Thí sinh 37 tuổi giành giải Xuất sắc cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại

Lễ trao giải của cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại Eneos và Mogu mang tên Đóa hoa đồng thoại lần thứ 5 được tổ chức vào ngày 15/10/2022, quy tụ các thí sinh đạt giải đến từ các khắp tỉnh thành trên cả nước. Cuộc thi giúp khuyến khích, tạo động lực cho tác giả người Việt sáng tác truyện cho thiếu nhi cho Việt Nam.

Với 3 hạng mục Tiểu học, Trung học cơ sở và Tự do, cuộc thi thu hút sự chú ý tham gia của đông đảo các thí sinh cũng như cộng đồng yêu văn học, yêu sáng tác trên cả nước. Đã có tổng cộng 3067 truyện ngắn của 2729 thí sinh ở mọi lứa tuổi từ 45 tỉnh thành được gửi tới cuộc thi.

Chị Đào Trung Uyên là tác giả giành giải Xuất sắc nhất hạng mục tự do. Đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng thuộc về thí sinh thuộc hạng mục tự do và cũng là lần đầu tiên có chùm tác phẩm đạt giải Xuất sắc nhất trong cuộc thi. Ngoài ra, Trương Võ Hà Anh (8 tuổi, Nghệ An), giành giải Nhất hạng mục dành cho học sinh Tiểu học với truyện Tay mẹ và Nguyễn Thùy Trang (13 tuổi, Thái Bình) giành giải Nhất ở hạng mục dành cho học sinh Trung học cơ sơ với truyện Khi cánh diều không còn bay liệng.

Chị Đào Trung Uyên (ngoài cùng bên trái) giành giải Xuất sắc cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại (Ảnh: H.H).

Chia sẻ sau khi giành giải thưởng, chị Đào Trung Uyên cho biết, chị viết truyện thiếu nhi vì tình yêu đối với ba điều: Thứ nhất là yêu tiếng Việt, thứ hai là yêu sự sáng tạo. Và thứ ba, cũng là tình yêu lớn nhất, chính là yêu thương trẻ thơ, những chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam và của thế giới.

"Mỗi khi nghĩ về tên gọi cuộc thi, Đóa hoa đồng thoại, tôi lại tin tưởng sâu sắc rằng một câu chuyện hay dành cho thiếu nhi có thể chạm đến trái tim của trẻ thơ có sức sống mạnh như những bông hoa bồ công anh, tức có thể thắp lên trong trái tim trẻ thơ niềm vui đọc sách và truyền cảm hứng để các em viết ra câu chuyện đang ở trong lòng mình. Điều quan trọng là làm sao đánh thức được nhà văn nhỏ ấy để thế giới được lắng nghe thêm những câu chuyện thú vị, chưa bao giờ được kể", chị Uyên nói.

Phần thưởng dành cho thí sinh Xuất sắc nhất là một chuyến du lịch Nhật Bản và được khắc tên lên chiếc cúp kỉ niệm Đóa hoa đồng thoại cùng với các thí sinh đạt giải Xuất sắc nhất qua các năm. Chiếc cúp sẽ được Ban Tổ chức lưu giữ và tiếp tục vinh danh những thí sinh xuất sắc trong tương lai.

Cùng với đó, các truyện ngắn giải Nhất, Nhì, Ba được tập hợp và phát hành thành tuyển tập mang tên Đóa hoa đồng thoại tập 5, hứa hẹn mang lại cho những người yêu mến cuộc thi và độc giả trên khắp Việt Nam những truyện ngắn hay và đầy cảm xúc.