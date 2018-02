Kích động người dân, chống đối lực lượng chức năng, hai người lĩnh án

Ngày 6/2, tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, TAND huyện Diễn Châu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Hoàng Đức Bình (SN 1983, trú xã Hưng Trung,Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Nam Phong (SN 1980, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Bị cáo Hoàng Đức Bình tại phiên tòa

Hoàng Đức Bình bị Viện KSND huyện Diễn Châu truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân"; Nguyễn Nam Phong bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Quá trình điều tra cũng như xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa đã làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong như sau: Ngày 14/2/2017, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong cùng nhiều người dân khác đi trên nhiều phương tiện giao thông từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào Hà Tĩnh với danh nghĩa kiện Công ty Formosa.

Khi đoàn phương tiện này đến địa phận xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An), lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Lúc này Bình đang ngồi trên xe đã xúi giục Nguyễn Nam Phong (người điều khiển xe) đóng cửa ô tô, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Chiếc ô tô này dừng ngay trên Quốc lộ 1, gây tình trạng ách tắc nghiêm trọng, kéo dài khoảng 5 km ở cả hai chiều.

Ngoài ra, trên Faceboook cá nhân của mình, Hoàng Đức Bình còn nhiều lần phát trực tiếp với những hình ảnh, lời lẽ vu khống các lực lượng chức năng, mang tính kích động, xuyên tạc sự thật.

Trước đó, trong thời gian sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Hoàng Đức Bình tham gia một số tổ chức, hội, nhóm chống đối như “NoU Sài Gòn”, “Phong trào Lao động Việt”. Ngày 25/12/2015, Hoàng Đức Bình bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt tạm giữ 24 tiếng khi đang rải tờ rơi lôi kéo người tham gia “Nghiệp đoàn độc lập”.

Hoàng Đức Bình bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 24 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm theo Nghị định 159/NĐ-2013. Hoàng Đức Bình không nộp phạt, trốn về Nghệ An tiếp tục đăng tải, chia sẻ trên Facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên, đa đảng.

Bị cáo Nguyễn Nam Phong - người điều khiển xe đã cho dừng phương tiện giữa Quốc lộ 1 gây ách tắc kéo dài phải chịu mức án 2 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ"

Lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung, với tư cách Phó chủ tịch “Phong trào Lao động Việt”, Hoàng Đức Bình đã xúc tiến, thành lập “Hiệp hội ngư dân miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo nhiều người tham gia vào tổ chức; tìm chọn “hạt nhân” kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự.

Ngày 15/5/2017, Cơ quan điều tra bắt giữ Hoàng Đức Bình. Sau đó, Nguyễn Nam Phong cũng bị bắt giữ.

HĐXX nhận định Viện KSND huyện Diễn Châu truy tố Hoàng Đức Bình tội “Chống người thi hành công vụ”, “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân" và Nguyễn Nam Phong tội “Chống người thi hành công vụ” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Đức Bình 7 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, 7 năm tù về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức công dân”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo Hoàng Đức Bình phải chịu 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Nam Phong bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

