Điện Quang: “Chiếc bóng” Thứ trưởng phủ lên chuỗi ngày tăm tối?

Sự bi quan của nhà đầu tư với cổ phiếu DQC phần nào phản ánh những băn khoăn của dư luận quanh mối liên hệ mật thiết giữa Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và Điện Quang.

Chuỗi ngày tăm tối của cổ phiếu Bóng đèn Điện Quang

Đóng cửa phiên giao dịch ngày cuối tuần (4/8), sau những giằng co, chỉ số VN-Index vẫn đạt mức tăng 0,19 điểm, tương ứng 0,02%, lên 788,68 điểm với tổng giá trị giao dịch đạt gần 4.700 tỷ đồng. Trong đó, số mã tăng giá vẫn chiếm ưu thế so với số mã giảm (220 mã tăng, 42 mã tăng trần so với 191 mã giảm, 12 mã giảm sàn).

Trong bối cảnh đó, cổ phiếu DQC của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang vẫn tiếp tục đà giảm giá sâu. Phiên hôm qua, mã này mất tới 1.100 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng giảm tới 2,7% còn 40.000 đồng/cổ phiếu.

Tính từ đầu tuần tới nay, cổ phiếu DQC có 4 trên 5 phiên giảm giá. So với tuần trước, mỗi cổ phiếu DQC mất 5.500 đồng. So với thời điểm này một năm về trước, cổ phiếu DQC giảm tới 48,12% (đóng cửa phiên 4/8/2016, giá DQC là 77.100 đồng/cổ phiếu).

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu DQC trong tuần qua được cho là xuất phát từ hai nguyên nhân, một là kết quả kinh doanh không khả quan trong nửa đầu năm và hai là những thông tin bất lợi liên quan đến gia đình Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, kết thúc quý II/2017, Điện Quang ghi nhận mức doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ lên 223 tỷ đồng nhưng lãi ròng lại giảm mạnh 63% về mức 26% tỷ đồng. Qua đó đưa kết quả 6 tháng cũng giảm theo. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng chỉ đạt 50 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ 2016.

Bên cạnh lý do sức mua thị trường giảm và cạnh tranh hơn năm 2016, Điện Quang còn đối mặt với chi phí tăng cao vào doanh thu tài chính từ khách hàng Cuba không còn. Nguồn thu này được ghi nhận từ 2007 và trả dần bằng USD trong suốt 10 năm qua.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt, khoản phải thu tưởng là khó đòi này mỗi năm đem về từ 50-70 tỷ đồng lợi nhuận cho Bóng đèn Điện Quang, và đỉnh điểm là 100 tỷ đồng trong năm 2016. Tuy nhiên, với việc khoản phải thu đã gần như được xử lý xong, lợi nhuận của công ty này từ 2017 sẽ không còn được “tài trợ” từ nguồn này nữa.

Như đề cập ở trên, trong thời gian gần đây, cổ phiếu DQC còn bị tác động không nhỏ từ thông tin cựu lãnh đạo của doanh nghiệp này là Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị đề nghị bãi bỏ mọi chức vụ hiện tại. Bà Thoa vừa qua cũng đã có đơn xin thôi việc, nhưng theo quy định hiện hành, nhiều khả năng đơn xin thôi việc của bà này sẽ không được chấp thuận do đang trong thời gian bị kỷ luật.

Tâm lý giới đầu tư bị tác động bởi những thông tin liên quan tới Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bất chấp bà đã không còn trực tiếp quản trị, điều hành Điện Quang là dễ hiểu.

