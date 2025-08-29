Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, đội mưa rời TPHCM đi nghỉ lễ Quốc khánh

Ghi nhận của phóng viên Dân trí từ 16h30, lượng xe di chuyển trên đường Đỗ Mười, hướng TPHCM đi các tỉnh miền Tây tăng đột biến. Tại khu vực cầu Bình Phước 1, đoạn qua phường Hiệp Bình, xe di chuyển chậm.

Thời tiết xấu, mưa lớn làm người dân gặp khó khăn khi di chuyển. Nhiều người phải vội tấp vào lề đường, mặc áo mưa để tiếp tục hành trình.

CSGT phân luồng, điều tiết giao thông trên đường Đỗ Mười (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chia sẻ với phóng viên, chị Loan (công nhân tại phường Linh Xuân) cho biết, sau khi tan làm, chị cùng chồng về nhà trọ chuẩn bị hành lý rồi chạy xe máy về quê.

"Tôi ở Đồng Tháp, dịp lễ này được nghỉ 4 ngày nên vợ chồng tôi tranh thủ về quê thăm người thân và gia đình", chị Loan chia sẻ.

Tại nút giao quốc lộ 13 cũ - Đỗ Mười, Đoàn Thanh niên thuộc Phòng CSGT TPHCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức phát nước, tích cực phân luồng, điều tiết giao thông hỗ trợ người dân về quê.

Người dân đội mưa đi nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, 14h cùng ngày, CSGT TPHCM đồng loạt ra quân, trực chiến tại các giao lộ trọng điểm, túc trực 24/24 để phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân đi lại an toàn các ngày lễ.

Phòng PC08 huy động toàn bộ lực lượng, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực cửa ngõ, bến xe, ga tàu, sân bay và những nơi diễn ra hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí.

CSGT phát nước, hỗ trợ người dân về quê nghỉ lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

TPHCM hiện có hơn 331 điểm có nguy cơ ùn tắc. Trong đó, các điểm có nguy cơ ùn tắc cao trong dịp lễ là cảng Cát Lái, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Bình Điền, ngã ba Tân Vạn,...

Tại các điểm này, CSGT phối hợp với công an địa phương, thanh niên xung phong và lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở tổ chức điều tiết, phân luồng, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài.