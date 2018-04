Đem tài liệu tuyệt mật đi bán lấy tiền đánh bạc, cán bộ công an lãnh án

Ngày 16/4, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Dương (sinh năm 1985, nguyên cán bộ Bộ Công an) 7 năm tù về tội gián điệp và 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt Dương phải chấp hành là 8 năm tù.

Bị cáo Dương lãnh án nhẹ so với mức đề nghị của Viện kiểm sát

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Dương là cán bộ đội 9, phòng 3, cục kỹ thuật nghiệp vụ I, Bộ Công an. Dương nghỉ phép từ ngày 29/8 đến ngày 6/9/2016. Khoảng 20h ngày 18/9/2016, Dương đến trụ sở cơ quan tại TPHCM, đi vào bàn làm việc lấy một đĩa CD sao chép các tài liệu tuyệt mật.

Ngày 19/9/2016, Dương đi theo đường tiểu ngạch trốn sang Campuchia để đánh bạc và thua hết tiền.

Từ ngày 22-27/9/2016, Dương sử dụng tài liệu trong chiếc đĩa CD để nhắn tin, đe doạ uy hiếp tinh thần chị Phương (em gái Dương) và ông Kiểm (sếp của Dương) để đòi họ chuyển 5 triệu đồng cho mình.

Ngoài ra, trong các ngày 22,29 và 30/9/2016, Dương liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và đài tự do Á Châu để bán các tài liệu mật đã sao chép để bán lấy tiền đánh bạc.

Ngày 2/10/2016, Dương đến sòng bài rút 2 triệu đồng do 1 cán bộ Cục Bảo vệ chính trị II, Tổng cục an ninh, Bộ Công an gửi cho Dương vay. Khi đang rút tiền thì Dương bị Công an Campuchia bắt giao cho Công an Việt Nam. Trên đường đi, Dương đã bẻ đôi chiếc đĩa CD.

Cán bộ Công an lãnh án về tội gián điệp

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo cho biết tài liệu mình lấy được là tài liệu mật, tuy nhiên do túng quẫn nên bị cáo mới làm ra những việc pháp luật không cho phép. Bây giờ bị cáo rất ân hận, hiểu rõ hành vi của mình gây ra.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Bị cáo bị truy tố khung hình phạt tử hình, tuy nhiên bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình có truyền thống trong nghành công an nên xem xét giảm nhẹ. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương mức hình phạt từ 13-14 năm tù về 2 tội danh trên.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, tuy nhiên hậu quả vụ án được ngăn chặn kịp thời. Gia đình bị cáo có truyền thống cách mạng, trong quá trình điều tra bị cáo đã khắc phục hậu quả. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội gián điệp và cưỡng đoạt tài sản.

Xuân Duy