị khóc, nhiều người xúm lại hỏi han, chia sẻ rất nhiều người gặp tình huống như chị. Rồi khuyên chị mang đơn mua ở nhà thuốc bệnh viện cho rẻ. “Tôi mang đơn về nhà thuốc bệnh viện mua hết 1,2 triệu đồng”, chị Dung cho biết.

Anh Nguyễn Đình Quang, chồng chị Dung chia sẻ thêm, ngay khi nhận điện thoại của vợ, anh biết ngay vợ đã bị lừa. Bởi cách đây 1 tháng, anh đưa vợ và con trai 10 tuổi đi khám, cũng có người mặc đồng phục giống bảo vệ ra ngăn cản, nhưng anh cứ vào trong, vẫn thấy khám như mình thường.

Anh Quang cho biết thêm, anh đã gọi đến đường dây nóng của BV Tai Mũi Họng Trung ương, thì được giải thích đây là đội ngũ cò mồi, lộng hành trước cổng bệnh viện đã lâu nay. Quá bức xúc, anh cũng nhắn tin đến cả số điện thoại của Chủ tịch Hà Nội, phản ánh tình trạng cò mồi lộng hành ở cổng bệnh viện lừa dân.

“Chồng bảo em dốt, sao không nhớ tình huống hôm đưa con trai đi khám. Nói thật lúc đó em lớ ngớ, chưa kịp định thần họ đã lùa đi cả. Em ức lắm, mình đã ở xa, nghèo, không có tiền còn bị họ lừa. Mà ở đây, sao cò bệnh viện trắng trợn thế”, chị Dung nói.

Bệnh viện cũng đau đầu về nạn cò mồi

Trước phản ánh của người bệnh, BS Hoàng Đình Ngọc, Phó Giám đốc BV Tai Mũi Họng Trung ương thừa nhận, phản ánh của người bệnh là chính xác, tồn tại lâu nay tại đây.

"Lực lượng cò bệnh viện, thậm chí họ mặc quần áo đồng phục như bảo vệ, thổi còi nhưng không phải là người của bệnh viện. Bệnh viện cũng có lực lượng bảo vệ, nhân viên y tế hướng dẫn trước cổng nhưng thường bị lực lượng này lấn át bởi họ chặn bệnh nhân ngay từ khi vừa vượt qua đường tàu”, BS Ngọc nói.

Bệnh nhân chờ khám tại BV Tai Mũi Họng Trung ương.

“Tôi chắc chắn đó không phải là đội ngũ bảo vệ của bệnh viện. Làm sao một bệnh viện tuyến Trung ương lại có thể đóng cửa không khám cho bệnh nhân dịch vụ. Tại BV chúng tôi, bác sĩ đi làm từ 6 giờ sáng để khám bệnh cho bệnh nhân. Đối tượng bị lừa chủ yếu là những người bệnh từ nông thôn ra”, ông Ngọc cho biết.

Thậm chí tại bệnh viện nhiều lần xảy ra xô xát giữa lực lượng bảo vệ của bệnh viện với đội ngũ cò mồi này. Bệnh viện cũng đã làm mọi cách để ngăn cò mồi, như: có loa phát thanh liên tục kêu gọi người bệnh không khám bên ngoài; có pano lớn nghi rõ bệnh nhân đến khám vào thẳng trong viện, nhưng vẫn nhiều người bệnh bị lừa khi… chưa đến vòng gửi xe.

Ngoài ra, bệnh viện cũng phối hợp cả công an, chính quyền để ngăn cò mồi lừa bệnh nhân nhưng không xuể. Cứ khi công an rút đi, cò mồi lại lộng hành, bệnh viện cũng đành bó tay không can thiệp được vì sự việc xảy ra ngoài cổng bệnh viện.

Cũng theo Phó Giám đốc Bệnh viện này, ngoài xảy ra xô xát, không ít trường hợp bệnh nhân nặng bị lừa, cò mồi lùa sang phòng khám nhưng bệnh nặng, chữa hàng chục triệu không khỏi bệnh lại đưa trở lại bệnh viện.

Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đề nghị chính quyền phường sở tại, công an phường phối hợp quyết liệt để giảm tình trạng cò mồi. Tuy nhiên, BS Ngọc cũng kêu gọi người dân cảnh giác, không nên bị tác động bởi các đối tượng ngăn cản này. Khi đến viện khám nghe kỹ loa phát thanh, đọc pano biển báo, đi thẳng vào khu gửi xe. “Bệnh viện chúng tôi khám 24/24, khám cho mọi đối tượng kể cả bệnh nhân có thẻ BHYT, bệnh nhân dịch vụ, không có lý gì bệnh nhân không có BHYT bệnh viện lại từ chối”, ông Ngọc khẳng định.

Bố trí trinh sát mật phục

Liên quan đến nội dung trên, chiều 10/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai (Đống Đa – Hà Nội) cho biết: Trên địa bàn phường này có 6 bệnh viện bao gồm: Việt-Pháp, Bạch Mai, Tai Mũi Họng Trung ương, Lão Khoa Trung ương, Nhiệt đới Trung ương, Da liễu Trung ương.

Với 6 bệnh viện nói trên, Công an phường Phương Mai đang làm ở trên phương diện ở Bệnh viện Bạch Mai và hầu hết các đối tượng “cò” đều hoạt động bên phía ngoài cổng chính.

“Phía cổng chính thì lực lượng Công an phường Phương Mai cũng phối kết kết hợp với Công an Hai Bà Trưng theo sự chỉ đạo của Trưởng Công an quận Đống Đa. Vì bên trong Bệnh viện thì thuộc địa bàn của phường Phương Mai, nhưng từ đường tàu trở ra đường Giải Phóng lại thuộc phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng).

Chúng tôi ngày nào cũng kết hợp ra quân giữ gìn trật tự đô thị và cử một trinh sát ở vòng ngoài, và bốn trinh sát hình sự ở trong viện để phát hiện các đối tượng cò mồi, móc túi…Về vấn đề “cò” mồi ở Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi đã khoanh vùng được hai đối tượng, nhưng hai đối tượng này hầu như chỉ đứng ở bên kia đường Giải Phóng chứ không đi vào trong bệnh viện” – Thiếu tá Sơn nói.

Cũng theo Thiếu tá Sơn, riêng trong Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương mà báo chí phản ánh có hiện tượng “cò mồi”, Công an phường này sẽ tiếp thu và tăng cường công tác an ninh ở đây. Hiện tại, lực lượng Công an phường Phương Mai đã bố trí nhiều cán bộ trinh sát hình sự kết hợp với lực lượng 141, 142 của Công an TP Hà Nội và làm thường xuyên liên tục.

“Khi có thông tin lực lượng Công an phường chúng tôi sẽ tiến hành xử lý ngay, kể cả thông qua mạng lưới thông tin bí mật hoặc trinh sát trực tiếp” – Thiếu tá Sơn khẳng định.

Hồng Hải – Nguyễn Dương