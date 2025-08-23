Đại hội đầu tiên của Đảng bộ UBND TPHCM đánh dấu giai đoạn phát triển mới

Chiều 23/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 300 đại biểu, đại diện cho 52.606 đảng viên đang sinh hoạt tại 153 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị.

Đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thành phố và đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM nhận hoa chúc mừng từ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, Đảng bộ UBND TPHCM được thành lập vào ngày 3/2 vừa qua, đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, và được hợp nhất với Đảng bộ tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ từ ngày 1/7.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy dân chủ, vai trò dám nghĩ dám làm, thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ động vượt khó, đột phá sáng tạo với quyết tâm chính trị cao nhất, luôn nỗ lực vì sự xây dựng và phát triển của thành phố.

"Nhiệm kỳ 2025-2030 và những nhiệm kỳ sau, Đảng bộ chúng ta đứng trước những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Thành phố đặt mục tiêu vào năm 2030, trở thành siêu đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tốt nhất”, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 52.000 đảng viên, đóng góp tích cực vào thành công của đại hội.

Ông nhấn mạnh phương châm của đại hội lần này là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ UBND TPHCM đề ra 28 chỉ tiêu. Trong đó, 19 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 9 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I (Ảnh: Xuân Đoàn).

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, TPHCM hướng tới đạt tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm địa bàn) bình quân 10-11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000-15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm chiếm 35-40% GRDP.

Đến cuối năm 2030, thành phố có số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn (20.000 căn).

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND TPHCM sẽ thực hiện 3 chương trình đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển văn hóa - thể thao.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố tập trung 5 nội dung trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ ban hành chính sách thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu lớn, phát triển đột phá các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn - vi mạch, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, không gian, sinh học - dược phẩm cao cấp, sản xuất thông minh, vật liệu mới, năng lượng sạch.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Xuân Đoàn).

Về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố sẽ tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi; tháo gỡ các rào cản về đất đai, tín dụng, quy hoạch, thủ tục nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội.

TPHCM hướng tới việc hỗ trợ hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt tầm tập đoàn công nghệ dẫn đầu thị trường.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, thành phố hướng tới việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, tập trung đầu tư đào tạo nhân lực văn học nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống.

Tại phiên trù bị diễn ra sáng cùng ngày, các đại biểu đã biểu quyết bầu đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 thành viên gồm: Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch đoàn; các Phó bí thư Đảng ủy gồm ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, cùng các ông Trần Văn Nam, Huỳnh Tân Định, Ngô Thành Tuấn.