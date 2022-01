Tài tử Bradley Cooper ám ảnh vì phải khỏa thân 6 tiếng trên phim trường

Tài tử Bradley Cooper phải khỏa thân hoàn toàn trong suốt 6 tiếng trên phim trường "Nightmare Alley", một phim mới vừa ra mắt, trong phim, Cooper là nam chính (Ảnh: Page Six).

Nam tài tử Bradley Cooper (45 tuổi) có một cảnh quay trong bồn tắm cùng với nữ diễn viên Toni Collette (49 tuổi) trong bộ phim mới "Nightmare Alley". Cảnh phim khiến Cooper phải khỏa thân... hoàn toàn trong suốt 6 tiếng đồng hồ, khiến anh bị ám ảnh dù nhiều tháng đã trôi qua kể từ khi phim đóng máy:

"Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, tôi phải khỏa thân hoàn toàn trước một ê-kíp trong suốt... 6 tiếng đồng hồ, và đó còn là ngày đầu tiên mà Toni Collette tham gia diễn xuất trong phim. Trước đó, chúng tôi chưa có cảnh quay nào khác để làm quen với nhau. Ngay ngày đầu tiên gặp gỡ hợp tác đã phải thực hiện một cảnh như vậy quả thực hơi quá sức chịu đựng".

Dù câu chuyện mà Cooper chia sẻ có thể khiến người nghe bật cười thích thú, nhưng anh khẳng định rằng việc phải diễn xuất khỏa thân không hề là một câu chuyện có thể bông lơn vui đùa dễ chịu đối với cả nam và nữ diễn viên. Đối với anh, mỗi khi phải đóng một cảnh khỏa thân đều là một trải nghiệm đầy thách thức dù Cooper đã có nhiều năm kinh nghiệm tham gia diễn xuất:

"Trong bộ phim "Nightmare Alley", từ nội dung của phim, cho tới cách chúng tôi khai thác nhân vật đều đòi hỏi phải có cảnh khỏa thân đó, đó thực sự là chi tiết quan trọng trong việc khắc họa xúc cảm và nội tâm nhân vật", Cooper khẳng định.

Hiểu được tầm quan trọng của cảnh khỏa thân, Cooper đã nỗ lực thực hiện, nhưng anh nhấn mạnh rằng, mỗi lần phải cởi đồ phục vụ cảnh quay đều là "một việc lớn" không hề dễ dàng đối với mình. "Nightmare Alley" là một bộ mới của đạo diễn nổi tiếng người Mexico - Guillermo del Toro (57 tuổi), ông vừa dàn dựng, vừa viết kịch bản và tham gia sản xuất bộ phim này.

Bradley Cooper trong trailer phim "Nightmare Alley" (Video: Searchlight Pictures/YouTube)

Đạo diễn "Dáng hình của nước" tái xuất sau 5 năm

"Nightmare Alley" là một dự án điện ảnh chứa đựng nhiều tâm huyết của đạo diễn Guillermo del Toro, điều này càng khiến Cooper nỗ lực thực hiện cảnh khó (Ảnh: Page Six).

"Nightmare Alley" là một dự án điện ảnh chứa đựng nhiều tâm huyết của đạo diễn Guillermo del Toro, điều này càng khiến Cooper nỗ lực thực hiện cảnh khó: "Ngay khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ rằng đạo diễn đưa vào rất nhiều ý nghĩa trong cảnh quay khỏa thân bên chiếc bồn tắm, đó chính là một phần quan trọng của chuyện phim và mình cần phải nỗ lực thực hiện".

Bradley Cooper, nam chính kiêm đạo diễn của phim "A Star Is Born" (Vì sao vụt sáng - 2018), cho biết ê-kíp đã thực hiện bộ phim "Nightmare Alley" trong suốt hai năm rưỡi: "Đây là một trải nghiệm đặc biệt khi chúng tôi thực hiện bộ phim trong bối cảnh đại dịch, có những lúc chúng tôi phải dừng lại trong suốt 6 tháng trời rồi quay trở lại tiếp tục làm phim.

Chúng tôi đã trở thành bạn bè thân thiết trong suốt quá trình ấy, đây là một trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt, diễn ra trong một giai đoạn đặc biệt của đời sống".

"Nightmare Alley" đã được ra mắt hồi tháng 12/2021. Bộ phim tâm lý giật gân này là tác phẩm đầu tiên mà đạo diễn Del Toro thực hiện kể từ khi ông gây tiếng vang với phim "The Shape of Water" (Dáng hình của nước - 2017). Tại giải Oscar 2018, "The Shape of Water" từng đưa về cho Del Toro giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Hiện tại, "Nightmare Alley" cũng đang nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Phim xoay quanh công việc và cuộc sống của những nghệ sĩ hạng hai hoạt động trong nền công nghiệp giải trí, thế giới của họ rất phức tạp với đầy những mảng tối, mưu đồ, tham vọng...

Phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên ra mắt hồi năm 1946 của nhà văn người Mỹ William Lindsay Gresham.

Đạo diễn Guillermo del Toro gây tiếng vang với phim "The Shape of Water" (Video: Searchlight Pictures/YouTube)

Bradley Cooper: Nam diễn viên hạn chế trả lời phỏng vấn, lảng tránh các sự kiện

Đối với một nam diễn viên được đánh giá cao như Bradley Cooper, để có thể từ chối các cuộc phỏng vấn là không dễ dàng (Ảnh: Page Six).

Đối với một nam diễn viên được đánh giá cao như Bradley Cooper, để có thể từ chối các cuộc phỏng vấn là không dễ dàng.

Dù vậy, nam diễn viên của phim "A Star Is Born" tin rằng nếu một diễn viên chia sẻ quá nhiều qua các cuộc phỏng vấn, công chúng sẽ quan tâm tới bản thân diễn viên đó hơn là những vai diễn. Khi ấn tượng về diễn viên càng đậm nét, công chúng càng khó thấu cảm nhân vật mà diễn viên hóa thân trên màn ảnh.

Vì vậy, Cooper rất cân nhắc trước mỗi lần nhận trả lời phỏng vấn. Anh cũng chỉ hứng thú chia sẻ về vai diễn mới, về công việc và không muốn nói về đời tư. Không chỉ ngại ngần trước các cuộc phỏng vấn, Cooper còn cảm thấy "ngán" những sự kiện trao giải điện ảnh diễn ra thường niên ở Hollywood, dù anh là một ngôi sao và luôn được đón chào tại các sự kiện này.

Đối với anh, những mùa giải ấy "hoàn toàn vô nghĩa và thiếu tính sáng tạo nghệ thuật". Trong sự nghiệp của mình, Bradley Cooper từng được đề cử 8 lần tại giải Oscar với những hạng mục đa dạng, từ Nam chính - Nam phụ xuất sắc nhất, cho tới những đề cử dành cho hoạt động làm phim như Phim hay nhất - Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Cooper từng được đề cử tại giải Oscar với những vai diễn trong các bộ phim đình đám như "Silver Linings Playbook", "American Hustle", "American Sniper", "A Star Is Born"...

Những tưởng Bradley Cooper hẳn phải rất yêu thích các lễ trao giải, hay ít nhất cũng vì đã quá quen thuộc mà sẽ cảm thấy thoải mái hơn tại các lễ trao giải, nhưng không phải vậy...

Sau khi đã nhận được tổng cộng 218 đề cử và giành về 66 giải thưởng từ sự nghiệp làm phim và diễn xuất của mình, Bradley Cooper từng chia sẻ hồi năm 2020 rằng anh đã "ngán" những sự kiện và lễ trao giải ở Hollywood.

Một khi đã tách ra khỏi dự án nghệ thuật của mình, Cooper cảm thấy khó khăn và không còn tự tin khi xuất hiện tại các sự kiện (Ảnh: Page Six).

Cooper cho rằng nghệ sĩ vốn chỉ gắn liền với tác phẩm nghệ thuật. Diễn viên chỉ thực sự là nghệ sĩ khi họ ở trên phim trường. Một khi đã tách ra khỏi dự án nghệ thuật của mình, Cooper cảm thấy khó khăn và không còn tự tin khi xuất hiện tại các sự kiện.

Theo Bradley Cooper, khi một diễn viên hay một thành viên trong ê-kíp làm phim nhận được đề cử, thì họ chỉ là một đại diện của cả dự án quy tụ cả trăm thành viên. Anh nhấn mạnh rằng mỗi bộ phim đều là một nỗ lực của cả tập thể, nhưng thường hào quang chỉ tập trung quy tụ vào một vài cá nhân. Điều này không ít lần khiến Cooper cảm thấy không vui và áy náy.

Cooper cũng chia sẻ thêm: "Mùa trao giải thực sự là một bài kiểm tra đối với lý trí của người nghệ sĩ. Tôi có cảm giác các lễ trao giải được lập ra để ru vỗ cái Tôi của nhiều người. Nhưng đối với tôi, các mùa giải chỉ là một loạt sự kiện cần phải cố gắng đi qua và hoàn toàn thiếu đi tính sáng tạo nghệ thuật ở đó".

Nam diễn viên 45 tuổi nhấn mạnh rằng chỉ có hoạt động diễn xuất và làm phim là mang đậm tính nghệ thuật, còn các lễ trao giải và giải thưởng thì không: "Những lễ trao giải sau cùng cũng là một điều hay, bởi nó khiến ta cảm thấy cái Tôi lớn lên, sự phù phiếm lớn lên và cả những nỗi bất an cũng lớn lên. Những lễ trao giải vừa hấp dẫn thú vị nhưng cũng vừa… vô nghĩa, ít nhất là đối với tôi".