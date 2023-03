Xôn xao hình ảnh băng rôn sai chính tả trong cuộc thi "Người đẹp Hoa Ban"

Chia sẻ với Dân trí, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Người đẹp Hoa Ban cho hay, việc có dòng chữ "ứng sử" thay vì "ứng xử" là do sơ suất trong việc in ấn dẫn đến sự cố này chứ không phải do công tác tổ chức cuộc thi có vấn đề.

BTC trao băng rôn "Người đẹp trả lời ứng sử" hay nhất cho Nguyễn Thị Phương Uyên (Ảnh: Lao Động).

"Cuộc thi có Hội đồng Nghệ thuật đánh giá. Chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ từng bộ phận, cả cuộc thi không có vấn đề gì. Chỉ khi đi đặt in, phía nhà in sơ suất, người cán bộ nhận băng rôn cũng không để ý, đây là sự cố nhỏ về kỹ thuật. Sau sự cố này thì BTC đã có chỉ đạo rút kinh nghiệm", ông Vừ A Bằng cho biết.

Trước đó, tối 13/3, tại Quảng trường 7/5, TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban, sự kiện đã quy tụ nhiều thí sinh đại diện cho vẻ đẹp của cộng đồng các dân tộc ở vùng Tây Bắc.

Vòng chung kết có sự tham gia của 20 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho tỉnh Điện Biên và Sơn La.

Với vẻ đẹp hình thể, tài năng và trí tuệ, thí sinh Nguyễn Thị Phương Uyên (SBD 19) đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023. Phương Uyên hiện đang là học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Sau khi lọt vào Top 5 trả lời phần thi ứng xử, thí sinh Nguyễn Thị Phương Uyên đã bốc thăm vào câu hỏi: "Tại sao các hoạt động của cuộc thi sắc đẹp thường gắn với việc làm từ thiện?".

Phương Uyên trả lời: "Con người chúng ta không chỉ cần có sắc đẹp mà còn cần có tâm hồn đẹp, tâm luôn hướng thiện. Vì vậy tất cả các cuộc thi sắc đẹp thường gắn với hoạt động thiện nguyện".

Với câu trả lời xuất sắc, thí sinh Nguyễn Thị Phương Uyên được BTC trao thêm giải "Người đẹp trả lời ứng xử hay nhất". Tuy nhiên do sơ suất, BTC đã trao băng rôn có dòng chữ "Người đẹp trả lời ứng sử hay nhất".