Ngán ngẩm cảnh đất trống thành “núi” xà bần lộ thiên tại Đà Nẵng

Theo ghi nhận, tại cuối đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh (Đà Nẵng) xuất hiện một bãi rác lộ thiên án ngữ ngay vỉa hè và khu đất trống, chất đầy xà bần, phế thải xây dựng xen lẫn rác sinh hoạt.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở cuối đường Ngô Sĩ Liên, nơi từng đống rác, gạch đá bị đổ trộm, sau đó được xe ủi san phẳng để tạo mặt bằng rồi tiếp tục chất thêm lên phía trên, biến nơi đây thành một “núi rác” khổng lồ.

Một bãi đất trống tại phường Hòa Khánh ngập trong xà bần (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại đường Trần Triệu Luật, đoạn giao với đường Gò Nãy 5, một bãi đất trống rộng hơn 300m2 cũng bị biến thành điểm tập kết xà bần suốt thời gian dài mà chưa được xử lý.

Cách đó không xa, ở đoạn giao đường Gò Nãy 6, nhiều hộ dân còn mang rác sinh hoạt ra đổ ven đường, thậm chí đốt rác tại chỗ.

Một "núi" phế thải xây dựng nằm ở cuối đường Hoàng Thị Loan (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông H.V.T. (người dân tổ 68, phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng), cho biết do khu vực này dân cư còn thưa thớt nên nhiều đối tượng lợi dụng ban đêm đưa xe tải đến đổ xà bần, rác thải. Người dân đã nhiều lần kiến nghị địa phương có biện pháp xử lý nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Trước thực trạng này, lãnh đạo phường Hòa Khánh cho biết đã nắm thông tin và sẽ giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra, triển khai các biện pháp xử lý.

Một đoạn đường khác ở phường Hòa Khánh cũng ngập trong phế thải xây dựng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, UBND phường Hòa Khánh Nam (cũ) cũng từng có văn bản chỉ đạo tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường, công an, lực lượng tuần tra kiểm tra định kỳ và đột xuất, ngăn chặn xử lý các phương tiện đổ trộm xà bần trên các khu đất trống.

Địa phương này cũng từng treo thưởng cho các cá nhân, đơn vị, các lực lượng phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ việc đổ xà bần trái phép.

Hay tại UBND phường Hòa Minh (cũ, nay thuộc phường Hòa Khánh) cũng thành lập tổ tuần tra phát hiện hành vi đổ trộm xà bần, rác thải ra môi trường không đúng nơi quy định trên địa bàn.