Xử phạt xe cứu thương chở xe máy trên khoang bệnh nhân

Sáng 20/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết các lực lượng thuộc đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một tài xế điều khiển xe cứu thương tư nhân.

Trước đó, báo Dân trí nhận được phản ánh của anh B.T., trú tại thành phố Huế, về việc ô tô cứu thương tư nhân mang biển số 75B-020.xx lưu thông trên đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế, không có bệnh nhân, chở theo một xe máy, lạm dụng tín hiệu ưu tiên, chạy ẩu.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một xe máy trên khoang chở khách của ô tô cứu thương (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Theo anh T., khoảng 12h ngày 19/8, khi anh đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Duẩn theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn trước nhà số 246, ô tô cứu thương nói trên đi cùng chiều từ phía sau vượt lên suýt va chạm vào anh. Sau đó, anh đã phản ánh sự việc đến cơ quan chức năng thành phố Huế.

Tại thời điểm kiểm tra, Cảnh sát giao thông thành phố Huế phát hiện trong khoang vận chuyển bệnh nhân có một xe mô tô nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng không ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào cũng như việc lạm dụng tín hiệu ưu tiên như phản ánh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận thiết bị dùng để phát tín hiệu ưu tiên (có giấy phép sử dụng) gồm đèn và còi hú đã hư hỏng.

Thiết bị dùng để phát tín hiệu ưu tiên bị hư hỏng nên tài xế đã rút dây điện ra từ trước đó (Ảnh cắt từ clip cơ quan chức năng cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông L., người điều hành đội xe cứu thương tư nhân nói trên, xác nhận phương tiện mang biển số 75B-020.xx đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm.

Theo ông L., đèn, còi ưu tiên của xe cứu thương này đã hư hỏng gần một tuần nay, do đó thông tin phản ánh việc ông lạm dụng tín hiệu ưu tiên là không chính xác.