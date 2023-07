6 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh Quảng Nam tăng trưởng âm

Ngày 11/7, HĐND tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ XV nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ XV, HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ 11/7 đến 13/7 (Ảnh: Thuận Phương).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - cho hay năm nay là năm thứ 3 tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026, trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên với sự tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, khu vực thương mại, dịch vụ đang dần được phục hồi và có tăng trưởng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Nhiều hoạt động kích cầu du lịch thu hút lượng lớn du khách đến tham quan và lưu trú, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Thuận Phương).

Khu vực nông, lâm, thủy sản giữ mức tăng trưởng ổn định, tăng 3,2%. Thu ngân sách nhà nước đạt 44% dự toán HĐND tỉnh giao.

"Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm trước nhân dân, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận rằng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định", ông Phan Việt Cường phát biểu.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt theo kế hoạch đề ra; khu vực công nghiệp có sự sụt giảm mạnh 24,3%, kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách chưa đạt so với dự toán giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập, chưa được xử lý, khắc phục; vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài liên quan đến đất đai vẫn còn xảy ra; việc tổ chức thi hành một số bản án hành chính của chính quyền các cấp còn chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giảm 9,2% so với cùng kỳ; khu vực thương mại dịch vụ và nông nghiệp tuy có tăng nhưng chưa bù đắp được sự sụt giảm của ngành công nghiệp.

Quy mô nền kinh tế ước đạt 54,6 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành), thuộc nhóm các tỉnh thành có quy mô nền kinh tế lớn trên cả nước, xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 5/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Đà Nẵng, Quảng Ngãi).

Giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp giảm 24,3% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 30%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 29,87% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng giảm 16,4% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt trên 4,5 triệu lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 4.600 tỷ đồng, tăng gấp 2,64 lần so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 34 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận để quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Một số vấn đề quan trọng được thảo luận, quyết định tại kỳ họp này như xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam; quy định chính sách hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức; chính sách hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh…