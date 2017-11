Huyền My lần đầu lên tiếng sau những ồn ào tại Miss Grand 2017

Trước khi bày tỏ tâm sự của mình về những ồn ào vừa qua, Huyền My đã gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè, các nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm… đã giúp đỡ cũng như ủng hộ hết mình trong suốt thời gian cô tham gia Miss Grand 2017.

Người đẹp cũng chân thành nhìn nhận về những thiếu sót mà một cô gái mới 22 tuổi như cô chưa thể lường hết được trong suốt cuộc thi. Cô cảm thấy có lỗi vì đã chưa đáp ứng được kỳ vọng của mọi người dành cho mình.

Huyền My tái xuất trên sàn catwalk sau khi dừng chân ở Miss Grand 2017.

Đề cập đến chuyện vì sao trong đêm chung kết Huyền My không lên chúc mừng tân Hoa hậu Hoà bình Thế giới, Huyền My cho rằng, trong đêm hôm đó cô đã cố len lên hàng đầu để được nói lời chúc mừng Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017 nhưng không thành vì có quá nhiều người cũng len lên để chúc mừng Hoa hậu người Peru. Bức ảnh chụp cảnh cô đang cố len lên để chúc mừng đã lan truyền trên mạng xã hội sau đêm chung kết là minh chứng rõ ràng nhất.

“Khi đứng trên sân khấu nhìn xuống, thấy khán giả nâng cao lá cờ đỏ sao vàng, hô to hai tiếng “Việt Nam”, đội mưa không ngừng để cổ vũ cho Huyền My đã là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, tự hào nhất trong tuổi trẻ mà My may mắn có được.

Huyền My và nhà thiết kế Claret Giang Lê.

Huyền My tự hứa sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân, tham gia nhiều hơn nữa những hoạt động thiện nguyện, lý do đầu tiên để Huyền My quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng như Miss Grand 2017, góp một phần nhỏ bé của mình chia sẻ mất mát, khó khăn với những mảnh đời không may mắn.

Với một vài chuyện về Huyền My trong cuộc thi, dù đúng dù sai Huyền My cũng từng muốn một lần lên tiếng nhưng ngẫm lại, điều quan trọng là sự tin yêu mà biết bao người đã dành cho mình kia. My cũng thấm nhuần sự giáo dục của gia đình, thầy cô và những người thầy trong cuộc đời. Đó là văn hoá ứng xử và luôn nhớ phải “kính trên nhường dưới”. Yêu lắm, tự hào lắm quê hương Việt Nam, con người Việt Nam”, Huyền My nói.

Bản thân Huyền My cũng chia sẻ, sau mấy ngày về lại Hà Nội, cô đã nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng và bình tâm trở lại. Và tối qua (2/11), Á hậu Huyền My đã đảm nhận vai trò first face (mở màn) cho show diễn của nhà thiết kế Giang Lê nằm trong khuôn khổ Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2017.

Đây là lần đầu tiên Á hậu Huyền My trở lại sàn diễn thời trang sau khi lọt Top 10 tại cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017 với tư cách đại diện nước chủ nhà. Huyền My quyết định trở lại sàn catwalk lần này vì vốn có mối quan hệ thân thiết với người chị là nhà thiết kế Claret Giang Lê.

Những bước chân đầy tự tin của Huyền My trên sàn catwalk.

Mới đây, một tin vui với Huyền My và các fans hâm mộ đó là chính nhờ thành tích của cô mà sắc đẹp Việt Nam vừa thăng hạng từ vị trí 31 lên 30 trong bảng xếp hạng của Globalbeauties. Với thành tích lọt vào top 10, Á hậu Huyền My mang về 2,1 điểm và nâng tổng số điểm của Việt Nam lên 23,44.

Diện bộ trang phục cut-out rực rỡ và bay bổng, Á hậu Huyền My sải những bước chân vô cùng ấn tượng và tự tin trên sàn diễn. Với vị trí top 10 Miss Grand 2017, có thể thấy Huyền My ngày càng trưởng thành và chuyên nghiệp hơn.

Huyền My hé lộ ngay sau sự trở lại sàn catwalk này, cô sẽ dành ra một chút thời gian nghỉ ngơi bên bạn bè bằng chuyến du lịch ngắn ngày đi Đài Loan để lấy lại tinh thần và nạp năng lượng cho các dự án sắp tới.

Hà Tùng Long

Ảnh: Chí Linh