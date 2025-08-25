Nhiều nơi ở miền Trung đang mưa trắng trời

Đến 5h ngày 25/8, khu vực Bắc Quảng Trị bắt đầu có mưa to, đến rất to, khu vực các xã ven biển như Hoà Trạch, Phú Trạch gió mạnh dần, rít từng hồi.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trọng tâm là 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị (khu vực Quảng Bình cũ), là những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Kajiki (bão số 5). Các khu vực này có mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao.

Trước tình hình bão Kajiki với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An), do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu, để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật tình hình bão Kajiki...