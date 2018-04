Cổ phiếu các “ông lớn” bất động sản sụt giá giữa ồn ào đánh thuế tài sản

Phiên giao dịch sáng nay (17/4) đã khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế trên cả hai sàn, mặc dù mở đầu phiên, các chỉ số đã tăng điểm khá tích cực.

Cụ thể, trên sàn HSX, với 147 mã giảm so với 113 mã tăng, chỉ số VN-Index giảm 7,06 điểm tương ứng 0,61% đưa chỉ số này tiếp tục lùi về 1.141,43 điểm. HNX-Index cũng mất 0,32% tương ứng 0,42 điểm còn 132,89 điểm do có 74 mã giảm so với 57 mã tăng.

Cổ phiếu bất động sản diễn biến khá tiêu cực sau thời gian ngắn nối tiếp nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng trở thành động lực tăng của thị trường

Đáng nói là phiên này VIC đã “đổi màu” từ xanh sang đỏ, giảm 300 đồng tương ứng 0,2% còn 128.400 đồng. Mã này trước đó đã có 3 phiên tăng giá liên tục.

Các mã khác cùng nhóm bất động sản như NVL cũng giảm mạnh 1.700 đồng, HDG giảm 1.000 đồng; SJS giảm 900 đồng; NDN giảm 1.100 đồng, NLG, NBB, TDH, QCG và ITA đều giảm.

Chiều ngược lại, DXG và KBC là diễn biến tích cực với mức tăng lần lượt là 850 đồng và 350 đồng mỗi cổ phiếu. KHA cũng tăng 1.050 đồng, REE tăng 300 đồng, FLC tăng nhẹ. Tuy nhiên, các mã có diễn biến tích cực như trên không nhiều. HAG đầu phiên tăng tốt song đến cuối phiên sáng phải lùi về sát mốc tham chiếu.

Diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu bất động sản diễn ra trong sự bất lợi của thị trường chung và trong bối cảnh việc đề xuất đánh thuế tài sản, đặc biệt là đánh thuế nhà, đất đang gây tranh cãi lớn.

Nếu sắc thuế này được trình và thông qua thì sẽ tác động lớn đến hầu hết người mua nhà và có sở hữu đất khi mà phương án tính thuế đang được Bộ Tài chính nghiêng về là đánh thuế 0,4% với nhà ở có giá trên 700 triệu đồng.

Cũng trong phiên sáng nay, nhóm các cổ phiếu dẫn dắt, ngoài VIC thì VNM cũng giảm mạnh 4.500 đồng, VCB giảm 200 đồng, MSN giảm 600 đồng, GAS giảm 3.000 đồng… Có 19 trong tổng số 30 cổ phiếu tiêu biểu của sàn HSX giảm giá, chỉ có 9 mã trong rổ VN30 tăng.

Điểm đáng ngại là thanh khoản thị trường đang xuống thấp cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh rủi ro thị trường gia tăng. Tổng giá trị giao dịch trong phiên sáng trên sàn HSX chỉ đạt chưa tới 3.000 tỷ đồng, còn HNX cũng chỉ có hơn 403 tỷ đồng cổ phiếu được chuyển nhượng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm giá trong bối cảnh tại thị trường Mỹ, đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên kể từ thời điểm Mỹ và hai đồng minh là Anh và Pháp tiến hành vụ không kích nhằm vào Syria (16/4), chỉ số Dow Jones đã tăng 212,9 điểm, tương đương 0,87%, lên 24.573,04 điểm. S&P 500 và Nasdaq cũng duy trì mức tăng là 0,81 và 0,70 điểm.

