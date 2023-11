Tỷ phú bao trọn các địa điểm vui chơi để mở tiệc sinh nhật đón 1.400 khách

Nhiều khách sạn, nhà hát tại thành phố Palermo (Italy) đã được doanh nhân người Nhật Kaoru Nakajima thuê trọn gói để phục vụ riêng 1.400 bạn bè của ông. Họ có mặt tại Palermo để dự tiệc sinh nhật tuổi 73 của vị doanh nhân.

Loạt sự kiện tiệc tùng kéo dài trong 4 ngày khiến truyền thông và công chúng Italy sửng sốt. Tuy nhiên, xung quanh động thái "chịu chi" của vị doanh nhân, có những tranh cãi dấy lên.

Nhiều người dân bản địa ở Palermo cảm thấy sửng sốt nhưng khẳng định họ "không thấy có vấn đề gì" trước nhu cầu kỷ niệm sinh nhật rình rang của ông Kaoru. Suy cho cùng, ông chỉ đang tận hưởng những gì mà năng lực tài chính bản thân cho phép.

Hơn thế, việc ông Kaoru kỷ niệm sinh nhật theo cách này cũng không gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân bản địa. Ngược lại, sự kiện còn đem về nguồn thu đáng kể cho một số khách sạn và nhà hát tại Palermo, tạo thêm công việc thời vụ cho người dân bản địa.

Dù vậy, cũng có những người thể hiện cách nhìn thiếu thiện cảm, họ cho rằng đây là cách thức "trưng trổ" của nhóm người mới giàu. Một số người dân bản địa ở Palermo cho rằng việc có cả ngàn khách nước ngoài cùng đổ về thành phố cùng một thời điểm để tham dự loạt sự kiện tiệc tùng có thể tạo nên những nguy cơ về an ninh, trật tự.

Dù vậy, trong thực tế, sự kiện tiệc sinh nhật rình rang của ông Kaoru đã diễn ra khá kín đáo bên trong những không gian tổ chức sự kiện. Các khách mời tham dự loạt sự kiện tiệc tùng không gây ồn ào, mất trật tự nơi công cộng. Họ không gây nên sự vụ bất cập nào trong thành phố.

Sau sự kiện, báo chí địa phương tại Palermo không phản ánh bất cứ thông tin tiêu cực nào. Ông Kaoru đã chọn thuê những khách sạn và nhà hát lâu đời nhất, nổi tiếng nhất tại Palermo để tổ chức tiệc sinh nhật.

Tại các nhà hát, ông Kaoru cho sắp đặt lại nội thất để các vị khách có thể dự tiệc và khiêu vũ. Số tiền chi ra cho việc sắp đặt lại nội thất trong nhà hát để phục vụ sự kiện ước tính lên tới gần 40.000 euro (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

Nhà hát Politeama là nơi diễn ra một buổi dạ hội trong loạt sự kiện tiệc tùng mừng tuổi 73 của doanh nhân Kaoru (Ảnh: Daily Mail).

Nhà hát Teatro Massimo được doanh nhân Kaoru thuê để tổ chức sự kiện tiệc tùng (Ảnh: Daily Mail).

Thực tế, ông Kaoru đã định tổ chức tiệc sinh nhật linh đình từ hồi năm 2020 để đón sinh nhật tuổi 70, nhưng kế hoạch này buộc phải hủy bỏ vì đại dịch Covid-19. Bên cạnh việc là một doanh nhân tỷ phú, ông Kaoru còn là một ca sĩ, một nhà soạn nhạc tại Nhật Bản.

Ông Kaoru từng thực hiện một số cuốn sách để chia sẻ về những trải nghiệm của ông trong công việc và cuộc sống, chẳng hạn cuốn Important Life Lessons I Learned from the Super-elite (Những bài học quan trọng tôi đã học được từ nhóm tinh hoa) hay Destiny Awaits You to Decide (Định mệnh chờ bạn đưa ra quyết định).

Ông Kaoru giàu lên từ việc mua bán cổ phần trong một số công ty kinh doanh phát đạt tại Nhật. Ngoài ra, ông còn có biệt tài bán hàng. Ông từng làm việc trong công ty chuyên bán các sản phẩm gia dụng và mỹ phẩm tại Nhật, nổi tiếng là người bán hàng giỏi nhất trong công ty.