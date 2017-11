Học phí của con: Gánh nặng tài chính không của riêng ai

Từ năm học 2017 - 2018, học phí các trường công lập tại Hà Nội tăng xấp xỉ 40%. Sau Hà Nội, 40 tỉnh thành khác trên cả nước cũng thông báo tăng học phí vì lý do lạm phát. Đáng chú ý hơn, mới đây, hàng loạt trường đại học công lập vừa được phê duyệt tự chủ đã công bố mức học phí mới, khiến sinh viên lẫn phụ huynh đều bất ngờ. Nếu so sánh với trước khi trường tự chủ tài chính thì mức học phí thu theo tự chủ cao hơn gần 50%. Chính vì mức tăng học phí trải đều trên tất cả các bậc học, nhiều phụ huynh cảm thấy “quá sức” ngay từ lúc con em vừa bước vào lớp Một.

Học phí tăng liên tục qua từng năm học không còn là tình trạng mới, nhưng mức tăng nhiều như hiện nay lại là đề tài “nóng” được nhiều phụ huynh có thu nhập trung bình quan tâm và lo lắng. Hơn bao giờ hết, các gia đình này đang cố gắng tìm một hướng đi mới để giải quyết gánh nặng học phí, chứ nếu chỉ dựa vào tiền lương hàng tháng của cả hai vợ chồng thì nhiều gia đình cho biết họ không thể “theo nổi” đến khi con lên Đại học.

Hầu hết phụ huynh Việt Nam đều phập phồng lo lắng trước xu hướng “tăng dần đều” của học phí cho đến khi con vào đại học.

Không chỉ những gia đình thu nhập trung bình lo lắng chuyện học phí mà cả những gia đình khá giả cho con theo học trường quốc tế cũng “đau đầu” không kém. Kết quả tổng hợp từ bảng học phí được các trường quốc tế công bố cho thấy hầu hết các trường quốc tế có tiếng đều có mức học phí rất cao, khoảng 100 - 200 triệu đồng/ năm, chưa kể bảng phụ phí dày đặc, đắt đỏ gồm phí nội trú (khoảng 50 - 70 triệu đồng/ năm), phí ăn (khoảng 20 - 30 triệu đồng/ năm), đồng phục, đưa đón, giáo trình, và các khoản phí khác như y tế, sinh hoạt ngoại khóa, chăm sóc ngoài giờ (dành riêng cho học sinh mầm non)… Học phí không chỉ cao mà còn tăng trung bình 20-40%./ năm.

Chính vì vậy, ngay cả những gia đình có mức thu nhập dồi dào và ổn định cũng phải “nhịn ăn, nhịn mặc” mới mong đủ sức cho con một môi trường học tập chất lượng. Anh Toàn Thắng (Chuyên viên Tài chính, 41 tuổi, Q1, TP.HCM) cho biết: “Vợ chồng tôi đều đang là nhân viên cấp cao tại những tập đoàn đa quốc gia, tổng thu nhập ở mức hơn 100 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, mỗi tháng, chúng tôi “mất đứt” hơn 50% thu nhập cho 2 con học trường quốc tế. Gia đình tôi phải cắt xén nhiều khoản vui chơi, giải trí, chi tiêu cá nhân… Hiện 2 vợ chồng tôi đang tính toán làm sao để đảm bảo tài chính đến khi 2 con học đại học. Áp lực nhiều nhưng “đâm lao phải theo lao”, không thể thay đổi môi trường giáo dục tiêu chuẩn thấp hơn được.”

Cũng cùng suy nghĩ như anh Thắng, chị Thùy Minh (Chủ một cơ sở làm đẹp, 36 tuổi, Q2, TP.HCM) chia sẻ: “Ai nói cho con học trường xịn là phí chứ riêng gia đình tôi, đó là cách đầu tư cho tương lai hiệu quả nhất. Dù học phí của cả hai con khoảng 60 triệu đồng/tháng, chiếm ¾ tổng thu nhập của gia đình, vợ chồng tôi vẫn thấy hạnh phúc với “nỗi khổ” này khi nhìn thấy con được luyện nói tiếng Anh với thầy cô bản xứ thường xuyên, tự do phát triển và tự tin hơn mỗi ngày. Điều chúng tôi quan tâm bây giờ là kiếm tiền và lên kế hoạch tài chính để lo cho con đến khi học xong đại học”.

"Hy sinh đời bố, củng cố đời con” sao cho nhẹ nhàng, hiệu quả?

Muốn con có một tương lai rộng mở, phụ huynh nào cũng muốn con được thụ hưởng một môi trường giáo dục chất lượng. Tuy nhiên, ngay cả có mức thu nhập cao, nhiều gia đình vẫn khó tránh khỏi tình trạng lạm phát và các thay đổi về chính sách khiến học phí tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp 2, gấp 3... Để mang đến cho con một nền tảng giáo dục vững chắc nhất, điều quan trọng các phụ huynh cần làm chính là trang bị một giải pháp tài chính thông minh và hiệu quả từ sớm.

Bên cạnh giải pháp gửi tiền ngân hàng, việc mua bảo hiểm giáo dục được nhiều bậc cha mẹ lựa chọn vì đây là hình thức tiết kiệm ký luật đi kèm nhiều quyền lợi và san sẻ rủi ro. Nắm bắt nhu cầu này, các công ty bảo hiểm cũng liên tục phát triển sản phẩm mang đến nhiều lợi ích hơn cho khách hàng. Gần đây nhất, Prudential vừa tung ra sản phẩm PRU-Tương Lai Tươi Sáng giải toả những lo lắng của phụ huynh Việt Nam về một tương lai học vấn chắc chắn cho con cái. Với Quyền lợi học vấn đảm bảo 175% số tiền bảo hiểm (STBH) và được chi trả thành từng đợt tăng dần trong 5 năm cuối của hợp đồng, PRU-Tương Lai Tươi Sáng giúp phụ huynh an tâm bất kể học phí gia tăng qua các năm học đại học của con.

Bảo hiểm giáo dục được nhiều phụ huynh lựa chọn để đảm bảo tương lai học vấn vững chắc của con em mình

Không chỉ giúp gia đình trang trải chi phí giáo dục cho từng năm học, PRU-Tương Lai Tươi Sáng còn giúp các sinh viên tự tin khi có trong tay nguồn vốn khởi nghiệp trị giá 25% STBH nếu sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên.

Đặc biệt, khi tham gia bảo hiểm PRU-Tương Lai Tươi Sáng, trong trường hợp phụ huynh (Người được bảo hiểm) không may mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối hay xảy ra rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, công ty sẽ chi trả 100% STBH để giúp học sinh tiếp tục theo đuổi con đường học vấn mà không bị “đứt gánh giữa đường”. Trong trường hợp phụ huynh (Người được bảo hiểm) tử vong do tai nạn, Prudential sẽ chi trả thêm 100% STBH nếu Người được bảo hiểm không có con ruột hoặc 100% STBH nhân với số lượng con ruột tại thời điểm phụ huynh xảy ra rủi ro tử vong do tai nạn. Tuy nhiên, trong tất cả mọi trường hợp, bao gồm cả trường hợp gia đình có nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm PRU-Tương Lai Tươi Sáng được chi trả, quyền lợi tử vong do tai nạn cũng không vượt quá 3 tỷ VND.

Học phí tăng cao liên tục dường như đã trở thành “đề tài muôn thuở”, gây không ít lo lắng và áp lực với các bậc phụ huynh. Những sản phẩm bảo hiểm nhiều lợi ích sẽ là một lựa chọn thông minh giúp các bậc cha mẹ yên tâm với tương lai học vấn của con em mình.