Sợi dây mật thiết và “nỗi lo vô hình”

Điện Quang có mối liên hệ rất mật thiết với vị nữ thứ trưởng. Bà Hồ Thị Kim Thoa nguyên là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty, là người trực tiếp theo sát tiến trình cổ phần hóa Điện Quang, đưa doanh nghiệp này từ một doanh nghiệp Nhà nước trở thành công ty cổ phần và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ngay cả sau khi bỏ “tấm áo” doanh nhân để trở thành một chính trị gia về Bộ Công Thương công tác thì mối liên hệ của bà Thoa với Điện Quang vẫn rất khăng khít. Bà vẫn là cổ đông tại công ty này với sở hữu (cả trực tiếp lẫn gián tiếp) là 11.782.431 cổ phiếu DQC, tương ứng 34,57% vốn điều lệ Bóng đèn Điện Quang. Trong đó, bà Thoa đứng tên sở hữu 1.686.415 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,91%.

Trong diễn biến bất lợi tuần qua của cổ phiếu DQC, tài sản cổ phiếu nhà Thứ trưởng bị tác động lớn, giảm tới gần 65 tỷ đồng.

Trong khi tại Bộ Công Thương, Thứ trưởng Thoa được giao phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng và có liên quan đến Điện Quang như chỉ đạo công tác tài chính, giá cả, phát triển thị trường trong nước, thương mại biên giới, miền núi và hải đảo, thương mại điện tử; Tổ trưởng Tổ điều hành thị trường trong nước… thì tại Điện Quang nhiều người thân của bà vẫn giữ các cương vị quan trọng.

Cụ thể, em trai bà là ông Hồ Quỳnh Hưng là người kế nhiệm bà làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điện Quang từ 2010 đến nay; con gái lớn Nguyễn Thái Nga là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, con gái bé là Nguyễn Thái Quỳnh Lê là Giám đốc Ban dự án.

Sự liên hệ khăng khít đó giữa một quan chức Bộ Công Thương và một doanh nghiệp trong ngành khiến dư luận không khỏi băn khoăn về việc Điện Quang có trở thành “sân sau”, có được hưởng ưu ái nào về chính sách hay không? Vấn đề này đang chờ sự trả lời của cơ quan chức năng.

Và cũng chính vì điều đó nên khi Thứ trưởng Thoa mất chức vụ, người ta cũng sẽ có thêm một câu hỏi tương tự, rằng liệu Điện Quang có mất đi những lợi thế “hữu hình” lẫn “vô hình” trên thương trường, khi mà bản thân doanh nghiệp này nửa đầu năm nay cũng thừa nhận đang phải chịu áp lực cạnh tranh mạnh hơn từ các đối thủ?

Đầu tư vào cổ phiếu vốn dĩ là sự đầu tư mang tính chất kỳ vọng, dựa trên sự đánh giá của nhà đầu tư đối với tương lai phát triển của doanh nghiệp. Cho nên, tâm lý giới đầu tư bị tác động bởi những thông tin liên quan tới Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bất chấp bà đã không còn trực tiếp quản trị, điều hành Điện Quang cũng là điều dễ hiểu.

Dù vậy, với bề dày 44 năm hình thành, phát triển, với những nền tảng mà Điện Quang đã đạt được, không thể nói Điện Quang không có cơ sở để “giữ chân” cổ đông và thu hút nhà đầu tư bỏ tiền vào cổ phiếu DQC.

Câu trả lời sẽ được Điện Quang chứng tỏ trong các kỳ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sắp tới và sự lạc quan hay bi quan của nhà đầu tư với DQC cũng sẽ được thể hiện qua diễn biến trên thị trường.

Điện Quang từng được xếp hạng trong Top 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á của Forbes Asia, top 50 công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn. Đây cũng là doanh nghiệp nằm trong Top 80 thương hiệu Việt tiêu biểu của Bộ Công Thương, top 50 công kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2015, top 100 doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu… Trong năm 2015, Điện Quang nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể xuất sắc, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng đơn vị đã có nhiều đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, bằng khen của Chủ tịch VCCI. Chưa kể, ông Hồ Quỳnh Hưng - Chủ tịch kiêm TGĐ Điện Quang còn được bình chọn là nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc nhất trong top 50 nhà lãnh đạo doanh nghiệp – Mark of Respect 2015, được Chủ tịch VCCI tặng bằng khen cho thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bích Diệp