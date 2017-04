Trao quyết định giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đối với Trung tướng Trần Văn Vệ

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đối với Trung tướng Trần Văn Vệ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đối với Trung tướng Trần Văn Vệ.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quyết định của Thủ tướng Chính phủ trao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thể hiển sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và cá nhân Trung tướng Trần Văn Vệ nói riêng. Với lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh kiên quyết chống những quan điểm sai trái, với phẩm chất đạo đức trong sáng, giản dị, phong cách làm việc sâu sát, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo, chỉ huy, Trung tướng Trần Văn Vệ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ khi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đến nay, Trung tướng Trần Văn Vệ đã phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất, trực tiếp cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trên cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát nhiệm kỳ 2011 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trung tướng Trần Văn Vệ luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, có nhiều đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, trên cương vị mới, Trung tướng Trần Văn Vệ tiếp tục cống hiến, tận tâm tận lực, vượt qua khó khăn gian khổ, phát huy trí tuệ, nâng cao hơn nữa năng lực công tác, gương mẫu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó...

Trung tướng Trần Văn Vệ-Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ trưởng Tô Lâm, Trung tướng Trần Văn Vệ khẳng định, ông luôn tâm niệm rằng: “Vinh dự càng lớn bao nhiêu thì trách nhiệm càng nặng nề bấy nhiêu”.

Trung tướng Trần Văn Vệ hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, nguyện đem hết sức mình trong công tác, chiến đấu, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp trí tuệ xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân nói riêng ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới…

Trung tướng Trần Văn Vệ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ công an cơ sở, được phân công đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn và giữ các chức vụ công tác quan trọng trong lực lượng công an nhân dân, như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội. Từ tháng 12/2014 đến nay, ông Vệ là Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát nhiệm kỳ 2011 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 được giao phụ trách Tổng cục Cảnh sát từ tháng 1/2017.

Thế Kha