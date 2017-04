Nguyễn Đăng Thảo từ "sếp quyền lực" Euro Auto đến đường vào vòng lao lý

Vài nét về Euro Auto Năm 2013, Euro Auto từng cũng bị Hải quan TP.HCM truy thu thuế hơn 80 tỷ đồng với lý do gian lận một số giấy tờ hải quan. Tuy nhiên, công ty này đã khiếu kiện lên Tòa án hành chính - Tòa án Nhân nhân TP.HCM, sau đó Euro Auto thắng kiện, tòa bác bỏ quyết định truy thu thuế của hải quan vì không có cơ sở. Thành lập năm 2006, Euro Auto được coi là điểm tựa cho thương hiệu xe BMW cất cánh ở Việt Nam sau khi hãng này thất trận ở việc bắt tay với Ôtô Hòa Bình (VMC) lắp ráp xe BMW. Việc ra đời Euro Auto đã từng bước dựng lại thương hiệu xe nhập khẩu thành công nhất tại thị trường Việt Nam với hàng loạt các showroom, đại lý của hãng được mở tại TP.HCM và Hà Nội. Được biết, công ty sở hữu của Euro Auto là Sime Darby Group tại Malaysia, năm 2013 sau khi thâu tóm thành công Europe Automobiles Corp Holdings (EACH), sở hữu gần 74% tại Công ty cổ phần Ôtô Âu Châu và 2 cá nhân khác. Sime Darby Group có 90% cổ phần tại Euro Auto để thực hiện các chiến lược kinh doanh của mình. Tại châu Á, Sime Darby Group là một trong những nhà phân phối ô tô lớn nhất và là đối tác phân phối nhiều thương hiệu như BMW, Rolls-Royce, Porsche, Jaguar và Lamborghini… Riêng thương hiệu BMW, đây là nhà phân phối lớn thứ 3 thế giới. Mạng lưới của công ty này trải rộng trên các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Úc và New Zealand.