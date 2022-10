Ứng viên sáng giá bất ngờ bị loại ở Sao Mai 2022

Đêm thi thứ 3 Sao Mai 2022 đã diễn ra tại Hải Phòng. Đây là đêm loại cuối cùng trước khi tìm ra Top 2 thí sinh xuất sắc nhất bước vào chung kết xếp hạng.

Phong cách dân gian: Minh Ngọc tiếp tục dẫn đầu

Mùa Sao Mai năm nay, Top 3 thí sinh phong cách dân gian được khen cả về giọng hát và nhan sắc xinh như hoa hậu, vóc dáng mảnh mai, duyên dáng. Minh Ngọc (SBD 07), Thu An (SBD 02) và Thùy Dương (SBD 11) đều có những thế mạnh riêng.

Minh Ngọc vẫn giữ được phong độ khi thể hiện bài Thập ân phụ mẫu (xẩm thương lời cổ - dân ca Nghệ Tĩnh). Sinh ra, lớn lên tại Hà Tĩnh, giọng hát và cảm xúc của Minh Ngọc nồng nàn hơi thở của miền Trung. Cô hát thủ thỉ, tâm tình và tiếp tục ghi tên mình vào vòng tiếp theo với điểm số cao nhất.

Các thí sinh trong đêm thi thứ 3 giải Sao Mai 2022 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Khác với Minh Ngọc, cả Thu An và Thùy Dương đều chọn hình thức "mashup". Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian đặc biệt - một trong những giá trị nghệ thuật tạo nên bản sắc của văn hóa Việt Nam.

Hát chèo rất khó, vì nó là thang âm "ngũ cung" đặc trưng của âm nhạc dân gian Việt Nam. Thùy Dương thể hiện khá tốt bài bản "mashup" giữa xẩm và chèo Sướng khổ vì chồng - Duyên phận phải chiều khiến nhiều người ngạc nhiên về cách phát âm cũng như "nảy hạt" đặc trưng trong chèo của Thùy Dương.

Thu An đến từ Ninh Bình - cũng là một trong những "đất" chèo nên cô không quá khó khăn để thể hiện bản mashup giữa một bài chèo cổ và bài quan họ cổ Con nhện giăng mùng - Sở cầu như ý. Mặc dù không phải dân chèo chính hiệu nhưng sự cố gắng của Thu An đã giúp cô hoàn thành tốt phần dự thi của mình.

Phong cách âm nhạc thính phòng - nhạc nhẹ: Giữ vững phong độ

Trong 3 phong cách âm nhạc, chỉ có phong cách nhạc nhẹ là không có nhiều thay đổi so với dự đoán, các thí sinh đoạt số điểm cao nhất của các khu vực đều giữ phong độ tốt để bước vào Top 3, đó là Trịnh Văn Núi SBD 12 (khu vực miền Nam), Hồ Văn Kãnh SBD 03 (khu vực miền Trung - Tây Nguyên) và Đoàn Hồng Hạnh SBD 15 (khu vực miền Bắc).

Ở đêm thi quan trọng này, 3 thí sinh đã mang đến sân khấu Sao Mai một không khí "rực lửa" của rock. Nếu Hồ Văn Kãnh chọn một ca khúc vô cùng quen thuộc Ly cà phê Ban Mê (Nguyễn Cường) thì Đoàn Hồng Hạnh và Trịnh Văn Núi lại chọn những ca khúc mới.

Đoàn Hồng Hạnh, cô gái đến từ Quảng Ninh đã định hướng và xây dựng cho mình hình ảnh một ca sĩ giải trí nhưng có "học thuật". Vì thế, các đêm thi cô đều lựa chọn những bài hát "hit" hoặc mới và được phối khí lại ấn tượng, giàu tính nghệ thuật nhưng vẫn dễ nghe.

Ở đêm thi quan trọng này, Đoàn Hồng Hạnh lựa chọn ca khúc Lối (sáng tác Thỏ Trauma) - đây là một bài hát mới, lạ tai nhưng rất "ăn" sân khấu - một bản rock nhẹ đủ mang tinh thần rock mà vẫn không bị chói tai.

Đoàn Hồng Hạnh chọn một bản nhạc rock nhẹ, đủ mang tinh thần rock nhưng không bị chói tai (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trịnh Văn Núi cũng chọn một bài hát mới - Cuối ngày (sáng tác The Flob) - một bài hát pop rock khá nhẹ nhàng nhưng tinh thần phóng khoáng, đầy lạc quan. Ở phần cuối, Trịnh Văn Núi gằn giọng tạo nên sự máu lửa nhưng cũng không kém phần ma mị, gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Phong cách âm nhạc thính phòng có thể nói là bảng khó chọn nhất. Nếu Lan Quỳnh (SBD 09) có giọng hát đẹp và kỹ thuật tốt, thì Nông Thị Anh Thơ (SBD 02) lại có tố chất của một ngôi sao tương lai với cách hát mang hơi thở mới, còn Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 18) lại là một giọng thính phòng dày và sự tươi mới, trong trẻo.

Với chủ đề "nhạc nước ngoài", Lan Quỳnh chọn bài Tôi nhìn theo cánh chim bay (lời Việt NSND Trung Kiên) đầy bay bổng nhưng không kém phần sôi động. Nông Thị Anh Thơ lại chọn bài hát Họa mi say đắm bông hồng (lời Việt của Vũ Tự Lân) mang chất tự sự, bay bổng và lãng mạn.

Còn Nguyễn Thị Vân Anh vẫn như các đêm trước, luôn trong trẻo, dễ thương và lần này cũng thế, cô chọn ca khúc Bản biến tấu Mayila (lời Việt của An Hiếu).

Ngoài màn thi đơn ca, các thí sinh đã có các màn "đối đầu" tam ca của từng phong cách âm nhạc, đây cũng là lúc Ban Giám khảo sẽ căn cứ khi nghe các thí sinh "đọ giọng" trực tiếp để xem khả năng, tài năng, bản lĩnh và sự hấp dẫn của từng giọng hát trước khi lựa chọn ai đi tiếp.

Ban Giám khảo đêm thi quan trọng này gồm: Nhạc sĩ Đức Trịnh, nhạc sĩ Xuân Thủy, NSND Quốc Hưng, NSƯT Thu Huyền, ca sĩ Phạm Phương Thảo, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, ca sĩ Khánh Linh.

Các khách mời của đêm thi cũng đã mang đến cho khán giả những phần trình diễn. Nữ ca sĩ Anh Thơ khuấy động sân khấu với Chiếc khăn Piêu (Doãn Nho).

Ca sĩ Anh Thơ khuấy động sân khấu với "Chiếc khăn Piêu" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhóm Dòng Thời Gian đã "làm mới" bài hit quốc tế đình đám một thời My Heart Will Go On (Sáng tác Nhạc: James Horner - lời: Will Jennings) được hát bằng tiếng Ý có tên Il Mio Cuore Va và thể hiện theo phong cách thính phòng tạo sự hào hứng cho khán giả.

Cuối chương trình, 3 thí sinh với số điểm thấp nhất phải dừng bước, đó là: Nông Thị Anh Thơ (thính phòng), Hồ Văn Kãnh (nhạc nhẹ) và Thùy Dương (dân gian).