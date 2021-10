"Tư Mã Ý" Ngụy Tông Vạn: Tượng đài nghệ thuật đóng phim không nhìn cát-sê

Dân trí Trong tứ đại danh tác của Trung Quốc gồm Tây Du Ký, Hồng Lâu mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa và Thủy Hử, ngôi sao kỳ cựu Ngụy Tông Vạn được may mắn góp mặt trong hai tác phẩm.

Ngụy Tông Vạn được xem là cây đại thụ của làng giải trí Hoa ngữ bởi ông góp mặt hai trong tứ đại danh tác của Trung Quốc. Ông từng vào vai Tư Mã Ý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa và Cao Cầu mưu mô trong Thủy Hử. Cả hai nhân vật ông thể hiện đều được xem là kinh điển, như bước từ bản gốc trong tiểu thuyết lên màn ảnh.

Ngụy Tông Vạn từng chinh phục khán giả với vai diễn Tư Mã Ý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Năm 1994, bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa phát sóng tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á lân cận, đã lập tức trở thành tác phẩm truyền hình đặc sắc và được ngợi khen giống với nguyên tác. Với kinh phí đầu tư lớn cùng dàn diễn viên lên tới 1000 người, bộ phim đã đem lại những thước phim vô cùng hoành tráng và chân thực.

Nhờ thành công của Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhiều nhân vật trong phim được khán giả yêu mến và ấn tượng sâu sắc và trong đó có "Tư Mã Ý" Ngụy Tông Vạn. Nam diễn viên kỳ cựu được đánh giá tái hiện vô cùng sống động nhân vật lịch sử nổi tiếng này.

Phiên bản Tư Mã Ý của Ngụy Tông Vạn được nhận xét là vai diễn kinh điển khó ai có thể sánh được. Điển hình, trong cảnh phim "kế không thành", nam diễn viên đã thể hiện tài năng diễn xuất của một ngôi sao gạo cội nhiều kinh nghiệm và tài năng. Nét biểu cảm của Ngụy Tông Vạn và việc dùng ánh mắt để dò xét đối phương, thể hiện được sự đa nghi và mưu lược thần tài của một lão tướng.

Vào thời điểm đóng phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngụy Tông Vạn đã ở ngưỡng tuổi 50. Trong nhiều cảnh quay của phim, ông đã bị ngã ngựa vài lần nhưng không từ bỏ. Và để có được tạo hình hoàn hảo, ông chấp nhận mặc quần áo và đội mũ sắt trong nhiều giờ đồng hồ.

Vào thời điểm đóng Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngụy Tông Vạn đã ở tuổi 50.

Ngụy Tông Vạn không chỉ được khán giả yêu mến mà còn được các thể hệ đồng nghiệp kính trọng bởi tài năng, sự chuyên nghiệp trong công việc và lối sống giản dị. Sau Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngụy Tông Vạn tham gia nhiều phim nổi tiếng như Thủy Hử, Thiên Long Bát Bộ, Thất tình 33 ngày, Cách mạng Tân Hợi...

Ngụy Tông Vạn, sinh năm 1938, tại Thượng Hải (Trung Quốc) trong một gia đình có nhiều anh chị em. Từ nhỏ, ông đã rất yêu thích nhạc kịch nên thường xuyên đi xem biểu diễn dù bị bố mẹ cấm. Khi mới 9 tuổi, ông đã có thể hát dòng nhạc này một cách thuần thục.

Năm 1955, việc kinh doanh của gia đình gặp khó khăn nên Ngụy Tông Vạn đành phải nghỉ học và làm công nhân tại một nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc. Dù không thể tham gia hoạt động nghệ thuật vì công việc nhưng tình yêu với ca hát, biểu diễn ở Tông Vạn không giảm sút. Ông đăng ký tham gia đội kịch trong nhà máy và mạnh dạn nộp đơn thi vào Học viện Sân khấu Thượng Hải.

