"Thiên tài diễn xuất xứ Hàn" đối mặt nguy cơ giải nghệ ở tuổi 22

Ngày 1/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, công ty quản lý quyết định không gia hạn hợp đồng với Kim Sae Ron sau khi hai bên kết thúc thời gian ký kết độc quyền. Tin tức được đưa ra giữa thời điểm Kim Sae Ron phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, đóng băng hoạt động nghệ thuật vì lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn từ tháng 5.

Nữ diễn viên trẻ triển vọng xứ Hàn - Kim Sae Ron (Ảnh: Naver).

Sau việc chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Gold Medalist, tương lai của Kim Sae Ron trở nên rất mong manh. Nữ diễn viên trẻ không thể xuất hiện trước công chúng, vắng mặt tại hầu hết các sự kiện, không có hợp đồng làm việc và bị công chúng quay lưng suốt thời gian qua.

Giới chuyên môn nhận định, với tình trạng khó khăn hiện tại, Kim Sae Ron khó có thể ký hợp đồng với công ty khác và nhận những dự án mới. Ngôi sao trẻ đang đứng trước nguy cơ phải giải nghệ ở tuổi 22.

Hồi tháng 5/2022, Kim Sae Ron dính líu đến một vụ lái xe khi say rượu và gây tai nạn giao thông. Tại thời điểm gây tai nạn, nữ diễn viên có ý định bỏ trốn nhưng cô đã bị cảnh sát giữ lại, kiểm tra nồng độ cồn. Cảnh sát xác nhận, nồng độ cồn trong máu của nữ diễn viên cao hơn nhiều so với mức quy định.

Va chạm giao thông do Kim Sae Ron gây ra đã khiến toàn bộ khu vực Sinsa-dong và Apgujeong của Hàn Quốc bị mất điện trong khoảng 4 tiếng rưỡi, làm các khu thương mại xung quanh bị thiệt hại. Khu vực này đã không thể hoạt động bình thường cho đến khi các đội kỹ thuật có mặt để khắc phục sự cố.

Kim Sae Ron từng là ngôi sao nhí nổi tiếng của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: News).

Tháng 11 vừa rồi, cựu phóng viên giải trí nổi tiếng xứ Hàn - Lee Jin Ho tiết lộ, Kim Sae Ron đã tổ chức tiệc uống rượu để mừng sinh nhật vào tháng 7 vừa rồi. Đó là thời điểm cô bị đóng băng hoạt động, dành thời gian kiểm điểm vì hành vi sai trái.

Việc tổ chức uống rượu trong thời gian chịu sự trừng phạt của luật pháp khiến Kim Sae Ron vướng phải chỉ trích của công chúng. Nữ diễn viên 22 tuổi bị đánh giá không hối cải. Cô cũng vấp phải tranh cãi khi đăng bức hình hút thuốc lá điện tử trên mạng xã hội trong thời điểm đang phải tự kiểm điểm vì hành vi sai trái.

Tháng 11 vừa rồi, công ty giải trí Gold Medalist - đơn vị quản lý Kim Sae Ron thừa nhận, nữ diễn viên đang đối mặt với khó khăn tài chính khi bị đóng băng hoạt động và phải đền bù cho các nhãn hàng, nhà sản xuất vì bê bối uống rượu gây tai nạn giao thông của cô làm ảnh hưởng tới họ. Nữ diễn viên thậm chí phải làm phục vụ tại một tiệm đồ uống để có thêm thu nhập.

Kim Sae Ron bị đóng băng hoạt động sau khi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn (Ảnh: Naver).

Nữ diễn viên trẻ đã phải dùng toàn bộ số tiền thu được trong quãng thời gian hoạt động trước đây để trả tiền hòa giải và bồi thường sau sự cố lái xe gây tai nạn vì say rượu. Đồng thời, Kim Sae Ron cũng tự nguyện rút khỏi các dự án phim và chấp nhận đền bù cho các hợp đồng quảng cáo. Do vậy, tình hình tài chính của cô khá khó khăn dù nữ diễn viên tích lũy không nhỏ khi hoạt động trong showbiz.

Trước khi dính bê bối làm tiêu tan sự nghiệp, ngôi sao sinh năm 2000 được xem là thiên tài diễn xuất của Hàn Quốc. Cô bắt đầu làm diễn viên từ năm lên 9 tuổi. Bộ phim đầu tay mang tên Traveller giúp Kim Sae Ron trở thành diễn viên trẻ nhất được mời tới LHP Cannes tại Pháp.

Sự nghiệp của cô có bước đột phá vào năm 2010 khi cô đóng vai chính cùng tài tử Won Bin trong bộ phim The Man From Nowhere. Cô từng thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc ở Lễ trao giải Rồng Xanh 2014 của Hàn Quốc, là sao nữ trẻ nhất lịch sử được đề cử Ảnh hậu Baeksang lúc mới 14 tuổi.

Những bộ phim làm nên danh tiếng của ngôi sao trẻ còn có Người vô danh tính, Cô bé nhà bên... Những năm gần đây, Kim Sae Ron vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật nhưng không có những vai diễn gây chú ý như khi còn ở tuổi teen. Song, truyền thông Hàn Quốc vẫn nhận định Kim Sae Ron là một ngôi sao trẻ triển vọng của điện ảnh xứ kim chi. Đáng tiếc, nữ diễn viên 22 tuổi đã tự tay hủy hoại sự nghiệp đang rất hứa hẹn.

Công ty quản lý từ chối gia hạn hợp đồng, tình hình kinh tế khó khăn, bị đóng băng sự nghiệp, Kim Sae Ron đứng trước nguy cơ thất nghiệp từ năm 22 tuổi (Ảnh: Instagram).

Tờ Korea Joongang Daily nhận định việc lái xe khi say rượu có thể giết chết sự nghiệp của một nghệ sĩ Hàn Quốc. Ngoài tội phạm bạo lực, lái xe trong tình trạng say rượu cũng được coi là một trong những tội nặng nhất mà một ngôi sao có thể phạm phải tại xứ sở kim chi.

Trước Kim Sae Ron, nhiều ngôi sao trẻ của Hàn Quốc phải trả giá đắt cho sai lầm này. MC Ding Dong, Lizzy và Yoon Je Moon bị khán giả quay lưng vì gây tai nạn trong tình trạng say rượu. Khi họ bày tỏ quyết tâm trở lại làng giải trí, khán giả và truyền thông Hàn Quốc cũng kiên quyết tẩy chay.

"Lái xe trong tình trạng say xỉn là một tội ác khủng khiếp. Nếu bạn uống rượu và lái xe, chiếc xe trở thành vũ khí trên đường. Có rất nhiều người dân vô tội phải chịu thiệt hại khủng khiếp do người say rượu lái xe. Làm thế nào, những người của công chúng có thể trở lại ngành giải trí và đứng trước ống kính", tờ My Daily Hàn Quốc nhận định.