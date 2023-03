Lào Cai lần đầu tiên kiểm tra nồng độ cồn với người lái tàu hỏa

Kiểm tra lái xe lửa và công nhân đường sắt phục vụ chạy tầu (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo Công an tỉnh Lào Cai, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai - nơi có đường sắt đi qua, tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt.

Kế hoạch triển khai sẽ chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Thời gian các lực lượng công an tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện kế hoạch này từ tháng 3 đến trung tuần tháng 12.

Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lào Cai triển khai công tác kiểm tra chất ma túy, nồng độ cồn với người lái xe lửa và công nhân đường sắt trên địa bàn.

Địa bàn tỉnh Lào Cai có tuyến đường sắt liên vận Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh (Trung Quốc) đi qua và tuyến đường sắt vận tải quặng a pa tít với tổng chiều dài hơn 100km qua nhiều địa bàn trọng điểm.