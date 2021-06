Tâm sự của diễn viên chuyên đóng thế cảnh "nóng"

Dân trí Có những diễn viên chuyên đóng thế trong các cảnh hành động nguy hiểm, và cũng có những diễn viên chuyên đóng thế trong các cảnh "nóng" nhạy cảm.

Để làm một diễn viên chuyên đóng thế cảnh "nóng" không đơn giản. Một diễn viên đóng thế đẳng cấp phải phản ánh được những chuyển động cơ thể đặc trưng của một người sao, không tạo nên sự sai khác quá dễ nhận ra về màu da, vóc dáng, phong cách ngôn ngữ cơ thể...

Nữ diễn viên người Anh - Kerri Parker đã từng đóng thế cho những ngôi sao nữ nổi tiếng như Megan Fox, Cate Blanchett, Liz Hurley... trong các cảnh "nóng" mà họ không muốn tự mình thực hiện.

Để đóng thế mà không tạo nên sự sai khác dễ nhận ra, Kerri Parker phải dành ra thời gian để hiểu về ngôn ngữ cơ thể, các chuyển động đặc trưng theo phong cách của nữ diễn viên mà cô đóng thế.

Kerri Parker cho biết cô đã làm diễn viên đóng thế kể từ khi chuyển tới Hollywood 16 năm trước. Ban đầu cô làm người mẫu rồi dần nhận được những cơ hội công việc trong lĩnh vực diễn xuất với vai trò diễn viên đóng thế.

Trải qua nhiều năm tháng, Kerri Parker đã có nhiều kinh nghiệm làm nghề. Trước khi đóng thế cho một diễn viên nào, cô sẽ phải nghiên cứu kỹ ngôn ngữ cơ thể của diễn viên đó, thậm chí phải ăn kiêng hoặc luyện tập để có hình thể giống như nữ diễn viên mà cô đóng thế.

Kerri Parker đã đóng thay cho Megan Fox trong "How To Lose Friends & Alienate People" (2008), Jessica Raine trong "Robin Hood" (2010) hay Liz Hurley trong phim truyền hình "The Royals" (2015).

Trước khi thực hiện một cảnh "nóng", Kerri Parker luôn đánh răng, nhai lá bạc hà, dùng băng dính chuyên dụng để bảo vệ vùng "nhạy cảm" và chuẩn bị một miếng đệm nhỏ để chen vào giữa cô và bạn diễn nhằm đảm bảo sự riêng tư tối thiểu cho mỗi người.

Kerri cho biết cô thường chỉ được gặp nam diễn viên mà mình sẽ hợp tác thực hiện cảnh "nóng" ở thời điểm rất ngắn ngay trước khi bấm máy, trong khi đó, cảnh "nóng" vốn được xem là nhạy cảm và khó thực hiện.

Dù đã quen với tính chất công việc đặc thù này, nhưng Kerri thừa nhận rằng việc thực hiện những cảnh này nhiều khi vẫn khiến cô cảm thấy khá... ái ngại, nhưng bằng kinh nghiệm làm nghề, cô sẽ nhanh chóng vượt qua được những cảm giác khó khăn để hoàn tất cảnh đóng thế.

Có những cảnh "nóng" được thực hiện rất nhanh, nhưng cũng có những cảnh đòi hỏi nhiều thời gian thực hiện hơn, có khi lên tới vài tiếng đồng hồ mới đạt được các tiêu chí của đạo diễn.

Giữa những lúc nghỉ giải lao để chờ thực hiện lại cảnh quay (nếu đạo diễn yêu cầu phải quay lại), Kerri sẽ trò chuyện với bạn diễn nam về những chủ đề như thời tiết, ẩm thực... để đôi bên cảm thấy thoải mái, tự nhiên hơn.

"Thường tôi phải tỏ ra rằng mình rất tự tin như thể cảm thấy mình vô cùng sexy quyến rũ, trong khi cả một ê-kíp đang quan sát mình và bạn diễn, điều ấy không đơn giản", Kerri Parker cho hay.

Kerri biết rằng công việc của mình có nhiều thách thức và có thể tác động tới cả đời sống riêng tư. Kerri tâm sự rằng cho tới giờ cô vẫn chưa tìm được một người đàn ông để gắn bó lâu dài bởi các bạn trai của cô về lâu dài đều cảm thấy ghen tuông, khó lòng thấu hiểu cho công việc của cô.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail