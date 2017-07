Phụ huynh “quẳng gánh lo” khi đồng hành cùng trường mầm non nuôi dạy trẻ

Trường mầm non đóng vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Giáo viên mầm non không chỉ đơn thuần là “dạy” mà còn phải “nuôi”, vì thế công việc của ngôi trường mầm non có đặc thù riêng, không chỉ thể hiện ở vai trò người thầy, người cô mà còn thể hiện ở vai trò là người mẹ thứ hai của trẻ.

Mọi hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ như: chế độ ăn đủ dinh dưỡng, giấc ngủ, vệ sinh, khám sức khỏe, vui chơi…ở trường mầm non nếu không được nhà trường quan tâm, đổi mới hình thức chăm sóc thì đứa trẻ sẽ khó phát triển được toàn diện.

Tuy nhiên hiện nay, công tác quản lý trường mầm non ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp. Ngoài các việc cần thực hiện trong trường để đảm bảo bộ máy nhà trường luôn vận hành thông suốt, người quản lý còn phải hoàn thành tốt các báo cáo mà cấp trên giao phó cho trường.

Ở trường mầm non, các cô giáo không đơn thuần chỉ là người dạy mà còn phải là người chăm sóc các bé (Ảnh chụp cô giáo và các bé trường Mầm non 1-6, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Một số công tác quan trọng như là: cân đối khẩu phần, điểm danh học sinh, quản lý thu chi, theo dõi sức khỏe của trẻ, báo cáo số liệu phổ cập mầm non… đang được phân chia theo từng bộ phận. Tuy nhiên, giữa các bộ phận chưa có sự phối hợp tốt với nhau nên công việc nhiều khi thực hiện trùng lặp, gây mất thời gian, công sức và người quản lý rất khó để theo dõi tiến độ thực hiện công việc trong trường.

Bên cạnh đó, phần lớn các trường mầm non vẫn sử dụng các công cụ quản lý thủ công bằng sổ sách, giấy tờ. Hiện đại hơn, tại một số trường, phần mềm quản lý mầm non phổ biến mà họ sử dụng là các file excel, word không mang tính đồng bộ toàn trường mà mang tính cá nhân của riêng từng cán bộ quản lý trong mầm non.

Trong khi đó, nhu cầu kết nối thông tin hàng ngày với phụ huynh để thông báo tình hình của con trẻ đang là vấn đề mà nhiều trường mầm non đặt biệt quan tâm bởi khi cả hai bên hiểu nhau sẽ tránh được những vấn đề khúc mắc không đáng có và cùng hướng đến việc chăm sóc cho trẻ một cách tốt nhất.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều trường mầm non đã tích cực ứng dụng các phần mềm quản lý nhằm đơn giản hóa việc ghi chép sổ sách cũng như dễ dàng hơn trong việc kết nối với phụ huynh hơn.

Tham gia quản lý, dõi theo con ngay trên… điện thoại đi động

Theo đánh giá của nhiều giáo viên ở các trường mầm non, với sự phát triển “như vũ bão” của công nghệ thông tin nên có rất nhiều phần mềm hữu ích giúp các trường không chỉ giảm bớt công việc sổ sách và còn tạo cầu kết nối với phụ huynh rất hữu ích. Các công cụ quản lý này được cài ngay trên điện thoại di động nên bất cứ ở đâu phụ huynh đều có thể tham gia trao đổi, giám sát con cái cùng với nhà trường.

Cô Vũ Thị Thắm - Hiệu trưởng trường Mầm non Năng khiếu Louis chia sẻ: “Nhằm tăng tương tác giữa nhà trường, giáo viên và bố mẹ các con, trường Mầm non Năng khiếu Louis đã sử dụng ứng dụng KidsOnline. Với ứng dụng này, nhà trường, giáo viên có thể cập nhật thông tin nhanh chóng, dễ dàng. Phụ huynh có thể nhận và phản hồi tới giáo viên kịp thời, xóa bỏ những hiểu lầm và nỗi lo không đáng có. Các hoạt động riêng của lớp được dễ dàng chia sẻ và đặc biệt các công tác giáo vụ, quản lý của Nhà trường đều được đơn giản hóa”.

Cũng theo cô Thắm, phần mềm ứng dụng này đã giúp nhà trường và từng giáo viên luôn luôn có sẵn hồ sơ của học sinh trên điện thoại, có thể tra cứu ngay lúc cần. Mọi dặn dò của phụ huynh được lưu lại cẩn thận, hệ thống tới từng đối tượng để việc chăm sóc các cháu luôn được ghi nhớ, tránh tình trạng quá tải trí nhớ cho giáo viên vào những ngày đặc biệt. Giúp ích cho thao tác điểm danh của giáo viên được nhanh gọn, nhận được các đơn xin nghỉ, phân luồng thông tin, xác nhận dễ dàng. Đồng thời hỗ trợ công tác tài chính, thống kê các đơn xin nghỉ, hỗ trợ bếp trong việc cung cấp các suất ăn trong ngày.

Với KidsOnline, nhà trường và gia đình có thể quản lý trẻ mầm non bằng điện thoại di động mọi lúc mọi nơi.

Chung quan điểm này, cô giáo Thảo Nhi - Trường mầm non Ước mơ (TP.HCM) cũng khẳng định, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trường mầm non đã tạo điều kiện giảm tải áp lực cho giáo viên. Mọi công việc sổ sách trước kia đều được đơn giản hóa bằng công nghệ, giáo viên thì có nhiều thời để chăm sóc trẻ hơn.

Qua khảo sát thực tế, không chỉ giáo viên mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng rất hào hứng với việc đồng hành cùng nhà trường qua ứng dụng đơn giản trên điện thoại di động.

Chị Đặng Lan Hương - có hai con theo học trường mầm non Baby Garden, một trong những đơn vị sử dụng ứng dụng KidsOnline tâm sự: “Thông qua phần mềm mềm này không chỉ giúp tôi nhận được thông tin của 2 bé hàng ngày. Tôi cảm thấy rất hữu ích khi có thông tin của bé mà không cần hỏi cô giáo. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy rất an tâm khi được tương tác trực tiếp với giáo viên một cách nhanh chóng”.

Chị Nguyễn Yến Ngọc cũng có con theo học ở trường mầm non Baby Garden chia sẻ thêm: “Hàng ngày thông qua điện thoại di động tôi vẫn nhận được thông tin hàng ngày của con. Điều tôi thấy thú vị đó là có tính năng dặn uống thuốc và xin cho con nghỉ học rất dễ sử dụng”.

Phần mềm KidsOnline giúp nhà trường và từng giáo viên luôn luôn có sẵn hồ sơ của học sinh trên điện thoại, có thể tra cứu ngay lúc cần. Phụ huynh cũng cập nhật được các dặn dò của giáo viên phụ trách lớp về công tác chuẩn bị đến lớp của con, cụ thể như: hoạt động thực hành trồng cây, tạo hình, dã ngoại,… sẽ cần chuẩn bị những gì? Những hoạt động chung của lớp, tuyên dương những tiến bộ mới của các con, lịch tổ chức sinh nhật của lớp trong tháng, nhắc nhở dịch bệnh…