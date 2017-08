Đi học thêm, bé gái 8 tuổi bị cô giáo đánh bầm tím người

Đắk Nông:

Ngày 13/8, gia đình anh Vũ Văn Nghĩa (SN 1987, tại thôn 3, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) phản ánh con gái anh là cháu Vũ Đặng Quỳnh Anh (SN 2009) bị cô giáo dạy thêm môn tiếng Anh đánh đập khiến cháu bầm tím khắp vùng mông.

Anh Nghĩa cho biết, gần 1 tháng trước anh có cho con gái mình theo học lớp tiếng Anh của cô Nguyễn Thị Phương (người cùng thôn) để cháu vững kiến thức chuẩn bị cho năm học mới.

Chiều ngày 8/8, Quỳnh Anh được bố chở đi học tại nhà cô Phương bình thường. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, anh Nghĩa đến đón con thì thấy cháu lo sợ, hoảng loạn và không nói chuyện với bố như thường ngày.

Khi về nhà, bà nội Quỳnh Anh có đưa cháu đi tắm thì phát hiện hai mông của cháu có nhiều vết bầm tím, nhiều chỗ ứa máu. Lúc này bà nội cháu gặng hỏi thì Quỳnh Anh mới kể lại sự việc trên lớp, cháu bị cô giáo đánh khoảng 20 roi vào người chỉ vì cháu chưa làm bài tập về nhà.

Lớp học do cô Phương mở tại nhà, hoạt động được gần 4 năm nay

Bức xúc trước việc làm của cô Phương, gia đình Quỳnh Anh có đưa cháu đến hỏi trực tiếp cô giáo. Tuy nhiên, ban đầu cô Phương không thừa nhận hành vi của mình và khẳng định: “Nếu cháu không học được thì tôi sẽ có biện pháp mạnh để dạy cháu”.

Sau đó, gia đình đưa Quỳnh Anh đến cơ quan công an để trình báo và tố cáo hành vi của cô Phương. Đến trưa ngày 9/8, cô Phương mới đến gặp gia đình xin lỗi và thừa nhận cô có đánh Quỳnh Anh 10 roi vì không làm bài tập.

“Trong gần 1 tháng đi học, nhiều lần gia đình phát hiện trên người Quỳnh Anh có nhiều vết bầm tím. Gia đình có hỏi nhưng cháu không nói, lại thấy vết bầm nhỏ, không nghiêm trọng nên gia đình đến gặp cô Phương để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, lần này thấy cháu đau đớn, tinh thần hoảng loạn cộng với việc cô Phương phủ nhận trách nhiệm nên chúng tôi mới làm đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị giải quyết”, anh Nghĩa bức xúc.

Hiện tại sức khỏe của Quỳnh Anh đã ổn định nhưng em vẫn ám ảnh về sự việc bị cô giáo đánh

Theo tìm hiểu của phóng viên, lớp học tiếng Anh này được cô Phương mở tại nhà, hoạt động được gần 4 năm nay. Trong ngày xảy ra sự việc, ngoài Quỳnh Anh còn có 2 học sinh khác cùng lớp đã bị cô giáo đánh.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Đan, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Tuy Đức cho biết: “Đây là lớp học tự phát do chị Phương mở, hoạt động được một thời gian. Cô này là lao động tự do, không công tác tại bất cứ trường học nào trên địa bàn huyện, vì vậy chúng tôi gặp khó khăn trong việc xử lý. Hiện gia đình đã nhờ cơ quan công an vào cuộc để xử lý sự việc này theo quy định của pháp luật”.

Trong khi đó, Thượng tá Dương Danh Quế, Trưởng Công an huyện Tuy Đức thông tin: “Hiện Công an huyện đã nhận được đơn trình báo của gia đình anh Nghĩa và lấy lời khai của cháu Quỳnh Anh và ông bà nội cháu. Chúng tôi đã cử cán bộ đi xác minh sự việc và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”.

Dương Phong