Hai lý do khiến bất động sản Mỹ Đình chưa bao giờ hết “hot”

Bidhomes The Garden Hill – Nơi bình yên mong ước

Hạ tầng phát triển

Thời gian qua, Mỹ Đình nói riêng, Nam Từ Liêm nói chung đang nổi lên như một khu trung tâm kinh tế- xã hội mới của Hà Nội. Hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhiều công trình kinh tế, văn hóa, xã hội mang tầm cỡ quốc gia như Khu liên hiệp Thể thao Quốc gia, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, hệ thống siêu thị và Trung tâm thương mại lớn như BigC, … đều tọa lạc trên đất vàng này.

Từ năm 2014, UBND TP Hà Nội quyết định chia tách huyện Từ Liêm thành hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Từ huyện lên quận, xã lên phường, sự đầu tư “vốn khủng” của Thành phố vào các công trình hạ tầng tại khu vực này cộng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn đã đưa Nam Từ Liêm lên diện mạo mới, sang trọng và đẳng cấp hơn. Hạ tầng khu vực này giao thông được nâng cấp mạnh mẽ với các trục đường trọng yếu như Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng và tuyến đường trên cao nối từ điểm Mai Dịch tới cầu Thanh Trì, kết nối khu vực phía Tây với phía Nam và phía Đông Thành phố, tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội...

Theo các nghiên cứu của Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Savills…., Nam Từ Liêm nói chung và Mỹ Đình nói riêng luôn là khu vực nằm trong top các điểm đầu tư hấp dẫn.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô Hà Nội – khu vực trung tâm của Mỹ Đình, Bidhomes The Garden Hill sở hữu vị trí huyết mạch của 12 tuyến phố lớn nên rất thuận tiện cho việc di chuyển trong thành phố

Dự án vừa túi tiền tăng sức nóng

Thời gian qua, hàng loạt ông lớn bất động sản đã đổ về Mỹ Đình triển khai dự án. Với lợi thế về hạ tầng, quy hoạch, giao thông, khu vực này luôn là lựa chọn hàng đầu với những người có nhu cầu thực về nhà ở và nhà đầu tư. Đặc biệt, những dự án giá cả vừa túi tiền càng khiến thị trường bất động sản Mỹ Đình thêm “nóng”.

Với diện tích từ 57,8 m2, giá chỉ từ 1,6 tỷ/căn hộ, trong đó ngân hàng cho vay ưu đãi lãi suất 0%, dự án Bidhomes The Garden Hill (99 Trần Bình) là lựa chọn phù hợp với nhu cầu nhà ở các gia đình trẻ và các gia đình ở các tỉnh muốn mua nhà cho con học Đại học ở Hà Nội. Với vị trí đắc địa và giá cả siêu hợp lý này, dự án được giới đầu tư đánh giá cao về khả năng sinh lời. Hiện, dự án đang ở giai đoạn hoàn thiện, quý IV/2017, khách hàng có thể nhận nhà ngay.

Bidhomes The Garden Hill - Không gian căn hộ được tích hợp nhiều tiện ích tối tân

Vị trí thuận lợi

Ngoài sự đồng bộ về hạ tầng, quy hoạch, sức hút của khu vực Mỹ Đình còn ở vị thế đặc biệt thuận lợi của vùng đất này. Mỹ Đình có hệ thống trường học chất lượng cao ở nhiều cấp học như trường Marie Curie, Hà Nội – Amsterdam, Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm, Đại học Thương mại..., các công trình y tế, công cộng như bến xe Mỹ Đình, bệnh viện 198, chợ Mỹ Đình 2... cùng các trung tâm kinh tế- văn hóa lớn như siêu thị Metro, TTTM The Garden hay sân vận động Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước, Trung tâm Hội nghị Quốc gia...càng khiến khu vực Mỹ Đình thêm hấp dẫn.

Những tiện ích và dịch vụ phong phú trong nội khu

Bidhomes The Garden Hill được đánh giá là một trong những dự án tốt về phong thủy với vị trí đắc địa, nằm ở hai mặt đường lớn, tầm nhìn rộng thoáng có đầy đủ các tiện ích như siêu thị, bể bơi, nhà hàng, trung tâm thương mại…. Dự án cách “kinh đô” các trường Đại học như Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Đại học Thương mại… chưa đến 1km, đối diện với bến xe Mỹ Đình, ngay bên cạnh chợ Mỹ Đình 2, gần chợ sinh viên Cầu Giấy, gần Trung tâm hội nghị Quốc gia, Khu liên hiệp Quốc gia Mỹ Đình, công viên Hồ điều hòa, bệnh viện 198…Từ nay đến 31/08/2017, khách hàng mua căn hộ tại Bidhomes The Garden Hill sẽ được nhận chiết khấu lên đến 11% tổng giá trị căn hộ. Đặc biệt trong ngày khai trương căn hộ mẫu 13/08/2017, khách hàng còn có cơ hội bốc thăm may mắn với nhiều giải thưởng hấp dẫn như tủ lạnh side by side, TV, máy giặt...với tổng giá trị giải thưởng trên 100 triệu đồng.

P. Anh