Giải độc đắc phụ gần 4 tỷ đồng bị "cưa đôi"

Ngày 27/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, hai tấm vé số trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng được phát hành ở TP Hải Phòng và TP Hà Nội.

Hai tấm vé trúng giải Jackpot 2 nói trên thuộc kỳ quay số mở thưởng thứ 141 (26/6) của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55.

Qua kiểm tra từ hệ thống kinh doanh, Vietlott xác định tấm vé thứ nhất được phát hành tại một điểm bán vé số trên đường Tô Hiệu (phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Tấm vé trúng thưởng có chứa bộ số: 03 – 17 – 21 – 39 – 40 – 43. Đây là 1 trong 5 dãy số được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên.

Hai tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 4 tỷ đồng được phát hành ở TP Hải Phòng và TP Hà Nội.

Tấm vé may mắn thứ hai được phát hành tại một điểm bán vé số trên đường Trường Chinh (phường Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Tấm vé có chứa bộ số: 03 – 17 – 18 – 39 – 40 – 43. Đây là 1 trong 2 bộ số được máy lựa chọn ngẫu nhiên.

Như vậy, chủ nhân mỗi tấm vé sẽ nhận được giải thưởng trị giá khoảng gần 2 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 10% thì chủ nhân mỗi tấm vé sẽ thực lãnh khoảng gần 1,8 tỷ đồng.

Trong kỳ quay thưởng thứ 141, giải thưởng đặc biệt (Jackpot 1) trị giá hơn 33 tỷ đồng đã không có người trúng thưởng. Dãy số may mắn để trúng độc đắc là: 17 – 18 – 21 – 39 – 40 – 43. Con số may mắn để trúng Jackpot 2 là số 03.

Loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 đang khá hấp dẫn người chơi khi mà tỉ lệ trúng giải Jackpot 2 đang cao hơn nhiều lần so với giải Jackpot 1.

Tính đến thời điểm hiện tại thì chủ nhân của giải Jackpot 2 có trị giá cao nhất thuộc về ông V.T.C với giải thưởng lên đến hơn 70 tỷ đồng.

Ông C. là người sở hữu tấm vé số may mắn trong kỳ quay thứ 95 (10/3). Tấm vé số trị giá hơn 70 tỷ đồng được ông C. mua tại một điểm bán vé số tự chọn trên đường Đề Thám (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Tấm vé số của ông C. chính là giải độc đắc “phụ” có giá trị cao nhất từ trước đến nay. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân trị giá 10% giá trị giải thưởng thì ông C. thực lãnh khoảng hơn 63 tỷ đồng.

Đại Việt