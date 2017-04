Vietjet Air nới "room" ngoại lên 49%

Ngày 20/4, tại TPHCM, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Lưu Đức Khánh, Giám đốc điều hành VietJet cho biết, trong năm 2016, hãng thực hiện 84.455 chuyến bay an toàn, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ đạt 83,57%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,57%, thuộc nhóm cao nhất của đội máy bay A320/321 trong khu vực. Các chỉ số an toàn khai thác mặt đất, kỹ thuật, khai thác bay đều ở mức cao so với các hãng hàng không trong khu vực. Doanh thu năm 2016 đạt 27.499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.496 tỷ đồng, tăng trưởng 38.6% và 113.2% so với năm 2015, hoàn thành vượt 3% và 9% kế hoạch năm. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 9.586 đồng.

Vietjet đang trong tâm thế sẵn sàng chinh phục những tầm cao mới

Trong năm 2016, Vietjet nhận thêm 12 tàu máy bay mới, nâng tổng số lên 41 tàu bay bao gồm 30 tàu bay A320 và 11 tàu bay A321, vận chuyển 14,05 triệu lượt khách, tăng 50.9% so với năm 2015, vươn lên vị trí dẫn đầu trên thị trường nội địa.

Kế hoạch trong năm 2017, Vietjet Air cam kết vận hành hãng hàng không với độ an toàn và tin cậy cao, liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, quản trị công ty niêm yết theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng chế độ báo cáo tài chính Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS).

“Vietjet đang trong tâm thế sẵn sàng chinh phục những tầm cao mới. Tôi tin tưởng rằng có một tương lai tốt đẹp trên không trung và Vietjet luôn nỗ lực để tương lai ấy đến gần hơn”, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hà khẳng định.

Đại hội của Vietjet Air đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận với mức bình quân 118,71%. Vietjet dự kiến chốt thời gian trả cổ tức 10% bằng tiền mặt vào ngày 10/5/2017. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ thưởng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 40% nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho cổ đông.

Vietjet cũng đặt mục tiêu doanh thu 42.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.395 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2017 lên tới 50%, trong đó tối đa 30% bằng tiền mặt. Đồng thời, đại hội cổ đông cũng biểu quyết thông qua chủ trương tăng giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài ("room" ngoại) từ 30% lên 49%. Mục đích nới "room" nhằm tăng tính thanh khoản giao dịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư và tăng khả năng huy động vốn cho công ty. Hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Vietjet xấp xỉ 24.33%.

Đại hội của Vietjet Air đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận với mức bình quân 118,71%

Kết thúc đại hội, các cổ đông cũng đã phê duyệt tổng thù lao, phụ cấp và kinh phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 23.28 tỷ đồng. Trong đó thù lao HĐQT và BKS ở mức 8.28 tỷ đồng, kinh phí là 5 tỷ đồng, còn lại 10 tỷ đồng cho công tác xã hội từ thiện và cộng đồng.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT bao gồm: bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Thanh Hùng, bà Nguyễn Thanh Hà, ông Chu Việt Cường, ông Lưu Đức Khánh, ông Đinh Việt Phương và danh sách thành viên BKS bao gồm: bà Trần Dương Ngọc Thảo, bà Đoàn Thu Hương và ông Phạm Văn Đẩu.

Công Quang