Dù sở hữu ngoại hình gầy gò, ốm yếu và bị đánh giá không phù hợp làm nghệ sĩ nhưng Ngụy Tông Vạn lại khiến các giám thị bị chinh phục bởi chính tài năng diễn xuất và kinh nghiệm diễn xuất ông tích lũy trong những năm tháng làm diễn viên nghiệp dư tại nhà máy. Ngụy Tông Vạn thi đỗ vào Học viện Sân khấu Thượng Hải, lựa chọn nghề diễn xuất là sự nghiệp của mình.

Ngụy Tông Vạn được đánh giá là nghệ sĩ có tài nhưng đường lập nghiệp của ông không quá thuận lợi.

Trong những năm tháng học tập tại Học viện, Ngụy Tông Vạn nổi bật với thành tích học tập tốt và ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp khi ra trường. Tuy nhiên, ông lại không nhận được sự ủng hộ của cha mẹ. Họ cho rằng, công việc diễn viên không thể đảm bảo tương lai lâu dài. Ông và bố mẹ từng mâu thuẫn vì vấn đề này.

Ở tuổi 21, sau khi tốt nghiệp với thành tích tốt, Ngụy Tông Vạn không nhận được quá nhiều lời mời đóng phim vì ngoại hình khiêm tốn. Mãi tới năm 44 tuổi, Ngụy Tông Vạn cũng có vai diễn đầu tiên trong bộ phim One and Eight sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Nhưng sau vai diễn này, Ngụy Tông Vạn vẫn chưa thực sự nổi tiếng.

Phải thêm 10 năm nữa, khi vào vai phản diện trong Sanmao Junjun của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, cái tên Ngụy Tông Vạn mới được khán giả nhớ đến. Ngụy Tông Vạn chiếm được thiện cảm của khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên. Ông lần lượt gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh Kim Kê, Kim Ưng, Bách Hoa và trở thành nghệ sĩ có vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.

Ngụy Tông Vạn được đồng nghiệp đánh giá là một nghệ sĩ có tâm khi luôn coi trọng chất lượng của vai diễn, tác phẩm điện ảnh hơn cát sê. Ông cũng là nghệ sĩ hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ nói không với những lời mời đóng quảng cáo dù được đề nghị những mức giá không nhỏ. Ông từng giải thích: "Tôi không muốn nói dối công chúng khi chưa từng sử dụng qua sản phẩm".

Ngụy Tông Vạn có cuộc sống viên mãn bên người vợ hơn tuổi, làm việc ngoài làng giải trí.

Những năm gần đây, Ngụy Tông Vạn không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, ông chỉ còn đóng vai nhỏ trong một số phim truyền hình. Cuộc sống của đại thụ làng giải trí Hoa ngữ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ông sống rất giản dị và nam diễn viên thừa nhận, sau hơn 40 năm đóng phim, ông chưa mua nổi nhà nhưng không bao giờ buồn vì điều đó.

Dù không giàu có nhưng Ngụy Tông Vạn vẫn rất tự hào vì sở hữu một gia đình hạnh phúc và được cống hiến cho nghệ thuật. Ông luôn tự hào nói rằng, ông may mắn tìm được một người bạn đời thấu hiểu và cảm thông.

Vợ lớn hơn ông 6 tuổi và biết ông từ khi Ngụy Tông Vạn chưa có gì trong tay. Bà vốn là con gái của chủ nhà trọ nơi Ngụy Tông Vạn thuê nhà và không làm việc trong ngành giải trí. Bà từng có một đời chồng và con gái riêng. Cô con gái này cũng rất quý mến cha dượng.

Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Ngụy Tông Vạn ngọt ngào và hạnh phúc nhờ sự thấu hiểu của đôi bên và tình yêu, sự tôn trọng mà hai người dành cho nhau. Ngụy Tông Vạn rất kính trọng vợ. Dù vợ là người ngoài ngành nhưng ông luôn hỏi ý kiến vợ trước mỗi vai diễn.

Hiện tại, ngôi sao 82 tuổi không hoạt động nghệ thuật thường xuyên và dành nhiều thời gian cho "bà xã". Ông trực tiếp làm việc nhà và cho rằng, trong cuộc sống vợ chồng luôn cần có sự chia sẻ và đồng cảm.

