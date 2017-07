"Đi qua bóng tối", Vinalines rục rịch cổ phần hóa trong năm nay

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy, tổng doanh thu hợp nhất của tổng công ty này trong nửa đầu năm đạt gần 8.000 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 240 tỷ đồng (kế hoạch lợi nhuận cả năm là cân bằng).

Trong đó, tổng doanh thu công ty mẹ đạt gần 2.200 tỷ đồng bằng 79% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 830 tỳ đồng.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển toàn tổng công ty 6 tháng đầu năm 2017 khoảng 38 triệu tấn, trong đó hàng container tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Tăng trưởng sản lượng tốt nhất 6 tháng đầu năm 2017 thuộc về cảng Đà Nẵng. Lũy kế 6 tháng đầu năm hơn 3,8 triệu tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016 trong đó hàng container tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hai cảng biển quy mô lớn nhất của Vinalines là Hải Phòng và Sài Gòn đều chịu ảnh hưởng của việc di dời và chuyển đổi công năng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động kinh doanh của Vinalines có sự hồi phục đáng kể trong nửa đầu năm 2017.

Trong khối các cảng liên doanh thì Cảng container quốc tế Cái Lân CICT và cảng quốc tế Cái Mép CMIT đạt kết quả khả quan. Trong hai quý đầu năm 2017, CMIT đã tiếp nhận làm hàng cho 187 chuyến tàu, doanh thu của cảng này đạt 11,4 triệu USD. Còn tại CICT thì doanh thu từ hàng container trong riêng tháng 6 của đơn vị này đã bằng cả 5 tháng trước đó cộng lại và vượt 16% kế hoạch năm.

Doanh thu khối dịch vụ hàng hải 6 tháng đầu năm 2017 đạt gần 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 838 tỷ đồng.

Trong 6 tháng qua, thị trường tàu hàng khô, tàu dầu sản phẩm và tàu container nội địa tương đối ảm đạm. Vào quý II, thị trường thậm chí còn có xu hướng đi xuống so với quý I vốn theo quy luật ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ kéo dài. Trong khi đó, giá nhiên liệu tăng bình quân 40% so với cùng kỳ do giá dầu thế giới tăng hơn 60% so với cùng thời điểm này năm trước.

Mặc dù vậy, sản lượng vận tải của đội tàu biển của Vinalines vẫn đạt hơn 11.000 triệu tấn, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2016 mang lại doanh thu hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Đại diện Vinalines cho biết, công việc trọng tâm của tổng công ty này trong nửa còn lại của năm 2017 là chuẩn bị và thực hiện thành công IPO công ty mẹ vào quý IV. Song song với đó là hoàn thành xây dựng hệ thống quản trị theo Chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 đồng thời hiện thực hóa các giải pháp chiến lược đối với mô hình quản trị, các sáng kiến chiến lược tại công ty mẹ và các giải pháp chiến lược trong các lĩnh vực kinh doanh.

Bích Diệp