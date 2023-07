Trở lại với hai dự án hoành tráng, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất thế nào?

An Lạc truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng thư của Tinh Linh. Phim xoay quanh nhân vật chính Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba đóng). Cô là trại chủ An Lạc Trại.

Địch Lệ Nhiệt Ba kết đôi với Cung Tuấn trong "An Lạc truyện" (Ảnh: Sina).

An Lạc là con cháu của công thần khai quốc nhưng gia tộc gặp biến cố phải lưu lạc nhân gian. Trong quá trình tìm kiếm sự thật, khôi phục danh dự cho gia tộc, An Lạc được thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn đóng) giúp đỡ và hai người nảy sinh tình cảm.

Trung tuần tháng 7, bộ phim truyền hình An Lạc truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã chính thức lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả.

Sau 4 tập, phim lọt top những phim truyền hình gây chú ý trên các bảng xếp hạng phim. An Lạc truyện cũng được khen vì có mạch phim nhanh, nội dung khá hấp dẫn. Tuy nhiên, phim chưa thực sự làm khán giả hài lòng.

Theo Sohu đánh giá, An Lạc truyện vốn là bộ phim có chi phí sản xuất cao nhưng phần kỹ xảo sơ sài khiến người xem khó chịu. Màu phim bị nhận xét lòe loẹt, phần lồng tiếng không khớp với hình.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng gây tranh cãi. Cụ thể màn trêu chọc bày tỏ tình cảm của An Lạc với Hàn Diệp bị nhận xét thiếu tự nhiên.

An Lạc truyện là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba với màn ảnh nhỏ sau gần một năm vắng bóng. Phim được thực hiện từ năm 2021 nhưng phải tới năm 2023 mới chính thức lên sóng.

Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong một số tập đầu của "An Lạc truyện" vẫn chưa làm khán giả hài lòng (Ảnh: Sina).

Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1992 cũng bị chê về diễn xuất trong phim chính kịch Công tố tinh anh. Phim gây chú ý vì có sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba cùng dàn diễn viên thực lực như Đồng Đại Vi, Hứa Văn Quảng, Phùng Lôi, Cao Hâm...

Trong phim, mỹ nhân 31 tuổi vào vai An Ni, nữ sinh viên ngành luật tốt nghiệp xuất sắc, làm việc ở viện kiểm sát. An Ni xử lý hàng loạt vụ án hình sự, đối đầu tội phạm.

Để phù hợp với nhân vật trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba trang điểm nhẹ, lựa chọn trang phục giản dị phù hợp với một công tố viên trong đời thường. Song, vẻ ngoài xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nổi bật trên màn ảnh.

Nhiều khán giả cho rằng, mỹ nhân Tân Cương quá xinh đẹp để vào vai một công tố viên. Điều này ảnh hưởng tới cảm xúc của họ khi xem phim.

Công tố tinh anh được kỳ vọng là một dự án bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân 31 tuổi. Tuy nhiên, trong "Cuộc bình chọn các bộ phim dở nhất năm 2023" của trang 163 hồi tháng 6 vừa rồi, Công tố tinh anh trở thành phim có thành tích kém nhất.

Là ngôi sao nổi tiếng và sở hữu lượng khán giả hâm mộ đông đảo nhưng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa thực sự thuyết phục (Ảnh: Weibo).

Địch Lệ Nhiệt Ba (SN 1992) thuộc nhóm sao hạng A được săn đón của màn ảnh Hoa ngữ. Người đẹp thuộc sự quản lý của công ty Gia Hành Thiên Hạ cùng "đàn chị" Dương Mịch. Mỹ nhân Tân Cương ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa...

Từ năm 2020, sự nghiệp của cô thăng hạng đáng kể khi nữ diễn viên xuất hiện phủ kín các trang báo, là gương mặt thường xuyên tại các sự kiện tại Trung Quốc. Hiện, người đẹp là đại sứ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của nhiều nhãn hàng cao cấp nhờ độ nổi tiếng và nhan sắc cuốn hút.

Từ tháng 6/2022, ngôi sao thế hệ 9X ít xuất hiện tại các sự kiện, không gia nhập đoàn phim mới. Điều này khiến các tin đồn tiêu cực về cô bắt đầu xuất hiện. Người đẹp vướng nghi vấn mang thai, ra nước ngoài sinh nở.

Cả 2 bộ phim lên sóng gần đây của Địch Lệ Nhiệt Ba gồm "Công tố tinh anh" và "An Lạc truyện" đều chưa đạt hiệu quả mong muốn (Ảnh: Sina).

Đáp lại những nghi ngờ của khán giả, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết, cô vắng bóng trong làng giải trí gần một năm vì muốn nghỉ ngơi, làm mới mình. Hiện tại, cô muốn khắt khe hơn trong việc lựa chọn kịch bản, hướng tới những dự án có chiều sâu và các nhân vật phù hợp.

Đóng phim nhiều trong những năm qua nhưng mỹ nhân Tân Cương không được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất. Họ nhận định, cô thuộc nhóm diễn xuất thảm họa của màn ảnh Hoa ngữ dù đầu phim của Nhiệt Ba không ít và nữ diễn viên có lượng khán giả hâm mộ đông đảo.

Uông Hải Lâm (biên kịch gia nổi tiếng và Phó chủ tịch Hiệp hội Văn học Điện ảnh Trung Quốc) từng bày tỏ quan điểm: "Tôi sẽ không hợp tác với những diễn viên như Địch Lệ Nhiệt Ba trong suốt quãng đời còn lại của mình. Điều này chẳng phải tôi kiêu ngạo mà nguyên nhân là vì những nghệ sĩ này không quan tâm đến kịch bản chất lượng. Cái họ cần làm sao để có giải thưởng, làm sao để tăng lưu lượng người xem".

Cả hai dự án mới ra mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba gồm Công tố tinh anh và An Lạc truyện đều chưa nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới phê bình.