Tập thể giáo viên tố cáo Ban giám hiệu bớt xén khẩu phần ăn của trẻ

Đắk Lắk:

Ngày 8/11, ông Ngô Văn Hòa - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của tập thể giáo viên tố cáo lãnh đạo trường mầm non Hoa Mai đã cắt xén khẩu phần ăn của trẻ.

“Hiện Phòng đã ra quyết định thành lập đoàn xác minh vụ việc, sau xác minh nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ báo cáo UBND huyện để phối hợp thành lập đoàn thanh tra”, ông Hòa cho hay.

Trường mầm non Hoa Mai nơi bị tố cắt xén khẩu phần ăn của trẻ (ảnh D.H)

Cũng theo thông tin từ Phòng GD-ĐT huyện, phía nhà trường mầm non Hoa Mai đang tiến hành làm báo cáo vụ việc và việc xác minh đơn tố cáo sẽ được tiến hành vào đầu tuần sau.

Theo đơn tố cáo được ký tên là tập thể giáo viên trường mầm non Hoa Mai gửi đến Phòng GD-ĐT huyện, Thanh tra huyện Ea H’leo, Đảng ủy xã Ea Khal và Hội trưởng hội phụ huynh trường tố cáo Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường cắt xén khẩu phần ăn của trẻ.

Trong đơn cho biết, kể từ khi BGH nhà trường lên nhận chức đã làm những việc sai trái khiến giáo viên vô cùng bức xúc và qua theo dõi đã phát hiện BGH đã cắt xén khẩu phần ăn trắng trọn và có bằng chứng kèm theo như: Sổ giao nhận thực phẩm có chữ ký người nấu ăn; Đoạn ghi âm về người cung cấp thực phẩm về giá cả và số lượng… (có clip, ghi âm và video làm bằng chứng).

Đơn tố cáo ký tên tập thể giáo viên trường mầm non Hoa Mai

Kèm theo đơn, người tố cáo còn cung cấp một số chứng từ có chữ ký xác nhận (được cho là của cấp dưỡng nhà trường) số tiền mua thức ăn hàng ngày cho trẻ. Qua theo dõi nhiều ngày liền đều có sự bớt xén từ 400 ngàn đồng đến 700 ngàn đồng tiền mua thức ăn cho trẻ mỗi ngày.

Trong đơn, người tố cáo còn nhấn mạnh việc nhà trường ra lệnh cho cấp dưỡng đổ thêm nước để nấu cho nhiều lên: “Hành động của BGH trường nầm non Hoa Mai còn tàn nhẫn tới mức, vì bớt xén khẩu phần ăn của trẻ nên ra lệnh cấp dưỡng phải đổ thêm nước vào cho nhiều lên. Vì vậy, chúng tôi không phân biệt được món nào là canh, món nào là thịt kho” - đơn tố cáo viết.

Bên cạnh đó, người tố cáo còn cho biết trường nằm ở vùng khó khăn, các em đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số nhưng phụ huynh vẫn cố gắng để con em mình được đến trường được ăn bữa cơm nóng canh ngọt khi ở bán trú.

“Có ngày BGH bớt xén trầm trọng không đủ cơm ăn cho trẻ, cấp dưỡng sang báo BGH thì BGH không giải thích được, ngày hôm đó trẻ không đủ cơm ăn” - đơn tố cáo viết.

Trao đổi với PV, một phụ huynh có con em theo học tại trường mầm non Hoa Mai cho biết, phụ huynh đã đóng góp 12.000 đồng/ngày để trẻ có được suất ăn trưa tại trường và việc trẻ đến được chỉ được ăn ít, các phụ huynh đã nhiều lần chia sẻ với nhau nhưng chưa dám phản ánh với nhà trường. “Nhiều phụ huynh đã trao đổi về việc khẩu phần ăn ở trường ít dẫn đến có nhiều cháu về nhà than bị đói nhưng do mọi người đều có con học ở trường nên không dám nói. Nay sự việc được giáo viên tố cáo chúng tôi cũng đang trông chờ kết quả xác minh, nếu đúng như vậy thì đây là việc khó chấp nhận được”, vị phụ huynh cho hay.

Bà Nguyễn Thị Tám - Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Mai, cho biết, sự việc đang được cấp trên kiểm tra và bà không có ý định kiện vì đúng sai sẽ do cấp trên quyết định.

Thúy Diễm