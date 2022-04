Vợ chồng Beckham bị chê trách vì chi cả gia tài cho tiệc cưới con trai

Ngày 9/4 (giờ Mỹ), đám cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz diễn ra ở Palm Beach, Florida, Mỹ với chi phí ước tính hơn 4 triệu USD. Trong đó, chỉ riêng bàn tiệc trang trí bằng hoa của gia đình cô dâu đã lên tới 65.000 USD.

Khách mời tham dự đám cưới có thể thưởng thức nhiều món ăn từ đồ chay tới đồ dành cho người ăn kiêng. Rượu champagne và nước ngọt được phục vụ không giới hạn.

Để đảm bảo tính riêng tư của hôn lễ, gia đình tỷ phú của cô dâu còn bố trí ba gian nhà lớn, có mái che và vải dày bên ngoài dinh thự trị giá 103,5 triệu USD nhằm ngăn chặn những hình ảnh từ tiệc cưới bị phóng viên chụp được.

Vợ chồng David và Victoria Beckham tại tiệc cưới của con trai lớn, Brooklyn Beckham, ngày 9/4 (Ảnh: DM).

300 khách mời đám cưới gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng như Gigi Hadid (bạn thân của Nicola), ca sĩ Mel B (cựu thành viên Spice Girls hoạt động cùng Victoria Beckham), Eva Longoria, cả gia đình siêu đầu bếp Gordon Ramsay, Bruno Mars, Snoop Dogg (DJ chính của bữa tiệc), DJ Fat Tony, ngôi sao ca nhạc Marc Anthony...

Sự kiện này quy tụ cả dàn siêu sao và tỷ phú nên an ninh được đảm bảo thắt chặt đến mức tối đa. The Sun tiết lộ, gia đình Peltz đã bố trí an ninh ba vòng, hàng rào thép được bao trọn quanh khu vực diễn ra hôn lễ, chó cảnh vệ, đội cảnh sát và vệ sĩ túc trực ở lối ra vào ở mặt tiền hướng ra biển. Một chiếc máy bay trực thăng bảo an cũng xuất hiện để bao quát an ninh cho cả khu bất động sản.

Gia đình hai bên không đồng ý cho truyền thông Mỹ tác nghiệp ở hôn lễ mà chỉ mời tạp chí Vogue danh tiếng đến để ghi lại hình ảnh đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong ngày trọng đại. Điều này khiến nhiều người thấy mâu thuẫn bởi người nhà cũng như khách mời đám cưới vẫn liên tục đăng tải hình ảnh về tiệc cưới trên mạng xã hội trong thời điểm diễn ra sự kiện.

Địa điểm tổ chức hôn lễ của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz (Ảnh: MEGA).

Hình ảnh cô dâu Nicola Peltz tại tiệc cưới hơn 4 triệu USD được hé lộ (Ảnh: DM).

Gia đình hai bên cố gắng hạn chế sự tác nghiệp của truyền thông tại sự kiện riêng tư này (Ảnh: DM).

Bên cạnh đó, khoản chi phí hơn 4 triệu USD cho hôn lễ của hai con từ gia đình Beckham và gia đình Peltz bị đánh giá là quá tốn kém, lãng phí, trong lúc thời điểm thế giới vẫn đang phải gồng mình chiến đấu và khắc phục những hậu quả do đại dịch Covid-19 mang lại.

Một khán giả đề xuất: "Gia đình David Beckham lẽ ra nên để tiền quyên góp cho những người cần giúp đỡ. Số tiền trên có thể giúp người nghèo có cuộc sống tốt hơn" trong khi một ý kiến khác chia sẻ: "Con số 4 triệu USD chẳng khác gì trò đùa. Thật bất ngờ khi họ chi số tiền lớn thế này".

Ngoài ra nhiều ý kiến cũng tin rằng, việc chi phí số tiền lớn cho hôn lễ và sự xuất hiện dày đặc trên truyền thông của Brooklyn Beckham cùng vợ mới cưới trong những ngày qua là một cách "đánh bóng" hình ảnh khá "lố".

Hình ảnh hiếm hoi về đôi vợ chồng trẻ Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tại hôn lễ tốn kém do tạp chí Vogue đăng tải (Ảnh: Vogue).

Cậu cả nhà Beckham được nhiều người đánh giá là không có tài năng, chưa có sự nghiệp nổi bật và chỉ thu hút truyền thông nhờ danh tiếng của cha mẹ cũng như chuyện tình ồn ào từ khi mới bước vào tuổi dậy thì. Trước khi kết hôn, Brooklyn Beckham từng hò hẹn với một số bóng hồng nổi tiếng hay con gái của những nhân vật có tiếng tăm.

Sau nhiều thử nghiệm nghề nghiệp chưa thành công, hiện Brooklyn đã chuyển sang làm đầu bếp nhưng vẫn chưa tạo dựng được danh tiếng hay thành tựu nổi trội. "Brooklyn không có việc làm. Chỉ mới 20 tuổi nhưng đã tiêu tốn cả đống tiền cho hôn lễ của chính mình", một khán giả bày tỏ ý kiến.

Tuy nhiên, một số ý kiến ít ỏi vẫn lên tiếng bênh vực gia đình Beckham và Peltz. Họ cho rằng, truyền thông chính là người "thổi phồng" hôn lễ này và hướng sự chú ý của dư luận vào đám cưới của cặp tình nhân trẻ bởi trước đó, hai gia đình đã bày tỏ mong muốn có một sự kiện riêng tư.

Vợ chồng Beckham không phải chi một đồng nào cho hôn lễ của con trai cả (Ảnh: News).

Việc họ chi số tiền không nhỏ cho ngày vui của các con cũng bình thường bởi cả hai đều là những người nổi tiếng, giới doanh nhân giàu có. Việc họ muốn các con có một sự kiện xa hoa, đáng nhớ là có thể hiểu được.

"Có lẽ không nên dạy người giàu tiêu tiền. Hãy nghĩ đến những người hưởng lợi từ tiệc cưới như các nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ sau đại dịch", một ý kiến bênh vực gia đình Beckham và Peltz.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho rằng, gia đình David và Victoria Beckham hầu như không phải chi tiền cho hôn lễ tốn kém này bởi gia đình thông gia của họ, tỷ phú Nelson Peltz đứng ra chi trả hoàn toàn. Việc dư luận hướng sự chỉ trích vào gia đình Beckham như vậy cũng không hợp lý.