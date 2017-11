Nestlé Việt Nam xin lỗi vụ "học sinh nhập viện sau khi uống sữa Milo"

Như Dân trí đã thông tin, sáng 27/10, hơn 400 học sinh của 2 trường tiểu học Lái Hiếu và Nguyễn Hiền (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) sau khi uống sữa có triệu chứng chóng mặt, khó chịu, phải đến bệnh viện. Trong số này, có 39 em bị ngộ độc phải nhập viện để theo dõi điều trị và truyền dịch.

Ông Trương Văn Chín, Chánh Văn phòng thị xã Ngã Bảy cho biết, các cháu bị ngộ độc trên có tham gia chương trình uống sữa do Sở Giáo dục và Sở Y tế phối hợp, ký hợp đồng với doanh nghiệp phát sữa định kỳ cho các học sinh trường tiểu học.

Ông Lê Văn Khởi, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang cho biết, có rất nhiều khả năng dẫn đến tình trạng ngộ độc trên. Có thể do lô sữa có vấn đề, hoặc do bảo quản có vấn đề. Đặc biệt nguồn nước dùng pha sữa cần phải xét nghiệm cẩn thận. Ngoài ra cũng cần lưu ý thời gian pha sữa cho đến khi đem tới trường có bảo đảm không. “Đến chiều nay nhiều em đã học sinh đã được xuất viện. Rất may, chưa có trường hợp nào bị nặng”, ông Khởi nói.

Các em học sinh bị nhập viện sau khi uống sữa của công ty M.C phát hôm 27/10

Ngày 6/11, UBND tỉnh Hậu Giang đã ra Thông cáo báo chí thông báo kết luận về sự việc trên. Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng: Nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm do uống thức uống của Công Ty MC pha chế bị nhiễm vi khuẩn Staphylococcus aureus.

Sau khi xác minh sự việc và có kết luận của UBND tỉnh Hậu Giang, cùng ngày, Tổng Giám Đốc Công ty Nestlé Việt Nam đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc.

Phía Nestlé Việt Nam cho biết, hoạt động cho học sinh uống Milo bổ sung dinh dưỡng nằm trong hoạt động do công ty TNHH Quảng Cáo & Dịch Vụ MC, đơn vị được Nestlé Việt Nam ủy quyền thực hiện tại các tỉnh phía Nam trong đó có tỉnh Hậu Giang. Sự cố xảy ra đối với các cháu học sinh tại hai trường tiểu học của tỉnh Hậu Giang là do sơ suất trong pha chế.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty cũng chủ động cho ngừng ngay lập tức toàn bộ các hoat động phát Milo trong trường tiểu học trên toàn quốc. Đối với sức khỏe của các em bị ảnh hưởng bởi sự cố này, chúng tôi cam kết chi trả viện phí cho các em học sinh trong thời gian điều trị, cũng như hỗ trợ cho hai trường học để khắc phục sự cố. Chúng tôi rất lấy làm xin lỗi về sự cố dù nguyên nhân đến từ đâu", đại diện Nestlé Việt Nam chia sẻ.

Phía công ty cũng cam kết sẽ rà soát tất cả các khâu và nhất là việc thực hành qui trình của các đối tác, để đảm bảo sự cố đáng tiếc như thế này không xảy ra lần nữa.

Công Quang