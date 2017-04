Thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand múa hát tại cảng Tiên Sa

Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa. Tham dự lễ đón tàu có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng. Đáp lại thủy thủ đoàn đã biểu diễn các bài hát múa truyền thống của New Zealand.

Lễ đón tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand lần đầu đến thăm Đà Nẵng

Lễ đón tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand - HMNZS Te Kaha được tổ chức trọng thể tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng chiều 12/4

Đây là lần đầu tiên tàu HMNZS Te Kaha đến thăm Đà Nẵng, Việt Nam

Thủy thủ đoàn biểu diễn các bài hát múa truyền thống New Zealand ở cảng Tiên Sa

Chuyến thăm Việt Nam của tàu HMNZS Te Kaha dự kiến kéo dài 4 ngày nằm trong lịch trình chuyến công du Châu Á dài ngày của tàu. Và đây là minh chứng cho mối quan hệ song phương bền chặt về mặt quốc phòng giữa New Zealand và Việt Nam, tiếp nối chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thiếu tướng Peter Kelly - Tư lệnh lục quân New Zealand vừa qua.

Phát biểu trước chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand - HMNZS Te Kaha, bà Wendy Mathews - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi được chào đón tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand - HMNZS Te Kaha tới Đà Nẵng. Chuyến thăm là biểu tượng của mối quan hệ về mặt quốc phòng ngày càng mạnh mẽ, chia sẻ các cam kết về hợp tác an ninh, cũng như lớn hơn nữa là mối quan hệ song phương sâu sắc giữa hai nước. Tôi rất hài lòng được biết rằng chuyến thăm của tàu HMNZS Te Kaha sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa chúng tôi với thành phố Đà Nẵng năng động, trong bối cảnh Đà Nẵng sẽ là trung tâm sự chú ý của thế giới với Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại đây”.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến thăm Đà Nẵng của tàu HMNZS Te Kaha, Chỉ huy trưởng của tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Thủy thủ đoàn cũng sẽ tham gia các hoạt động giao lưu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham gia giao lưu thể thao - văn hóa ở trường học trên địa bàn thành phố; thăm các em nhỏ ở nhà tình thương.

Khánh Hiền